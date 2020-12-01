https://ria.ru/20201201/potok-1587146228.html

В Германии назвали сроки возобновления укладки "Северного потока — 2"

В Германии назвали сроки возобновления укладки "Северного потока — 2"

Nord Stream 2 AG, оператор "Северного потока 2", 5 декабря возобновит прокладку "Северного потока 2" и, предположительно, будет использовать для этого судно... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T13:43

2020-12-01T13:43

2020-12-01T13:43

allseas

nord stream 2 ag

северный поток — 2

сша

калининград

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экономика

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Nord Stream 2 AG, оператор "Северного потока 2", 5 декабря возобновит прокладку "Северного потока 2" и, предположительно, будет использовать для этого судно "Академик Черский", сообщает агентство Блумберг со ссылкой на официального представителя Морского и гидрографического агентства Германии."Мы предполагаем, что Nord Stream 2 планирует использовать судно "Академик Черский"", - сказал он. В материале со ссылкой на представителя отмечается, что компания "возобновит работы по укладке труб 5 декабря".В Nord Stream 2 AG в ответ на запрос РИА Новости сообщили: "Судно, которое будет использоваться, будет названо позднее. Мы сообщим о наших планах в надлежащие сроки". При этом в компании на вопрос о дате планируемого старта работ заявили, что на данный момент не могут комментировать дальнейшие детали.Nord Stream 2 AG 28 ноября объявлял, что планирует в этом году возобновить работы по трубоукладке с использованием судна с якорным позиционированием в исключительной экономической зоне Германии. Этим требованиям отвечает якорный трубоукладчик "Фортуна", который считается возможным вариантом достройки газопровода и сейчас стоит в немецком Висмаре.В качестве еще одного варианта рассматривается трубоукладчик "Академик Черский" с системой динамического позиционирования, который после месяца стоянки в немецком Мукране - логистической базе проекта - отправился в минувший четверг обратно в Калининград."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

https://radiosputnik.ria.ru/20201130/sevpotok-1586974760.html

https://ria.ru/20201130/ssha-1586885234.html

сша

калининград

украина

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allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, сша, калининград, украина, экономика