https://ria.ru/20201201/sanktsii-1587249116.html
Bild: ФРГ создаст фонд для обхода санкций против "Северного потока — 2"
Bild: ФРГ создаст фонд для обхода санкций против "Северного потока — 2"
В федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания могут создать "Фонд против изменения климата", чтобы обойти санкции Вашингтона против "Северного потока —... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T22:00
2020-12-01T22:00
2020-12-02T02:27
мануэла швезиг
северный поток — 2
мекленбург-передняя померания
германия
сша
в мире
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания могут создать "Фонд против изменения климата", чтобы обойти санкции Вашингтона против "Северного потока — 2", пишет Bild.По информации источников газеты, фонд в перспективе может классифицировать почти достроенный газопровод как "важнейший элемент для защиты окружающей среды".Как отмечает издание, планируется основать коммерческое предприятие, продукты и услуги которого будут предназначены только для окончания строительства.Так, немецкие компании, которым угрожают санкции Вашингтона, могли бы предоставлять свои услуги российской стороне через фонд и его предприятие.С технической точки зрения ни одна компания не будет взаимодействовать с "Северным потоком — 2", поэтому их не затронут ограничительные меры. Министерство энергетики федеральной земли не стало комментировать ситуацию в ответ на запрос Bild.Против российского проекта активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в Европу свой СПГ.В прошлом месяце Вашингтон расширил санкции против "Северного потока — 2" и распространил их на предприятия, предоставляющие услуги судам, которые участвуют в строительстве газопровода.
https://ria.ru/20201130/gazoprovod-1586891100.html
https://ria.ru/20201111/sanctions-1584145084.html
https://ria.ru/20201127/voyna-1586658516.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мануэла швезиг, северный поток — 2, мекленбург-передняя померания, германия, сша, в мире
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости.
В федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания могут создать "Фонд против изменения климата", чтобы обойти санкции Вашингтона против "Северного потока — 2
", пишет Bild
.
По информации источников газеты, фонд в перспективе может классифицировать почти достроенный газопровод как "важнейший элемент для защиты окружающей среды".
Как отмечает издание, планируется основать коммерческое предприятие, продукты и услуги которого будут предназначены только для окончания строительства.
Так, немецкие компании, которым угрожают санкции Вашингтона, могли бы предоставлять свои услуги российской стороне через фонд и его предприятие.
С технической точки зрения ни одна компания не будет взаимодействовать с "Северным потоком — 2", поэтому их не затронут ограничительные меры. Министерство энергетики федеральной земли не стало комментировать ситуацию в ответ на запрос Bild.
Против российского проекта активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в Европу свой СПГ.
В прошлом месяце Вашингтон расширил санкции против "Северного потока — 2" и распространил их на предприятия, предоставляющие услуги судам, которые участвуют в строительстве газопровода.