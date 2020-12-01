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Это надолго
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Вместе с проектом информационной и психологической поддержки семей "Family Tree" ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.
https://ria.ru/20201201/son2-1587096238.html
Подкаст "Это надолго": как уложить ребёнка спать. Часть II
Подкаст "Это надолго": как уложить ребёнка спать. Часть II
Что такое "окно в сон"? Сколько часов на самом деле нужно спать детям в каждом возрасте? Вредно ли включать ночник? Почему малыш каждый раз перед сном устраивает концерты и как, наконец, это прекратить, слушайте во второй части разговора с консультантом по сну.
2020-12-01T11:00
2020-12-01T11:00
это надолго
подкаст
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Подкаст "Это надолго": как уложить ребёнка спать. Часть II
Что такое "окно в сон"? Сколько часов на самом деле нужно спать детям в каждом возрасте? Вредно ли включать ночник? Почему малыш каждый раз перед сном устраивает концерты и как, наконец, это прекратить, слушайте во второй части разговора с консультантом по сну.
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, как обучать навыку засыпания младенца. Об этом Настя и Лина говорят с основателем Центра детского сна BabySleep, первопроходцем в профессии консультант по сну в России, мамой троих детей Еленой Мурадовой.Что делать, если младенец просыпается каждый час и почему метод "дать ему проораться" безнадёжно устарел, слушайте в первой части эпизода "Как уложить ребёнка спать". И закрепите тему статьёй от Елены Мурадовой, в которой она объясняет, какие ошибки в укладывании допускают родители.2:15 Как обучать навыку засыпания шестимесячного младенца7:00 Какие здоровые привычки засыпания стоит ввести в режим9:00 О раннем укладывании и в каких случаях это реально возможно11:55 "Наш с рождения мало спит": почему некоторые дети поздно засыпают15:00 "Окно в сон" и как оно поможет уложить ребёнка20:00 "Перегулял": когда ребёнок возбуждён и не может спокойно заснуть без слёз26:00 Как работает мелатонин у малышей27:00 Сколько часов должен спать ребёнок в каждом возрастеПодкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод монтировал Андрей ТемновПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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аудио, подкаст

Подкаст "Это надолго": как уложить ребёнка спать. Часть II

11:00 01.12.2020
 
Это надолго
Подкаст "Это надолго": как уложить ребёнка спать. Часть II
Вчера, 11:00
Читать ria.ru в
Что такое "окно в сон"? Сколько часов на самом деле нужно спать детям в каждом возрасте? Вредно ли включать ночник? Почему малыш каждый раз перед сном устраивает концерты и как, наконец, это прекратить, слушайте во второй части разговора с консультантом по сну.
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, как обучать навыку засыпания младенца. Об этом Настя и Лина говорят с основателем Центра детского сна BabySleep, первопроходцем в профессии консультант по сну в России, мамой троих детей Еленой Мурадовой.
Что делать, если младенец просыпается каждый час и почему метод "дать ему проораться" безнадёжно устарел, слушайте в первой части эпизода "Как уложить ребёнка спать". И закрепите тему статьёй от Елены Мурадовой, в которой она объясняет, какие ошибки в укладывании допускают родители.
2:15 Как обучать навыку засыпания шестимесячного младенца
7:00 Какие здоровые привычки засыпания стоит ввести в режим
9:00 О раннем укладывании и в каких случаях это реально возможно
11:55 "Наш с рождения мало спит": почему некоторые дети поздно засыпают
15:00 "Окно в сон" и как оно поможет уложить ребёнка
20:00 "Перегулял": когда ребёнок возбуждён и не может спокойно заснуть без слёз
26:00 Как работает мелатонин у малышей
27:00 Сколько часов должен спать ребёнок в каждом возрасте
Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Эпизод монтировал Андрей Темнов
Помогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
 
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