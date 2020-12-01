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Жители армянского города протестуют, требуя вернуть пленных

Жители армянского города протестуют, требуя вернуть пленных

Жители армянского города Эчмиадзин протестуют у местной войсковой части, требуя найти пропавших без вести в результате эскалации конфликта в Нагорном Карабахе и РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T11:48

2020-12-01T11:48

2020-12-01T11:48

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

ильхам алиев

владимир путин

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 1 дек – РИА Новости. Жители армянского города Эчмиадзин протестуют у местной войсковой части, требуя найти пропавших без вести в результате эскалации конфликта в Нагорном Карабахе и вернуть из Азербайджана пленных, передает агентство Sputnik Армения.Отмечается, что многие резервисты из Эчмиадзина еще в октябре были переброшены на участок, где шли ожесточенные бои, десятки солдат попали в окружение, и от них до сих пор нет вестей. По словам присутствующего на акции капитана ВС Армении Камо Малхасяна, министр обороны заверил их, что с завтрашнего дня начнутся поиски в указанном районе.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире