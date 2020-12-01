Симоньян призвала российские IT-гиганты помочь СМИ
14:59 01.12.2020 (обновлено: 15:24 01.12.2020)
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкП/к на тему: "Страновой экспортный бренд будет создан в рамках стратегии Российского экспортного центра"
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Крупные отечественные IT-компании могут помочь в отстаивании прав российских СМИ и информационного суверенитета, если создадут платформы, которые превосходили бы западные аналоги, считает главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.
"Усилий государства, даже если они будут исчерпывающими с точки зрения законодательной, с точки зрения правоприменительной практики, с точки зрения борьбы с некорректной, неправильной, незаконной конкуренцией, <…> даже если все это волшебным образом мы победим, как победили фашизм, этого мало, потому что нужно, чтобы наши IT-гиганты создали что-то невыразимо круче", — сказала она на круглом столе "Двухцветный мир: борьба за правду", который проходит в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
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Восточный мир, по ее мнению, уже "рванул далеко вперед" по сравнению с технологиями YouTube, Instagram или WhatsApp. В пример она привела собственные платформы, которыми пользуются в Китае.
"Это надо сделать, присоединить к этому усилия государства, и тогда через год, максимум через два мы с вами и не вспомним, как мы справедливо волновались и переживали о том, что информационное пространство нашей страны нами утрачено и утерян информационный суверенитет", — добавила Симоньян.
В последнее время отечественные СМИ часто сталкиваются с цензурой на таких популярных платформах, как Twitter, Facebook или YouTube. Их аккаунты блокируют, к материалам ограничивают доступ. Такие проблемы испытывают как минимум два десятка СМИ, в том числе РИА Новости, RT, Sputnik и "Россия 1".
Роскомназдор неоднократно требовал снять эти ограничения и подчеркивал, что западные интернет-платформы должны строго соблюдать российское законодательство, запрещающее цензуру. На днях ведомство обратилось к ведущим интернет-компаниям России с предложением помочь в создании и популяризации отечественных видеохостингов, на которых СМИ могли бы вести свои каналы.