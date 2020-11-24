https://ria.ru/20201124/son1-1585966089.html

Подкаст "Это надолго": как уложить ребёнка спать. Часть I

Подкаст "Это надолго": как уложить ребёнка спать. Часть I

Обучать младенца сну ― что это значит? Почему жёсткий метод "дать ему проораться" ― безнадёжно устарел? С какого возраста пора приучать малыша к самостоятельному засыпанию и на что в этот момент нужно обращать внимание родителям? Что делать, если младенец просыпается каждый час? Ответы ― в первой части разговора с консультантом по сну.

2020-11-24T11:00

2020-11-24T11:00

2020-11-24T11:00

это надолго

подкаст

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Подкаст "Это надолго": как уложить ребёнка спать. Часть I Обучать младенца сну ― что это значит? Почему жёсткий метод "дать ему проораться" ― безнадёжно устарел? С какого возраста пора приучать малыша к самостоятельному засыпанию и на что в этот момент нужно обращать внимание родителям? Что делать, если младенец просыпается каждый час? Ответы ― в первой части разговора с консультантом по сну.

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, как работает обучение младенцев самостоятельному засыпанию. Об этом Настя и Лина говорят с основателем Центра детского сна BabySleep, первопроходцем в профессии консультант по сну в России, мамой троих детей Еленой Мурадовой.Слушайте продолжение беседы на следующей неделе. А пока прочитайте рекомендации, как маме высыпаться с малышом.3:30 Почему метод Вайсблута "поорёт и перестанет" не работает?6:00 О родительском чувстве вины и депривации сна11:20 Как обучить ребёнка навыку засыпания17:30 Ключевые вещи, на которые стоит обратить внимание, обучая ребёнка засыпанию19:00 Какие ритуалы отхода ко сну нужно ввести в режим29:45 "Плачет от злости, что ты не можешь уложить его"32:30 Несколько слов о совместном снеПодкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод монтировал Андрей ТемновПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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