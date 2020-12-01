https://ria.ru/20201201/studenty-1587159037.html

Мурашко назвал число студентов-медиков, помогающих в борьбе с COVID-19

Мурашко назвал число студентов-медиков, помогающих в борьбе с COVID-19

Более 50 тысяч студентов-медиков помогают медработникам в РФ в борьбе с коронавирусом, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T14:32

2020-12-01T14:32

2020-12-01T14:32

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Более 50 тысяч студентов-медиков помогают медработникам в РФ в борьбе с коронавирусом, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Сегодня более 50 тысяч активно помогают медицинским работникам штатным в РФ. Мне хотелось бы отметить, что студенты-медики в данный тяжелый период являются надежной опорой и помощью медицинским работникам в целом в РФ и субъектах", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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