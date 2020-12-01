https://ria.ru/20201201/simonyan-1587166058.html

Симоньян призвала российские IT-гиганты помочь СМИ

Симоньян призвала российские IT-гиганты помочь СМИ

Крупные отечественные IT-компании могут помочь в отстаивании прав российских СМИ и информационного суверенитета, если создадут платформы, которые превосходили... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T14:59

2020-12-01T14:59

2020-12-01T15:24

медиавойны

маргарита симоньян

технологии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155867/93/1558679330_0:9:3034:1716_1400x0_80_0_0_0e00b2769c9ff5d355b564bf50565c08.jpg

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Крупные отечественные IT-компании могут помочь в отстаивании прав российских СМИ и информационного суверенитета, если создадут платформы, которые превосходили бы западные аналоги, считает главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян."Усилий государства, даже если они будут исчерпывающими с точки зрения законодательной, с точки зрения правоприменительной практики, с точки зрения борьбы с некорректной, неправильной, незаконной конкуренцией, <…> даже если все это волшебным образом мы победим, как победили фашизм, этого мало, потому что нужно, чтобы наши IT-гиганты создали что-то невыразимо круче", — сказала она на круглом столе "Двухцветный мир: борьба за правду", который проходит в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Восточный мир, по ее мнению, уже "рванул далеко вперед" по сравнению с технологиями YouTube, Instagram или WhatsApp. В пример она привела собственные платформы, которыми пользуются в Китае.В последнее время отечественные СМИ часто сталкиваются с цензурой на таких популярных платформах, как Twitter, Facebook или YouTube. Их аккаунты блокируют, к материалам ограничивают доступ. Такие проблемы испытывают как минимум два десятка СМИ, в том числе РИА Новости, RT, Sputnik и "Россия 1".Роскомназдор неоднократно требовал снять эти ограничения и подчеркивал, что западные интернет-платформы должны строго соблюдать российское законодательство, запрещающее цензуру. На днях ведомство обратилось к ведущим интернет-компаниям России с предложением помочь в создании и популяризации отечественных видеохостингов, на которых СМИ могли бы вести свои каналы.

https://ria.ru/20201123/sotsseti-1585800183.html

https://ria.ru/20201119/roskomnadzor-1585374024.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

маргарита симоньян, технологии, общество