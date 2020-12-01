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Шнуров посвятил стихи умершему основателю бренда "Б. Ю. Александров"
Шнуров посвятил стихи умершему основателю бренда "Б. Ю. Александров"
Сергей Шнуров в стихах отреагировал на смерть основателя бренда "Б.Ю. Александров" Бориса Александрова на 74-м году жизни. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T05:16
2020-12-01T05:16
2020-12-01T05:16
коронавирус covid-19
борис александров
россия
шнур (сергей шнуров)
общество
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Шнуров эмоционально отреагировал на смерть основателя "Б. Ю. Александров"
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Сергей Шнуров в стихах отреагировал на смерть основателя бренда "Б.Ю. Александров" Бориса Александрова на 74-м году жизни.Музыкант поблагодарил в Instagram Александрова за продукцию его компании и назвал себя большим фанатом предпринимателя.Ранее СМИ сообщали, что в начале ноября у Александрова нашли коронавирус, а к концу месяца его доставили в больницу в тяжелом состоянии.Борис Александров — президент "Ростагроэкспорта" и основатель бренда "Б. Ю. Александров", который известен в том числе по глазированным сыркам. Трижды Лауреат премии "Предприниматель года" — за 2004, 2006, 2007 годы.
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РИА Новости
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, борис александров, россия, шнур (сергей шнуров), общество