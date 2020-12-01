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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201201/plennye-1587191517.html
Баку выступил за принцип "всех на всех" в вопросе обмена пленными
Баку выступил за принцип "всех на всех" в вопросе обмена пленными
Азербайджан в вопросе обмена военнопленных выступает за принцип "всех на всех", заявляет государственная комиссия по делам пленных и пропавших без вести... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T16:42
2020-12-01T17:01
никол пашинян
ильхам алиев
владимир путин
армения
ситуация в нагорном карабахе
нагорно-карабахская республика
азербайджан
в мире
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БАКУ, 1 дек - РИА Новости. Азербайджан в вопросе обмена военнопленных выступает за принцип "всех на всех", заявляет государственная комиссия по делам пленных и пропавших без вести граждан.Также в комиссии заявили, что в армянских социальных сетях целенаправленно распространяется "ложная информация о том, что якобы на военном параде по случаю победы Азербайджанской Республики будут показаны армянские пленные, с ними обращаются бесчеловечно"."Мы категорически опровергаем эту информацию, она необоснованна и не соответствует действительности. Заявляем, что демонстрация военнопленных, унижение их не присуще азербайджанскому народу и армии,"- говорится в заявлении.Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно ему, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Двадцатого ноября Баку официально был передан Агдамский район, 25 ноября – Кельбаджарский, а 1 декабря – Лачинский, он же последний.
армения
нагорно-карабахская республика
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никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, армения, нагорно-карабахская республика, азербайджан, в мире

Баку выступил за принцип "всех на всех" в вопросе обмена пленными

16:42 01.12.2020 (обновлено: 17:01 01.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие у разрушенного здания в Физулинском районе Азербайджана
Военнослужащие у разрушенного здания в Физулинском районе Азербайджана - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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БАКУ, 1 дек - РИА Новости. Азербайджан в вопросе обмена военнопленных выступает за принцип "всех на всех", заявляет государственная комиссия по делам пленных и пропавших без вести граждан.
"Азербайджанская Республика привержена процессу взаимного обмена всех пленных и заложников по принципу "всех на всех"", - говорится в пресс-релизе комиссии.
Также в комиссии заявили, что в армянских социальных сетях целенаправленно распространяется "ложная информация о том, что якобы на военном параде по случаю победы Азербайджанской Республики будут показаны армянские пленные, с ними обращаются бесчеловечно".
"Мы категорически опровергаем эту информацию, она необоснованна и не соответствует действительности. Заявляем, что демонстрация военнопленных, унижение их не присуще азербайджанскому народу и армии,"- говорится в заявлении.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
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Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно ему, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Двадцатого ноября Баку официально был передан Агдамский район, 25 ноября – Кельбаджарский, а 1 декабря – Лачинский, он же последний.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянИльхам АлиевВладимир ПутинАрменияНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанВ мире
 
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