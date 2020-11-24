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Это надолго
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Вместе с проектом информационной и психологической поддержки семей "Family Tree" ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.
https://ria.ru/20201124/son1-1585966089.html
Подкаст "Это надолго": как уложить ребёнка спать. Часть I
Подкаст "Это надолго": как уложить ребёнка спать. Часть I
Обучать младенца сну ― что это значит? Почему жёсткий метод "дать ему проораться" ― безнадёжно устарел? С какого возраста пора приучать малыша к самостоятельному засыпанию и на что в этот момент нужно обращать внимание родителям? Что делать, если младенец просыпается каждый час? Ответы ― в первой части разговора с консультантом по сну.
2020-11-24T11:00
2020-11-24T11:00
это надолго
подкаст
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Подкаст "Это надолго": как уложить ребёнка спать. Часть I
Обучать младенца сну ― что это значит? Почему жёсткий метод "дать ему проораться" ― безнадёжно устарел? С какого возраста пора приучать малыша к самостоятельному засыпанию и на что в этот момент нужно обращать внимание родителям? Что делать, если младенец просыпается каждый час? Ответы ― в первой части разговора с консультантом по сну.
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, как работает обучение младенцев самостоятельному засыпанию. Об этом Настя и Лина говорят с основателем Центра детского сна BabySleep, первопроходцем в профессии консультант по сну в России, мамой троих детей Еленой Мурадовой.Слушайте продолжение беседы на следующей неделе. А пока прочитайте рекомендации, как маме высыпаться с малышом.3:30 Почему метод Вайсблута "поорёт и перестанет" не работает?6:00 О родительском чувстве вины и депривации сна11:20 Как обучить ребёнка навыку засыпания17:30 Ключевые вещи, на которые стоит обратить внимание, обучая ребёнка засыпанию19:00 Какие ритуалы отхода ко сну нужно ввести в режим29:45 "Плачет от злости, что ты не можешь уложить его"32:30 Несколько слов о совместном снеПодкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод монтировал Андрей ТемновПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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РИА Новости
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аудио, подкаст

Подкаст "Это надолго": как уложить ребёнка спать. Часть I

11:00 24.11.2020
 
Это надолго
Подкаст "Это надолго": как уложить ребёнка спать. Часть I
11:00
Читать ria.ru в
Обучать младенца сну ― что это значит? Почему жёсткий метод "дать ему проораться" ― безнадёжно устарел? С какого возраста пора приучать малыша к самостоятельному засыпанию и на что в этот момент нужно обращать внимание родителям? Что делать, если младенец просыпается каждый час? Ответы ― в первой части разговора с консультантом по сну.
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, как работает обучение младенцев самостоятельному засыпанию. Об этом Настя и Лина говорят с основателем Центра детского сна BabySleep, первопроходцем в профессии консультант по сну в России, мамой троих детей Еленой Мурадовой.
Слушайте продолжение беседы на следующей неделе. А пока прочитайте рекомендации, как маме высыпаться с малышом.
3:30 Почему метод Вайсблута "поорёт и перестанет" не работает?
6:00 О родительском чувстве вины и депривации сна
11:20 Как обучить ребёнка навыку засыпания
17:30 Ключевые вещи, на которые стоит обратить внимание, обучая ребёнка засыпанию
19:00 Какие ритуалы отхода ко сну нужно ввести в режим
29:45 "Плачет от злости, что ты не можешь уложить его"
32:30 Несколько слов о совместном сне
Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.
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Как и где бесплатно подписаться на подкасты
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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