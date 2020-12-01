https://ria.ru/20201201/putin-1587128647.html

Путин не принимает решения назло оппозиции, заявил Песков

Путин не принимает решения назло оппозиции, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин при принятии каких-либо решений не учитывает позиции несистемной оппозиции, в том числе Алексея Навального, и речь о работе в... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T12:36

2020-12-01T12:36

2020-12-01T19:20

алексей навальный

дмитрий песков

владимир путин

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586419265_214:0:2824:1468_1400x0_80_0_0_99f591b5a28109dd46d66e57cb327a8c.jpg

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин при принятии каких-либо решений не учитывает позиции несистемной оппозиции, в том числе Алексея Навального, и речь о работе в противовес тоже не идет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее СМИ сообщили, что московские следователи проводят проверку после высказываний Навального на радиостанции "Эхо Москвы" о возможной необходимости изменения конституционного строя РФ, в том числе насильственным способом."Нет, эти позиции не учитываются", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, учитывается ли позиция некоторых оппозиционеров, в том числе Навального, при принятии президентом РФ каких-то решений, принимаются ли они назло или в противовес каким-то оппозиционным силам.

https://ria.ru/20201006/konstitutsiya-1578443700.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, дмитрий песков, владимир путин, политика