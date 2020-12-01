https://ria.ru/20201201/snouden-1587180679.html

Кучерена рассказал об успехах Сноудена в изучении русского языка

Кучерена рассказал об успехах Сноудена в изучении русского языка

Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден владеет русским языком, знание которого необходимо для получения гражданства РФ, он очень способный,... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T16:03

2020-12-01T16:03

2020-12-01T16:03

эдвард сноуден

анатолий кучерена

москва

гонконг

шереметьево (аэропорт)

сша

в мире

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден владеет русским языком, знание которого необходимо для получения гражданства РФ, он очень способный, схватывает все на лету, сообщил РИА Новости его адвокат Анатолий Кучерена.Он добавил, что Сноуден очень способный ученик. "Схватывает все на лету просто. Математический ум, что вы хотите!" - отметил адвокат.Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете.После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. После отказов со стороны ряда других стран Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США.В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. Впоследствии Сноудену выдали бессрочный вид на жительство в России. В ноябре Сноуден написал а своей странице в Twitter, что принял решение подать заявление на двойное американо-российское гражданство.

https://ria.ru/20200922/kucherena-1577612830.html

https://ria.ru/20201029/snouden-1582148281.html

москва

гонконг

сша

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эдвард сноуден, анатолий кучерена, москва, гонконг, шереметьево (аэропорт), сша, в мире