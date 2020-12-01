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Мурашко назвал число студентов-медиков, помогающих в борьбе с COVID-19
Мурашко назвал число студентов-медиков, помогающих в борьбе с COVID-19
Более 50 тысяч студентов-медиков помогают медработникам в РФ в борьбе с коронавирусом, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T14:32
2020-12-01T14:32
2020-12-01T14:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Более 50 тысяч студентов-медиков помогают медработникам в РФ в борьбе с коронавирусом, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Сегодня более 50 тысяч активно помогают медицинским работникам штатным в РФ. Мне хотелось бы отметить, что студенты-медики в данный тяжелый период являются надежной опорой и помощью медицинским работникам в целом в РФ и субъектах", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, общество