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Умер основатель бренда "Б. Ю. Александров"
Умер основатель бренда "Б. Ю. Александров"
Умер основатель бренда "Б. Ю. Александров" Борис Александров, сообщается на сайте Российского союза предприятий молочной отрасли. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T13:52
2020-11-30T13:52
2020-11-30T14:25
борис александров
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Умер основатель бренда "Б. Ю. Александров" Борис Александров, сообщается на сайте Российского союза предприятий молочной отрасли.Бизнесмену было 73 года. Ранее СМИ писали, что в начале ноября у него диагностировали COVID-19, а к концу месяца госпитализировали в тяжелом состоянии. Борис Александров — президент "Ростагроэкспорта" и основатель бренда "Б. Ю. Александров", который известен глазированными сырками. Трижды лауреат премии "Предприниматель года" — за 2004, 2006, 2007 годы.
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борис александров
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости.
Умер основатель бренда "Б. Ю. Александров" Борис Александров
, сообщается
на сайте Российского союза предприятий молочной отрасли.
Бизнесмену было 73 года. Ранее СМИ писали, что в начале ноября у него диагностировали COVID-19, а к концу месяца госпитализировали в тяжелом состоянии.
Борис Александров — президент "Ростагроэкспорта" и основатель бренда "Б. Ю. Александров", который известен глазированными сырками. Трижды лауреат премии "Предприниматель года" — за 2004, 2006, 2007 годы.