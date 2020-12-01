https://ria.ru/20201201/putin-1587191825.html

Путин призвал активнее продвигать продукцию нефтехимии

Путин призвал активнее продвигать продукцию нефтехимии

Президент России Владимир Путин призвал активнее продвигать отечественную нефтехимическую продукцию внутри страны и за рубежом, для этого будут реализованы... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T16:43

2020-12-01T16:43

2020-12-01T18:15

усть-луга

владимир путин

ленинградская область

экономика

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ТОБОЛЬСК (Тюменская область), 1 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал активнее продвигать отечественную нефтехимическую продукцию внутри страны и за рубежом, для этого будут реализованы масштабные проекты с общим объемом инвестиций около 5 триллионов рублей."Нужно активнее продвигать российскую нефтехимическую продукцию внутри страны, за рубежом, наращивать эффективность и объемы производства. Для этого в отрасли должны быть реализованы масштабные проекты с общим объемом инвестиций порядка 5 триллионов рублей", - заявил Путин во вторник на совещании по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли.Президент упомянул, что два крупнейших таких проекта реализуются уже сейчас при поддержке Внешэкономбанка, это Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) и комплекс по переработке этансодержащего газа в районе морского порта Усть-Луга в Ленинградской области."Всего, кстати говоря, у нас таких 14 проектов, и на этих объектах в будущем должно быть сформировано порядка 17 тысяч высококвалифицированных и хорошо оплачиваемых рабочих мест. Отмечу, что такие крупные проекты с высоким мультипликативным эффектом в целом важны для национальной экономики", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20201201/neftekhimiya-1587187286.html

усть-луга

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усть-луга, владимир путин, ленинградская область, экономика