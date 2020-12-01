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Россия надеется на скорую публикацию переписки с ОЗХО по Навальному
Россия надеется на скорую публикацию переписки с ОЗХО по Навальному
Россия надеется, что очень скоро по договоренности с Техсекретариатом Организации по запрещению химического оружия будет опубликована полная переписка по теме... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T22:05
2020-12-01T22:18
александр шульгин
дмитрий песков
швеция
москва
берлин (город)
госпитализация алексея навального
россия
организация по запрещению химического оружия
алексей навальный
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Россия надеется, что очень скоро по договоренности с Техсекретариатом Организации по запрещению химического оружия будет опубликована полная переписка по теме запроса российской стороны на техническое содействие по делу Алексея Навального, заявил РИА Новости постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.При этом он обратил внимание на то, с каким рвением Техсекретариат принялся выполнять аналогичный запрос со стороны ФРГ. Постпред напомнил, что с просьбой о содействии немцы обратились к ТС якобы еще 4 сентября, хотя на деле объявили об этом только 14 сентября, "однако уже на следующий день, 5 сентября, в Берлине высадился "десант озхошников", которые 6 сентября отобрали биопробы у пациента берлинской клиники "Шарите".Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
https://ria.ru/20201130/navalnyy-1586992212.html
https://ria.ru/20201130/navalnyy-1587048329.html
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александр шульгин, дмитрий песков, швеция, москва, берлин (город), госпитализация алексея навального, россия, организация по запрещению химического оружия, алексей навальный, в мире

Россия надеется на скорую публикацию переписки с ОЗХО по Навальному

22:05 01.12.2020 (обновлено: 22:18 01.12.2020)
 
© Фото : @navalny/InstagramАлексей Навальный в клинике "Шарите" в Берлине
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© Фото : @navalny/Instagram
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Россия надеется, что очень скоро по договоренности с Техсекретариатом Организации по запрещению химического оружия будет опубликована полная переписка по теме запроса российской стороны на техническое содействие по делу Алексея Навального, заявил РИА Новости постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

"Россия и ТС (Технический секретариат ОЗХО - ред). продолжают согласовывать модальности технического содействия (по делу Навального - ред.), включая его различные аспекты: логистические, правовые, технические, операционные и иные. Спрогнозировать, когда и как завершатся идущие дискуссии, пока не представляется возможным", - сообщил Шульгин.

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При этом он обратил внимание на то, с каким рвением Техсекретариат принялся выполнять аналогичный запрос со стороны ФРГ. Постпред напомнил, что с просьбой о содействии немцы обратились к ТС якобы еще 4 сентября, хотя на деле объявили об этом только 14 сентября, "однако уже на следующий день, 5 сентября, в Берлине высадился "десант озхошников", которые 6 сентября отобрали биопробы у пациента берлинской клиники "Шарите".

"Мы же, Российская Федерация, обратились к ТС с запросом 6 октября. Спустя почти 2 месяца приходится констатировать, что "воз и ныне там". Работа над параметрами затягивается, причем явно не по нашей вине. Предоставляем читателям этого сообщения самим оценить приведенные нами факты. Сделать это будет тем легче, что очень скоро, как мы надеемся, по договоренности с Техсекретариатом, будет опубликована полная переписка с озхошниками по теме нашего запроса на техсодействие", - заявил постпред.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
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Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.
В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.
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Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
 
Александр ШульгинДмитрий ПесковШвецияМоскваБерлин (город)Госпитализация Алексея НавальногоРоссияОрганизация по запрещению химического оружияАлексей НавальныйВ мире
 
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