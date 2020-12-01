Сноуден в ближайшее время подаст заявление на российское гражданство
15:41 01.12.2020 (обновлено: 15:53 01.12.2020)
© AP PhotoЭдвард Сноуден
© AP Photo
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден в ближайшее время подаст заявление на российское гражданство, сообщил РИА Новости его адвокат Анатолий Кучерена.
"Мы говорили о документах, которые нужно подавать на гражданство. Он (Сноуден) занимается подборкой документов на получение российского гражданства, и мы в ближайшее время будем подавать заявление о вступлении в гражданство", - сказал Кучерена.
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По его словам, он и его клиент сейчас сосредоточены на сборе всех необходимых документов, которые составляют обширный перечень. "Как только мы подготовим весь пакет, мы сообщим", - добавил Кучерена.
Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете.
После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. После отказов со стороны ряда других стран Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США.
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В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. Впоследствии Сноудену выдали бессрочный вид на жительство в России.