https://ria.ru/20201201/razvitie-1587226717.html

Путин не согласился со словами тюменского губернатора о доходах жителей

Путин не согласился со словами тюменского губернатора о доходах жителей

Владимир Путин на встрече с губернатором Тюменской области Александром Моором уточнил его утверждение, что доходы населения региона выросли. РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T19:11

2020-12-01T19:11

2020-12-01T20:49

александр моор

владимир путин

тюменская область

общество

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ТОБОЛЬСК, 1 дек — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с губернатором Тюменской области Александром Моором уточнил его утверждение, что доходы населения региона выросли."Реальная начисленная заработная плата в 2020 году по итогам девяти месяцев — пусть небольшой, но плюс: 101 процент к аналогичному периоду прошлого года", — доложил глава области.Путин с ним не согласился. Он отметил, тут речь идет о номинальной начисленной заработной плате, в то время как реальные располагаемые доходы населения резко сократились.Губернатор поправился. Он уточнил, что говорил о зарплате, а "реально располагаемые чуть ниже 100 процентов, это совершенно точно".Вместе с тем президент отметил, что в регионе растет розничная торговля и ситуация с занятостью "в целом на хорошем уровне".Он подчеркнул, что его особенно порадовал один показатель — рост постоянного населения. По словам главы государства, в целом по стране наблюдается спад, а в Тюменской области за предыдущие два года рост составил 2,6 процента. Путин добавил, что в первом полугодии 2020 года рост продолжился.На встрече президент указал и на "вопросы проблемного характера".Губернатор, в свою очередь, доложил президенту, как в регионе справляются с коронавирусом. По его словам, за последние две недели рост заболевших COVID-19 стабилизировался.Он добавил, что такого результата удалось достичь благодаря совокупности мер, в частности ограничениям.

https://ria.ru/20201120/opyt-1585517807.html

https://ria.ru/20201201/koronavirus-1587227866.html

тюменская область

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александр моор, владимир путин, тюменская область, общество