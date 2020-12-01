https://ria.ru/20201201/son2-1587096238.html

Подкаст "Это надолго": как уложить ребёнка спать. Часть II

Подкаст "Это надолго": как уложить ребёнка спать. Часть II

Что такое "окно в сон"? Сколько часов на самом деле нужно спать детям в каждом возрасте? Вредно ли включать ночник? Почему малыш каждый раз перед сном устраивает концерты и как, наконец, это прекратить, слушайте во второй части разговора с консультантом по сну.

2020-12-01T11:00

2020-12-01T11:00

2020-12-01T11:00

это надолго

подкаст

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Подкаст "Это надолго": как уложить ребёнка спать. Часть II Что такое "окно в сон"? Сколько часов на самом деле нужно спать детям в каждом возрасте? Вредно ли включать ночник? Почему малыш каждый раз перед сном устраивает концерты и как, наконец, это прекратить, слушайте во второй части разговора с консультантом по сну.

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, как обучать навыку засыпания младенца. Об этом Настя и Лина говорят с основателем Центра детского сна BabySleep, первопроходцем в профессии консультант по сну в России, мамой троих детей Еленой Мурадовой.Что делать, если младенец просыпается каждый час и почему метод "дать ему проораться" безнадёжно устарел, слушайте в первой части эпизода "Как уложить ребёнка спать". И закрепите тему статьёй от Елены Мурадовой, в которой она объясняет, какие ошибки в укладывании допускают родители.2:15 Как обучать навыку засыпания шестимесячного младенца7:00 Какие здоровые привычки засыпания стоит ввести в режим9:00 О раннем укладывании и в каких случаях это реально возможно11:55 "Наш с рождения мало спит": почему некоторые дети поздно засыпают15:00 "Окно в сон" и как оно поможет уложить ребёнка20:00 "Перегулял": когда ребёнок возбуждён и не может спокойно заснуть без слёз26:00 Как работает мелатонин у малышей27:00 Сколько часов должен спать ребёнок в каждом возрастеПодкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод монтировал Андрей ТемновПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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