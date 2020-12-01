Жители армянского города протестуют, требуя вернуть пленных
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста против действующего правительства на площади Свободы в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
ЕРЕВАН, 1 дек – РИА Новости. Жители армянского города Эчмиадзин протестуют у местной войсковой части, требуя найти пропавших без вести в результате эскалации конфликта в Нагорном Карабахе и вернуть из Азербайджана пленных, передает агентство Sputnik Армения.
"Протестующие требуют от военно-политического руководства Армении вернуть пленных и найти без вести пропавших", - пишет агентство.
Отмечается, что многие резервисты из Эчмиадзина еще в октябре были переброшены на участок, где шли ожесточенные бои, десятки солдат попали в окружение, и от них до сих пор нет вестей. По словам присутствующего на акции капитана ВС Армении Камо Малхасяна, министр обороны заверил их, что с завтрашнего дня начнутся поиски в указанном районе.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.