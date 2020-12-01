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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201201/plennye-1587116727.html
Жители армянского города протестуют, требуя вернуть пленных
Жители армянского города протестуют, требуя вернуть пленных
Жители армянского города Эчмиадзин протестуют у местной войсковой части, требуя найти пропавших без вести в результате эскалации конфликта в Нагорном Карабахе и РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T11:48
2020-12-01T11:48
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
ильхам алиев
владимир путин
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 1 дек – РИА Новости. Жители армянского города Эчмиадзин протестуют у местной войсковой части, требуя найти пропавших без вести в результате эскалации конфликта в Нагорном Карабахе и вернуть из Азербайджана пленных, передает агентство Sputnik Армения.Отмечается, что многие резервисты из Эчмиадзина еще в октябре были переброшены на участок, где шли ожесточенные бои, десятки солдат попали в окружение, и от них до сих пор нет вестей. По словам присутствующего на акции капитана ВС Армении Камо Малхасяна, министр обороны заверил их, что с завтрашнего дня начнутся поиски в указанном районе.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
нагорно-карабахская республика
азербайджан
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никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Жители армянского города протестуют, требуя вернуть пленных

11:48 01.12.2020
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста против действующего правительства на площади Свободы в Ереване
Участники акции протеста против действующего правительства на площади Свободы в Ереване - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 1 дек – РИА Новости. Жители армянского города Эчмиадзин протестуют у местной войсковой части, требуя найти пропавших без вести в результате эскалации конфликта в Нагорном Карабахе и вернуть из Азербайджана пленных, передает агентство Sputnik Армения.
"Протестующие требуют от военно-политического руководства Армении вернуть пленных и найти без вести пропавших", - пишет агентство.
Отмечается, что многие резервисты из Эчмиадзина еще в октябре были переброшены на участок, где шли ожесточенные бои, десятки солдат попали в окружение, и от них до сих пор нет вестей. По словам присутствующего на акции капитана ВС Армении Камо Малхасяна, министр обороны заверил их, что с завтрашнего дня начнутся поиски в указанном районе.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянИльхам АлиевВладимир ПутинНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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