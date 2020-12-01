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ОДКБ укрепила сотрудничество в 2020 году, заявил Шойгу
ОДКБ укрепила сотрудничество в 2020 году, заявил Шойгу
Мероприятия, проведенные Организацией договора о коллективной безопасности, укрепили сотрудничество военных ведомств стран-участниц ОДКБ, сообщил во вторник... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T13:12
2020-12-01T13:12
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Мероприятия, проведенные Организацией договора о коллективной безопасности, укрепили сотрудничество военных ведомств стран-участниц ОДКБ, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.Среди проведенных мероприятий Шойгу особо отметил празднование 75-летия Победы и парад на Красной площади, который прошел 24 июня. Он поблагодарил коллег за участие военнослужащих ОДКБ в нем.Также министр рассказал о впервые прошедшем в сентябре совместном заседании министров обороны СНГ, ШОС и ОДКБ. Он назвал заседание "важным вкладом в укрепление авторитета ОДКБ, формирование единой позиции по проблемам глобальной безопасности, построение доверительного диалога, укрепление взаимопонимания".
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снг, одкб, шос, сергей шойгу, в мире

ОДКБ укрепила сотрудничество в 2020 году, заявил Шойгу

13:12 01.12.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Армении / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи в Ереване с премьер-министром Армении Николом Пашиняном
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи в Ереване с премьер-министром Армении Николом Пашиняном - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Армении
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Мероприятия, проведенные Организацией договора о коллективной безопасности, укрепили сотрудничество военных ведомств стран-участниц ОДКБ, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Они (мероприятия - ред.) помогли решить приоритетные задачи российского председательства в организации, а также способствовали укреплению сотрудничества между оборонными ведомствами наших стран", - сказал он на заседании совета министров обороны ОДКБ.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
Вчера, 12:05
В Кремле рассказали о повестке Совета коллективной безопасности ОДКБ
Среди проведенных мероприятий Шойгу особо отметил празднование 75-летия Победы и парад на Красной площади, который прошел 24 июня. Он поблагодарил коллег за участие военнослужащих ОДКБ в нем.
Также министр рассказал о впервые прошедшем в сентябре совместном заседании министров обороны СНГ, ШОС и ОДКБ. Он назвал заседание "важным вкладом в укрепление авторитета ОДКБ, формирование единой позиции по проблемам глобальной безопасности, построение доверительного диалога, укрепление взаимопонимания".
 
СНГОДКБШОССергей ШойгуВ мире
 
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