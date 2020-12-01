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Минюст США попросил закрыть дело помилованного советника Трампа
Минюст США попросил закрыть дело помилованного советника Трампа
Минюст США просит закрыть дело экс-советника Дональда Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна, поскольку Трамп помиловал обвиняемого, говорится в документах... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T03:49
2020-12-01T03:49
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майкл флинн
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ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Минюст США просит закрыть дело экс-советника Дональда Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна, поскольку Трамп помиловал обвиняемого, говорится в документах суда.Флинн пробыл советником Трампа около трех недель в 2017 году, после чего ушел в отставку на фоне скандала вокруг его телефонных разговоров с тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком. Флинна обвинили в том, что он дезинформировал об этих разговорах ФБР. Флинн сначала признал себя виновным в расчете на снисходительный приговор, но затем около двух лет пытался оспорить это признание и отказаться от него. Тем временем минюст США требовал дело закрыть, а судья по делу этому противился и намеревался вынести приговор вопреки позиции обвинения.Помилование, которое Трамп предоставил Флинну 25 ноября, не оставляет суду выбора, кроме как закрыть дело, поскольку эти действия президента обжалованию не подлежат.
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фбр, майкл флинн, дональд трамп, сергей кисляк, сша, в мире

Минюст США попросил закрыть дело помилованного советника Трампа

03:49 01.12.2020
 
© AP Photo / Carolyn KasterМайкл Флинн
Майкл Флинн - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© AP Photo / Carolyn Kaster
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ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Минюст США просит закрыть дело экс-советника Дональда Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна, поскольку Трамп помиловал обвиняемого, говорится в документах суда.
"Генерал Флинн принял помилование президента. Генерал Флинн и его адвокат рассмотрели и согласились с этим ходатайством и предложенными суду мерами", - говорится в документе.
Флинн пробыл советником Трампа около трех недель в 2017 году, после чего ушел в отставку на фоне скандала вокруг его телефонных разговоров с тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком. Флинна обвинили в том, что он дезинформировал об этих разговорах ФБР. Флинн сначала признал себя виновным в расчете на снисходительный приговор, но затем около двух лет пытался оспорить это признание и отказаться от него. Тем временем минюст США требовал дело закрыть, а судья по делу этому противился и намеревался вынести приговор вопреки позиции обвинения.
Помилование, которое Трамп предоставил Флинну 25 ноября, не оставляет суду выбора, кроме как закрыть дело, поскольку эти действия президента обжалованию не подлежат.
Майкл Флинн - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
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ФБРМайкл ФлиннДональд ТрампСергей КислякСШАВ мире
 
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