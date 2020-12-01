Баку выступил за принцип "всех на всех" в вопросе обмена пленными
16:42 01.12.2020 (обновлено: 17:01 01.12.2020)
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие у разрушенного здания в Физулинском районе Азербайджана
БАКУ, 1 дек - РИА Новости. Азербайджан в вопросе обмена военнопленных выступает за принцип "всех на всех", заявляет государственная комиссия по делам пленных и пропавших без вести граждан.
"Азербайджанская Республика привержена процессу взаимного обмена всех пленных и заложников по принципу "всех на всех"", - говорится в пресс-релизе комиссии.
Также в комиссии заявили, что в армянских социальных сетях целенаправленно распространяется "ложная информация о том, что якобы на военном параде по случаю победы Азербайджанской Республики будут показаны армянские пленные, с ними обращаются бесчеловечно".
"Мы категорически опровергаем эту информацию, она необоснованна и не соответствует действительности. Заявляем, что демонстрация военнопленных, унижение их не присуще азербайджанскому народу и армии,"- говорится в заявлении.
Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно ему, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Двадцатого ноября Баку официально был передан Агдамский район, 25 ноября – Кельбаджарский, а 1 декабря – Лачинский, он же последний.