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Минпросвещения оценило ситуацию с субсидиями на горячее питание в школах
Минпросвещения оценило ситуацию с субсидиями на горячее питание в школах
Около 300 школ в РФ пока не получают федеральные субсидии на организацию горячего питания для младших классов, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T15:28
2020-12-01T15:28
россия
анна попова
сергей кравцов
михаил мишустин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
совет федерации рф
госдума рф
общество
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САРАНСК, 1 дек - РИА Новости. Около 300 школ в РФ пока не получают федеральные субсидии на организацию горячего питания для младших классов, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов."С 1 сентября... порядка 38 тысяч школ получили федеральную субсидию на обеспечение горячего питания, 2300 школ будут получать субсидию с 1 января, и 300 школ, когда они приведут в соответствие", - заявил Кравцов в ходе всероссийской конференции по совершенствованию системы питания в образовательных организациях.Закон о горячем питании в школах был принят Госдумой 18 февраля и одобрен Советом Федерации 26 февраля. Президент РФ подписал документ 1 марта. В соответствии с поправкой президента, бюджетам субъектов Российской Федерации могут предоставляться субсидии для обеспечения школьников питанием на условиях, определяемых правительством.Рекомендации по родительскому, общественному и парламентскому контролю за работой пищеблоков и за организацией питания детей в школах также готовы, как и необходимые подзаконные акты и методическая база, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Также министерством просвещения поручено школам опубликовать до 1 сентября варианты меню на своих сайтах.Кроме того, премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес изменения в правила предоставления федеральных субсидий на обеспечение горячего питания, согласно которым получить господдержку смогут все школы, готовые обеспечить школьников горячим питанием, 100% готовность регионов больше не нужна. В 2020 году на эти цели по распоряжению Мишустина будет направлено более 22 миллиардов рублей, на последующие два года запланировано около 113 миллиардов рублей.Сейчас в России около 6,8 миллиона младших школьников. По прогнозам на 2021 год их будет 7,1 миллиона человек, на 2022 год – 7,2 миллиона.
https://ria.ru/20201201/pitanie-1587156974.html
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россия, анна попова, сергей кравцов, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), совет федерации рф, госдума рф, общество

Минпросвещения оценило ситуацию с субсидиями на горячее питание в школах

15:28 01.12.2020
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкОрганизация питания в школах
Организация питания в школах - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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САРАНСК, 1 дек - РИА Новости. Около 300 школ в РФ пока не получают федеральные субсидии на организацию горячего питания для младших классов, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"С 1 сентября... порядка 38 тысяч школ получили федеральную субсидию на обеспечение горячего питания, 2300 школ будут получать субсидию с 1 января, и 300 школ, когда они приведут в соответствие", - заявил Кравцов в ходе всероссийской конференции по совершенствованию системы питания в образовательных организациях.
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На горячее питание в младших классах выделили более 200 миллиардов рублей
Закон о горячем питании в школах был принят Госдумой 18 февраля и одобрен Советом Федерации 26 февраля. Президент РФ подписал документ 1 марта. В соответствии с поправкой президента, бюджетам субъектов Российской Федерации могут предоставляться субсидии для обеспечения школьников питанием на условиях, определяемых правительством.
Рекомендации по родительскому, общественному и парламентскому контролю за работой пищеблоков и за организацией питания детей в школах также готовы, как и необходимые подзаконные акты и методическая база, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Также министерством просвещения поручено школам опубликовать до 1 сентября варианты меню на своих сайтах.
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Кроме того, премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес изменения в правила предоставления федеральных субсидий на обеспечение горячего питания, согласно которым получить господдержку смогут все школы, готовые обеспечить школьников горячим питанием, 100% готовность регионов больше не нужна. В 2020 году на эти цели по распоряжению Мишустина будет направлено более 22 миллиардов рублей, на последующие два года запланировано около 113 миллиардов рублей.
Сейчас в России около 6,8 миллиона младших школьников. По прогнозам на 2021 год их будет 7,1 миллиона человек, на 2022 год – 7,2 миллиона.
 
РоссияАнна ПоповаСергей КравцовМихаил МишустинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Совет Федерации РФГосдума РФОбщество
 
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