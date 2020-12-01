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Путин не принимает решения назло оппозиции, заявил Песков
Путин не принимает решения назло оппозиции, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин при принятии каких-либо решений не учитывает позиции несистемной оппозиции, в том числе Алексея Навального, и речь о работе в... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T12:36
2020-12-01T19:20
алексей навальный
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин при принятии каких-либо решений не учитывает позиции несистемной оппозиции, в том числе Алексея Навального, и речь о работе в противовес тоже не идет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее СМИ сообщили, что московские следователи проводят проверку после высказываний Навального на радиостанции "Эхо Москвы" о возможной необходимости изменения конституционного строя РФ, в том числе насильственным способом."Нет, эти позиции не учитываются", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, учитывается ли позиция некоторых оппозиционеров, в том числе Навального, при принятии президентом РФ каких-то решений, принимаются ли они назло или в противовес каким-то оппозиционным силам.
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алексей навальный, дмитрий песков, владимир путин, политика

Путин не принимает решения назло оппозиции, заявил Песков

12:36 01.12.2020 (обновлено: 19:20 01.12.2020)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин при принятии каких-либо решений не учитывает позиции несистемной оппозиции, в том числе Алексея Навального, и речь о работе в противовес тоже не идет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее СМИ сообщили, что московские следователи проводят проверку после высказываний Навального на радиостанции "Эхо Москвы" о возможной необходимости изменения конституционного строя РФ, в том числе насильственным способом.
"Нет, эти позиции не учитываются", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, учитывается ли позиция некоторых оппозиционеров, в том числе Навального, при принятии президентом РФ каких-то решений, принимаются ли они назло или в противовес каким-то оппозиционным силам.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с руководителями фракций в Государственной думе - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
6 октября, 15:05
Путин призвал оппозицию участвовать в реализации новых норм Конституции
 
Алексей НавальныйДмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
 
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