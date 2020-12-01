https://ria.ru/20201201/sovetnik-1587077560.html

Минюст США попросил закрыть дело помилованного советника Трампа

Минюст США попросил закрыть дело помилованного советника Трампа

Минюст США просит закрыть дело экс-советника Дональда Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна, поскольку Трамп помиловал обвиняемого, говорится в документах... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T03:49

2020-12-01T03:49

2020-12-01T03:49

фбр

майкл флинн

дональд трамп

сергей кисляк

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Минюст США просит закрыть дело экс-советника Дональда Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна, поскольку Трамп помиловал обвиняемого, говорится в документах суда.Флинн пробыл советником Трампа около трех недель в 2017 году, после чего ушел в отставку на фоне скандала вокруг его телефонных разговоров с тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком. Флинна обвинили в том, что он дезинформировал об этих разговорах ФБР. Флинн сначала признал себя виновным в расчете на снисходительный приговор, но затем около двух лет пытался оспорить это признание и отказаться от него. Тем временем минюст США требовал дело закрыть, а судья по делу этому противился и намеревался вынести приговор вопреки позиции обвинения.Помилование, которое Трамп предоставил Флинну 25 ноября, не оставляет суду выбора, кроме как закрыть дело, поскольку эти действия президента обжалованию не подлежат.

https://ria.ru/20201126/pomilovanie-1586366455.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фбр, майкл флинн, дональд трамп, сергей кисляк, сша, в мире