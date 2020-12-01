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В Совфеде заявили, что регионы сами определятся с работой 31 декабря

В Совфеде заявили, что регионы сами определятся с работой 31 декабря

Регионы РФ и предприятия могут сами определиться, будут ли работать 31 декабря, полагает первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T16:29

2020-12-01T16:29

2020-12-01T16:29

султан хамзаев

валерий рязанский

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Регионы РФ и предприятия могут сами определиться, будут ли работать 31 декабря, полагает первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.Ранее член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным днем. Копия письма есть в распоряжении РИА Новости.Он напомнил, что правительство уже приняло решение, что 31 декабря в этом году будет рабочим в отличие от следующего года."Есть много предприятий экономического, финансового сектора, которым нужно "закрыть" этот год", - пояснил законодатель, отметив, что есть предприятия, где коллективы выйдут в полном составе на работу, поскольку это система обеспечения жизнедеятельности, а малый и средний бизнес, работающий в торговле, 31 декабря будет торговать "до последнего клиента".Рязанский подчеркнул, что губернаторов "не нужно подталкивать ни к каким решениям".

https://ria.ru/20201125/aviabilety-1586283985.html

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султан хамзаев, валерий рязанский, совет федерации рф, общество