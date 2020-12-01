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Круглый стол "Двухцветный мир: борьба за правду". Прямая трансляция
Круглый стол "Двухцветный мир: борьба за правду". Прямая трансляция
В международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" проходит круглый стол на тему: "Двухцветный мир: борьба за правду". На повестке дня: глобальное РИА Новости, 01.12.2020
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В международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" проходит круглый стол на тему: "Двухцветный мир: борьба за правду". На повестке дня: глобальное информационное противостояние и его причины; борьба за умы, новые каналы и инструменты; предвзятая модерация или цензура: куда ведет этот путь и как с этим бороться? В мероприятии участвуют главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, собственный корреспондент ВГТРК в США Валентин Богданов, руководитель RT France Ксения Федорова, декан факультета международной журналистики МГИМО МИД России Ярослав Скворцов, член СПЧ, исполнительный директор медиагруппы "Россия cегодня" Кирилл Вышинский, секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир, основатель телеканала "Царьград" Константин Малофеев, руководитель Дирекции международных отношений ВГТРК Петр Федоров, главный редактор агентства Anna News Анатолий Матвийчук. Модератор — директор по коммуникациям медиагруппы "Россия сегодня" Петр Лидов.Также в ходе круглого стола состоится презентация исследования медиагруппы "Осьминог: Вмешательство России в выборы США".
сша
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РИА Новости
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4.7
96
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LIVE: Круглый стол "Двухцветный мир: борьба за правду"
LIVE: Круглый стол "Двухцветный мир: борьба за правду"
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видео, телеканал царьград, тимур шафир, вгтрк, мгимо, петр федоров, маргарита симоньян, сша, общество
Круглый стол "Двухцветный мир: борьба за правду". Прямая трансляция
В международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" проходит круглый стол на тему: "Двухцветный мир: борьба за правду". На повестке дня: глобальное информационное противостояние и его причины; борьба за умы, новые каналы и инструменты; предвзятая модерация или цензура: куда ведет этот путь и как с этим бороться?
2020-12-01T14:05
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Круглый стол "Двухцветный мир: борьба за правду". Прямая трансляция

14:05 01.12.2020 (обновлено: 14:25 01.12.2020)
 
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В международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" проходит круглый стол на тему: "Двухцветный мир: борьба за правду". На повестке дня: глобальное информационное противостояние и его причины; борьба за умы, новые каналы и инструменты; предвзятая модерация или цензура: куда ведет этот путь и как с этим бороться?
В мероприятии участвуют главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, собственный корреспондент ВГТРК в США Валентин Богданов, руководитель RT France Ксения Федорова, декан факультета международной журналистики МГИМО МИД России Ярослав Скворцов, член СПЧ, исполнительный директор медиагруппы "Россия cегодня" Кирилл Вышинский, секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир, основатель телеканала "Царьград" Константин Малофеев, руководитель Дирекции международных отношений ВГТРК Петр Федоров, главный редактор агентства Anna News Анатолий Матвийчук. Модератор — директор по коммуникациям медиагруппы "Россия сегодня" Петр Лидов.
Также в ходе круглого стола состоится презентация исследования медиагруппы "Осьминог: Вмешательство России в выборы США".
 
телеканал ЦарьградТимур ШафирВГТРКМГИМОПетр ФедоровМаргарита СимоньянСШАОбщество
 
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