Назарбаев рассказал о доверительных и добрых отношениях с Путиным
© Фото : предоставлено пресс-службой НазарбаеваПрезидент РФ Владимир Путин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев
© Фото : предоставлено пресс-службой Назарбаева
НУР-СУЛТАН, 1 дек - РИА Новости. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о доверительных и добрых отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Добрые отношения, доверительные отношения, конечно, с президентом РФ…, это сложилось в ходе нашей совместной работы не за красивые глаза, а мы убедились как мы работаем, как мы защищаем, компромиссно решаем вопросы. Точно так же с КНР, это гигантские государства по сравнению с нами, но с ними надо строить отношения равные, как независимые государства, это не очень просто", - сказал Назарбаев в ходе документального фильма о себе "Штрихи к портрету", показанном во вторник в эфире гостелеканала "Хабар".
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Он также рассказал о своей последней встрече с президентом США Дональдом Трампом. "Все президенты, с которыми я имел дело, расставаясь, называли меня другом. Последняя встреча с президентом Трампом: у него сидят его люди, здесь - мои люди. Он говорит: господин президент, у нас с вами химия есть, понимание, мы только познакомились с вами, а вы уже мне нравитесь, я вам доверяю. Как это получается, я не знаю. Я стараюсь сделать так, чтобы возникла обстановка доверия", - сказал Назарбаев.
В Казахстане 1 декабря отмечают День первого президента республики. Новый государственный праздник отмечают в Казахстане с 2012 года. Он был учрежден, чтобы отметить и признать заслуги первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева перед республикой.