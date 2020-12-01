https://ria.ru/20201201/putin-1587128647.html
Путин не принимает решения назло оппозиции, заявил Песков
Путин не принимает решения назло оппозиции, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин при принятии каких-либо решений не учитывает позиции несистемной оппозиции, в том числе Алексея Навального, и речь о работе в... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T12:36
2020-12-01T12:36
2020-12-01T19:20
алексей навальный
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин при принятии каких-либо решений не учитывает позиции несистемной оппозиции, в том числе Алексея Навального, и речь о работе в противовес тоже не идет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее СМИ сообщили, что московские следователи проводят проверку после высказываний Навального на радиостанции "Эхо Москвы" о возможной необходимости изменения конституционного строя РФ, в том числе насильственным способом."Нет, эти позиции не учитываются", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, учитывается ли позиция некоторых оппозиционеров, в том числе Навального, при принятии президентом РФ каких-то решений, принимаются ли они назло или в противовес каким-то оппозиционным силам.
https://ria.ru/20201006/konstitutsiya-1578443700.html
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алексей навальный, дмитрий песков, владимир путин, политика