Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Журналисты перед началом пресс-конференции
Медиавойны
https://ria.ru/20201201/simonyan-1587166058.html
Симоньян призвала российские IT-гиганты помочь СМИ
Симоньян призвала российские IT-гиганты помочь СМИ
Крупные отечественные IT-компании могут помочь в отстаивании прав российских СМИ и информационного суверенитета, если создадут платформы, которые превосходили... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T14:59
2020-12-01T15:24
медиавойны
маргарита симоньян
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155867/93/1558679330_0:9:3034:1716_1400x0_80_0_0_0e00b2769c9ff5d355b564bf50565c08.jpg
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Крупные отечественные IT-компании могут помочь в отстаивании прав российских СМИ и информационного суверенитета, если создадут платформы, которые превосходили бы западные аналоги, считает главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян."Усилий государства, даже если они будут исчерпывающими с точки зрения законодательной, с точки зрения правоприменительной практики, с точки зрения борьбы с некорректной, неправильной, незаконной конкуренцией, &lt;…&gt; даже если все это волшебным образом мы победим, как победили фашизм, этого мало, потому что нужно, чтобы наши IT-гиганты создали что-то невыразимо круче", — сказала она на круглом столе "Двухцветный мир: борьба за правду", который проходит в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Восточный мир, по ее мнению, уже "рванул далеко вперед" по сравнению с технологиями YouTube, Instagram или WhatsApp. В пример она привела собственные платформы, которыми пользуются в Китае.В последнее время отечественные СМИ часто сталкиваются с цензурой на таких популярных платформах, как Twitter, Facebook или YouTube. Их аккаунты блокируют, к материалам ограничивают доступ. Такие проблемы испытывают как минимум два десятка СМИ, в том числе РИА Новости, RT, Sputnik и "Россия 1".Роскомназдор неоднократно требовал снять эти ограничения и подчеркивал, что западные интернет-платформы должны строго соблюдать российское законодательство, запрещающее цензуру. На днях ведомство обратилось к ведущим интернет-компаниям России с предложением помочь в создании и популяризации отечественных видеохостингов, на которых СМИ могли бы вести свои каналы.
https://ria.ru/20201123/sotsseti-1585800183.html
https://ria.ru/20201119/roskomnadzor-1585374024.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155867/93/1558679330_163:0:2894:2048_1400x0_80_0_0_b0d8916e2000aec847a04c515c38b803.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
маргарита симоньян, технологии, общество

Симоньян призвала российские IT-гиганты помочь СМИ

14:59 01.12.2020 (обновлено: 15:24 01.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкП/к на тему: "Страновой экспортный бренд будет создан в рамках стратегии Российского экспортного центра"
П/к на тему: Страновой экспортный бренд будет создан в рамках стратегии Российского экспортного центра - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Крупные отечественные IT-компании могут помочь в отстаивании прав российских СМИ и информационного суверенитета, если создадут платформы, которые превосходили бы западные аналоги, считает главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.
"Усилий государства, даже если они будут исчерпывающими с точки зрения законодательной, с точки зрения правоприменительной практики, с точки зрения борьбы с некорректной, неправильной, незаконной конкуренцией, <…> даже если все это волшебным образом мы победим, как победили фашизм, этого мало, потому что нужно, чтобы наши IT-гиганты создали что-то невыразимо круче", — сказала она на круглом столе "Двухцветный мир: борьба за правду", который проходит в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Логотип видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
23 ноября, 08:00
Как заставить западные соцсети следовать российским законам
Восточный мир, по ее мнению, уже "рванул далеко вперед" по сравнению с технологиями YouTube, Instagram или WhatsApp. В пример она привела собственные платформы, которыми пользуются в Китае.
"Это надо сделать, присоединить к этому усилия государства, и тогда через год, максимум через два мы с вами и не вспомним, как мы справедливо волновались и переживали о том, что информационное пространство нашей страны нами утрачено и утерян информационный суверенитет", — добавила Симоньян.
В последнее время отечественные СМИ часто сталкиваются с цензурой на таких популярных платформах, как Twitter, Facebook или YouTube. Их аккаунты блокируют, к материалам ограничивают доступ. Такие проблемы испытывают как минимум два десятка СМИ, в том числе РИА Новости, RT, Sputnik и "Россия 1".
Роскомназдор неоднократно требовал снять эти ограничения и подчеркивал, что западные интернет-платформы должны строго соблюдать российское законодательство, запрещающее цензуру. На днях ведомство обратилось к ведущим интернет-компаниям России с предложением помочь в создании и популяризации отечественных видеохостингов, на которых СМИ могли бы вести свои каналы.
Страница сайта Twitter на экране планшетного компьютера - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
19 ноября, 16:03
Роскомнадзор поддержал проект о санкциях за цензуру против российских СМИ
 
МедиавойныМаргарита СимоньянТехнологииОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:32В Мытищах задержали мать, подозреваемую в убийстве новорожденной дочери
09:30Эксперт рассказал, кто будет принимать решение об атаке "Охотником"
09:29В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
09:23Эксперт рассказал, как начинающему инвестору не стать жертвой мошенников
09:20Байден может учредить должность руководителя по делам Азии, сообщили СМИ
09:19Нарышкин рассказал, кто открыл российскую внешнюю разведку для общества
09:14Байден не намерен сразу отменять пошлины в 25% на продукцию из Китая
09:07Нарышкин рассказал, как удалось сохранить внешнюю разведку в 1991 году
09:07В Москве 6575 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:05Башкирские депутаты предложили запретить передвижные зоопарки
09:05Создание российского аппарата для наблюдения за Солнцем приостановили
08:49При пожаре в забитой мусором квартире в Петербурге погиб человек
08:47Мадуро уйдет в отставку, если оппозиция победит на парламентских выборах
08:44В мире выявили почти четыре миллиона случаев COVID-19 за неделю
08:42МВД перечислило шесть оснований для недопуска к экзамену на права
08:36Венгерские специалисты прибыли в Россию для изучения вакцины "Спутник V"
08:36Красноярская фабрика игрушек выпустила елочные шары в масках от COVID-19
08:35Водителю машины, ушедшей под лед в ХМАО, предъявили обвинение
08:27Постпред Украины при ООН поставил в один ряд нацистов и советских воинов
08:26"Вкусвилл" ответил на претензии Роскачества по сливочному маслу
Лента новостейМолния