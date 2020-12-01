https://ria.ru/20201201/shoygu-1587138513.html

ОДКБ укрепила сотрудничество в 2020 году, заявил Шойгу

ОДКБ укрепила сотрудничество в 2020 году, заявил Шойгу

Мероприятия, проведенные Организацией договора о коллективной безопасности, укрепили сотрудничество военных ведомств стран-участниц ОДКБ, сообщил во вторник... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T13:12

2020-12-01T13:12

2020-12-01T13:12

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Мероприятия, проведенные Организацией договора о коллективной безопасности, укрепили сотрудничество военных ведомств стран-участниц ОДКБ, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.Среди проведенных мероприятий Шойгу особо отметил празднование 75-летия Победы и парад на Красной площади, который прошел 24 июня. Он поблагодарил коллег за участие военнослужащих ОДКБ в нем.Также министр рассказал о впервые прошедшем в сентябре совместном заседании министров обороны СНГ, ШОС и ОДКБ. Он назвал заседание "важным вкладом в укрепление авторитета ОДКБ, формирование единой позиции по проблемам глобальной безопасности, построение доверительного диалога, укрепление взаимопонимания".

https://ria.ru/20201201/odkb-1587120571.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

снг, одкб, шос, сергей шойгу, в мире