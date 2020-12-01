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Назван распространенный признак опасных болезней
Назван распространенный признак опасных болезней
Заведующая отделением неврологии московской городской клинической больницы имени Боткина Ольга Иванова в комментарии агентству "Москва" заявила, что боли в... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T16:18
2020-12-01T16:18
2020-12-01T20:02
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Заведующая отделением неврологии московской городской клинической больницы имени Боткина Ольга Иванова в комментарии агентству "Москва" заявила, что боли в спине могут быть симптомом опасных болезней.По ее словам, не стоит невнимательно относиться к этому явлению и считать, что оно может быть вызвано только стрессом, поскольку это может быть признаком многих заболеваний."Давящая и распирающая боль в грудном отделе позвоночника может быть проявлением инфаркта миокарда либо тромбоэмболии легочной артерии. Боли в грудном и поясничном отделе могут быть причиной патологии желудочно-кишечного тракта. Боли в пояснице могут свидетельствовать о кишечной непроходимости", — рассказала врач.Иванова добавила, что работа на дому позволяет чаще делать перерывы, которые можно использовать для разминки. После рабочего дня она посоветовала заниматься йогой или пилатесом, поскольку они не требуют практически никакого снаряжения и эти упражнения можно выполнять дома.Врач также призвала россиян не заниматься самолечением при возникновении болей в спине.
https://ria.ru/20201201/osanka-1587080926.html
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россия, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости.
Заведующая отделением неврологии московской городской клинической больницы имени Боткина Ольга Иванова в комментарии агентству "Москва"
заявила, что боли в спине могут быть симптомом опасных болезней.
По ее словам, не стоит невнимательно относиться к этому явлению и считать, что оно может быть вызвано только стрессом, поскольку это может быть признаком многих заболеваний.
"Давящая и распирающая боль в грудном отделе позвоночника может быть проявлением инфаркта миокарда либо тромбоэмболии легочной артерии. Боли в грудном и поясничном отделе могут быть причиной патологии желудочно-кишечного тракта. Боли в пояснице могут свидетельствовать о кишечной непроходимости", — рассказала врач.
Иванова добавила, что работа на дому позволяет чаще делать перерывы, которые можно использовать для разминки. После рабочего дня она посоветовала заниматься йогой или пилатесом, поскольку они не требуют практически никакого снаряжения и эти упражнения можно выполнять дома.
Врач также призвала россиян не заниматься самолечением при возникновении болей в спине.