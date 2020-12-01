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Сноуден в ближайшее время подаст заявление на российское гражданство
Сноуден в ближайшее время подаст заявление на российское гражданство
Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден в ближайшее время подаст заявление на российское гражданство, сообщил РИА Новости его адвокат Анатолий... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T15:41
2020-12-01T15:53
гонконг
шереметьево (аэропорт)
сша
в мире
россия
эдвард сноуден
анатолий кучерена
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден в ближайшее время подаст заявление на российское гражданство, сообщил РИА Новости его адвокат Анатолий Кучерена.По его словам, он и его клиент сейчас сосредоточены на сборе всех необходимых документов, которые составляют обширный перечень. "Как только мы подготовим весь пакет, мы сообщим", - добавил Кучерена.Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете.После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. После отказов со стороны ряда других стран Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США.В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. Впоследствии Сноудену выдали бессрочный вид на жительство в России.
https://ria.ru/20201029/snouden-1582148281.html
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гонконг, шереметьево (аэропорт), сша, в мире, россия, эдвард сноуден, анатолий кучерена

Сноуден в ближайшее время подаст заявление на российское гражданство

15:41 01.12.2020 (обновлено: 15:53 01.12.2020)
 
© AP PhotoЭдвард Сноуден
Эдвард Сноуден - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© AP Photo
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден в ближайшее время подаст заявление на российское гражданство, сообщил РИА Новости его адвокат Анатолий Кучерена.

"Мы говорили о документах, которые нужно подавать на гражданство. Он (Сноуден) занимается подборкой документов на получение российского гражданства, и мы в ближайшее время будем подавать заявление о вступлении в гражданство", - сказал Кучерена.

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По его словам, он и его клиент сейчас сосредоточены на сборе всех необходимых документов, которые составляют обширный перечень. "Как только мы подготовим весь пакет, мы сообщим", - добавил Кучерена.
Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете.
После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. После отказов со стороны ряда других стран Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США.
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В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. Впоследствии Сноудену выдали бессрочный вид на жительство в России.
 
ГонконгШереметьево (аэропорт)СШАВ миреРоссияЭдвард СноуденАнатолий Кучерена
 
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