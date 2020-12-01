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Bild: ФРГ создаст фонд для обхода санкций против "Северного потока — 2"
Bild: ФРГ создаст фонд для обхода санкций против "Северного потока — 2"
В федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания могут создать "Фонд против изменения климата", чтобы обойти санкции Вашингтона против "Северного потока —... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T22:00
2020-12-02T02:27
мануэла швезиг
северный поток — 2
мекленбург-передняя померания
германия
сша
в мире
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания могут создать "Фонд против изменения климата", чтобы обойти санкции Вашингтона против "Северного потока — 2", пишет Bild.По информации источников газеты, фонд в перспективе может классифицировать почти достроенный газопровод как "важнейший элемент для защиты окружающей среды".Как отмечает издание, планируется основать коммерческое предприятие, продукты и услуги которого будут предназначены только для окончания строительства.Так, немецкие компании, которым угрожают санкции Вашингтона, могли бы предоставлять свои услуги российской стороне через фонд и его предприятие.С технической точки зрения ни одна компания не будет взаимодействовать с "Северным потоком — 2", поэтому их не затронут ограничительные меры. Министерство энергетики федеральной земли не стало комментировать ситуацию в ответ на запрос Bild.Против российского проекта активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в Европу свой СПГ.В прошлом месяце Вашингтон расширил санкции против "Северного потока — 2" и распространил их на предприятия, предоставляющие услуги судам, которые участвуют в строительстве газопровода.
https://ria.ru/20201130/gazoprovod-1586891100.html
https://ria.ru/20201111/sanctions-1584145084.html
https://ria.ru/20201127/voyna-1586658516.html
мекленбург-передняя померания
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мануэла швезиг, северный поток — 2, мекленбург-передняя померания, германия, сша, в мире

Bild: ФРГ создаст фонд для обхода санкций против "Северного потока — 2"

22:00 01.12.2020 (обновлено: 02:27 02.12.2020)
 
© Фото : @NordStream2/TwitterСтроительство газопровода "Северный поток - 2"
Строительство газопровода Северный поток - 2 - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© Фото : @NordStream2/Twitter
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания могут создать "Фонд против изменения климата", чтобы обойти санкции Вашингтона против "Северного потока — 2", пишет Bild.
По информации источников газеты, фонд в перспективе может классифицировать почти достроенный газопровод как "важнейший элемент для защиты окружающей среды".
Строительство газопровода Северный поток - 2 - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
30 ноября, 06:27
WSJ: украинское лобби связано с санкциями против “Северного потока — 2”
Как отмечает издание, планируется основать коммерческое предприятие, продукты и услуги которого будут предназначены только для окончания строительства.
Так, немецкие компании, которым угрожают санкции Вашингтона, могли бы предоставлять свои услуги российской стороне через фонд и его предприятие.
С технической точки зрения ни одна компания не будет взаимодействовать с "Северным потоком — 2", поэтому их не затронут ограничительные меры. Министерство энергетики федеральной земли не стало комментировать ситуацию в ответ на запрос Bild.
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
11 ноября, 16:49
СМИ: санкции против "Северного потока — 2" ударят по Польше и Дании
Против российского проекта активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в Европу свой СПГ.
В прошлом месяце Вашингтон расширил санкции против "Северного потока — 2" и распространил их на предприятия, предоставляющие услуги судам, которые участвуют в строительстве газопровода.
Авианосцы ВМС США USS Harry S. Truman и USS George H. W. Bush - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
27 ноября, 17:26
Эксперт заявил о готовности США к войне из-за "Северного потока — 2"
 
Мануэла ШвезигСеверный поток — 2Мекленбург-Передняя ПомеранияГерманияСШАВ мире
 
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