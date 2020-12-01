https://ria.ru/20201201/snouden-1587176357.html

Сноуден в ближайшее время подаст заявление на российское гражданство

Сноуден в ближайшее время подаст заявление на российское гражданство

Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден в ближайшее время подаст заявление на российское гражданство, сообщил РИА Новости его адвокат Анатолий... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T15:41

2020-12-01T15:41

2020-12-01T15:53

гонконг

шереметьево (аэропорт)

сша

в мире

россия

эдвард сноуден

анатолий кучерена

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/102836/79/1028367942_0:11:3000:1699_1400x0_80_0_0_e5e171814bd5b8bf2bf97e384a198fff.jpg

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден в ближайшее время подаст заявление на российское гражданство, сообщил РИА Новости его адвокат Анатолий Кучерена.По его словам, он и его клиент сейчас сосредоточены на сборе всех необходимых документов, которые составляют обширный перечень. "Как только мы подготовим весь пакет, мы сообщим", - добавил Кучерена.Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете.После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. После отказов со стороны ряда других стран Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США.В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. Впоследствии Сноудену выдали бессрочный вид на жительство в России.

https://ria.ru/20201029/snouden-1582148281.html

https://ria.ru/20200922/kucherena-1577612830.html

гонконг

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гонконг, шереметьево (аэропорт), сша, в мире, россия, эдвард сноуден, анатолий кучерена