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Путин не согласился со словами тюменского губернатора о доходах жителей
Путин не согласился со словами тюменского губернатора о доходах жителей
Владимир Путин на встрече с губернатором Тюменской области Александром Моором уточнил его утверждение, что доходы населения региона выросли. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T19:11
2020-12-01T20:49
александр моор
владимир путин
тюменская область
общество
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ТОБОЛЬСК, 1 дек — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с губернатором Тюменской области Александром Моором уточнил его утверждение, что доходы населения региона выросли."Реальная начисленная заработная плата в 2020 году по итогам девяти месяцев — пусть небольшой, но плюс: 101 процент к аналогичному периоду прошлого года", — доложил глава области.Путин с ним не согласился. Он отметил, тут речь идет о номинальной начисленной заработной плате, в то время как реальные располагаемые доходы населения резко сократились.Губернатор поправился. Он уточнил, что говорил о зарплате, а "реально располагаемые чуть ниже 100 процентов, это совершенно точно".Вместе с тем президент отметил, что в регионе растет розничная торговля и ситуация с занятостью "в целом на хорошем уровне".Он подчеркнул, что его особенно порадовал один показатель — рост постоянного населения. По словам главы государства, в целом по стране наблюдается спад, а в Тюменской области за предыдущие два года рост составил 2,6 процента. Путин добавил, что в первом полугодии 2020 года рост продолжился.На встрече президент указал и на "вопросы проблемного характера".Губернатор, в свою очередь, доложил президенту, как в регионе справляются с коронавирусом. По его словам, за последние две недели рост заболевших COVID-19 стабилизировался.Он добавил, что такого результата удалось достичь благодаря совокупности мер, в частности ограничениям.
https://ria.ru/20201120/opyt-1585517807.html
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александр моор, владимир путин, тюменская область, общество

Путин не согласился со словами тюменского губернатора о доходах жителей

19:11 01.12.2020 (обновлено: 20:49 01.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Тюменской области Александр Моор во время встречи в Тюмени
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Тюменской области Александр Моор во время встречи в Тюмени - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ТОБОЛЬСК, 1 дек — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с губернатором Тюменской области Александром Моором уточнил его утверждение, что доходы населения региона выросли.
"Реальная начисленная заработная плата в 2020 году по итогам девяти месяцев — пусть небольшой, но плюс: 101 процент к аналогичному периоду прошлого года", — доложил глава области.
Путин с ним не согласился. Он отметил, тут речь идет о номинальной начисленной заработной плате, в то время как реальные располагаемые доходы населения резко сократились.
Губернатор поправился. Он уточнил, что говорил о зарплате, а "реально располагаемые чуть ниже 100 процентов, это совершенно точно".
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Вместе с тем президент отметил, что в регионе растет розничная торговля и ситуация с занятостью "в целом на хорошем уровне".
Он подчеркнул, что его особенно порадовал один показатель — рост постоянного населения. По словам главы государства, в целом по стране наблюдается спад, а в Тюменской области за предыдущие два года рост составил 2,6 процента. Путин добавил, что в первом полугодии 2020 года рост продолжился.
На встрече президент указал и на "вопросы проблемного характера".
"Это аварийное жилье, здесь еще очень много нужно сделать. Это и, как я сказал на нашем совещании, загрязненность водных объектов, и инфекционные заболевания", — пояснил Путин.
Губернатор, в свою очередь, доложил президенту, как в регионе справляются с коронавирусом. По его словам, за последние две недели рост заболевших COVID-19 стабилизировался.

"С начала сентября мы получали рост ежедневной заболеваемости. В октябре эта тенденция, к сожалению, продолжилась, и в ноябре, в начале ноября, мы зафиксировали максимальный рост для Тюменской области — это 173 человека в день. В последние две недели, я говорю это с некоторой осторожностью, мы фиксируем стабилизацию. Надеюсь, что эта тенденция закрепится", — сказал глава региона.

Он добавил, что такого результата удалось достичь благодаря совокупности мер, в частности ограничениям.
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Александр МоорВладимир ПутинТюменская областьОбщество
 
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