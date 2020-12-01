https://ria.ru/20201201/sanktsii-1587249116.html

Bild: ФРГ создаст фонд для обхода санкций против "Северного потока — 2"

Bild: ФРГ создаст фонд для обхода санкций против "Северного потока — 2"

В федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания могут создать "Фонд против изменения климата", чтобы обойти санкции Вашингтона против "Северного потока —... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T22:00

2020-12-01T22:00

2020-12-02T02:27

мануэла швезиг

северный поток — 2

мекленбург-передняя померания

германия

сша

в мире

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания могут создать "Фонд против изменения климата", чтобы обойти санкции Вашингтона против "Северного потока — 2", пишет Bild.По информации источников газеты, фонд в перспективе может классифицировать почти достроенный газопровод как "важнейший элемент для защиты окружающей среды".Как отмечает издание, планируется основать коммерческое предприятие, продукты и услуги которого будут предназначены только для окончания строительства.Так, немецкие компании, которым угрожают санкции Вашингтона, могли бы предоставлять свои услуги российской стороне через фонд и его предприятие.С технической точки зрения ни одна компания не будет взаимодействовать с "Северным потоком — 2", поэтому их не затронут ограничительные меры. Министерство энергетики федеральной земли не стало комментировать ситуацию в ответ на запрос Bild.Против российского проекта активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в Европу свой СПГ.В прошлом месяце Вашингтон расширил санкции против "Северного потока — 2" и распространил их на предприятия, предоставляющие услуги судам, которые участвуют в строительстве газопровода.

https://ria.ru/20201130/gazoprovod-1586891100.html

https://ria.ru/20201111/sanctions-1584145084.html

https://ria.ru/20201127/voyna-1586658516.html

мекленбург-передняя померания

германия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мануэла швезиг, северный поток — 2, мекленбург-передняя померания, германия, сша, в мире