https://ria.ru/20201201/putin-1587232152.html

Назарбаев рассказал о доверительных и добрых отношениях с Путиным

Назарбаев рассказал о доверительных и добрых отношениях с Путиным

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о доверительных и добрых отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным. РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T19:42

2020-12-01T19:42

2020-12-01T19:42

россия

дональд трамп

нурсултан назарбаев

владимир путин

сша

казахстан

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156281/30/1562813050_0:0:2470:1390_1400x0_80_0_0_7e2acf8b7d0edf7d12b79aa7fc39c2da.jpg

НУР-СУЛТАН, 1 дек - РИА Новости. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о доверительных и добрых отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным.Он также рассказал о своей последней встрече с президентом США Дональдом Трампом. "Все президенты, с которыми я имел дело, расставаясь, называли меня другом. Последняя встреча с президентом Трампом: у него сидят его люди, здесь - мои люди. Он говорит: господин президент, у нас с вами химия есть, понимание, мы только познакомились с вами, а вы уже мне нравитесь, я вам доверяю. Как это получается, я не знаю. Я стараюсь сделать так, чтобы возникла обстановка доверия", - сказал Назарбаев.В Казахстане 1 декабря отмечают День первого президента республики. Новый государственный праздник отмечают в Казахстане с 2012 года. Он был учрежден, чтобы отметить и признать заслуги первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева перед республикой.

https://ria.ru/20200706/1573950284.html

россия

сша

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дональд трамп, нурсултан назарбаев, владимир путин, сша, казахстан, в мире