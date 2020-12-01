Минпросвещения оценило ситуацию с субсидиями на горячее питание в школах
САРАНСК, 1 дек - РИА Новости. Около 300 школ в РФ пока не получают федеральные субсидии на организацию горячего питания для младших классов, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"С 1 сентября... порядка 38 тысяч школ получили федеральную субсидию на обеспечение горячего питания, 2300 школ будут получать субсидию с 1 января, и 300 школ, когда они приведут в соответствие", - заявил Кравцов в ходе всероссийской конференции по совершенствованию системы питания в образовательных организациях.
Закон о горячем питании в школах был принят Госдумой 18 февраля и одобрен Советом Федерации 26 февраля. Президент РФ подписал документ 1 марта. В соответствии с поправкой президента, бюджетам субъектов Российской Федерации могут предоставляться субсидии для обеспечения школьников питанием на условиях, определяемых правительством.
Рекомендации по родительскому, общественному и парламентскому контролю за работой пищеблоков и за организацией питания детей в школах также готовы, как и необходимые подзаконные акты и методическая база, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Также министерством просвещения поручено школам опубликовать до 1 сентября варианты меню на своих сайтах.
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Кроме того, премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес изменения в правила предоставления федеральных субсидий на обеспечение горячего питания, согласно которым получить господдержку смогут все школы, готовые обеспечить школьников горячим питанием, 100% готовность регионов больше не нужна. В 2020 году на эти цели по распоряжению Мишустина будет направлено более 22 миллиардов рублей, на последующие два года запланировано около 113 миллиардов рублей.
Сейчас в России около 6,8 миллиона младших школьников. По прогнозам на 2021 год их будет 7,1 миллиона человек, на 2022 год – 7,2 миллиона.