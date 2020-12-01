https://ria.ru/20201201/perepiska-1587249436.html

Россия надеется на скорую публикацию переписки с ОЗХО по Навальному

Россия надеется на скорую публикацию переписки с ОЗХО по Навальному

Россия надеется, что очень скоро по договоренности с Техсекретариатом Организации по запрещению химического оружия будет опубликована полная переписка по теме... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T22:05

2020-12-01T22:05

2020-12-01T22:18

александр шульгин

дмитрий песков

швеция

москва

берлин (город)

госпитализация алексея навального

россия

организация по запрещению химического оружия

алексей навальный

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Россия надеется, что очень скоро по договоренности с Техсекретариатом Организации по запрещению химического оружия будет опубликована полная переписка по теме запроса российской стороны на техническое содействие по делу Алексея Навального, заявил РИА Новости постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.При этом он обратил внимание на то, с каким рвением Техсекретариат принялся выполнять аналогичный запрос со стороны ФРГ. Постпред напомнил, что с просьбой о содействии немцы обратились к ТС якобы еще 4 сентября, хотя на деле объявили об этом только 14 сентября, "однако уже на следующий день, 5 сентября, в Берлине высадился "десант озхошников", которые 6 сентября отобрали биопробы у пациента берлинской клиники "Шарите".Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

https://ria.ru/20201130/navalnyy-1586992212.html

https://ria.ru/20201130/navalnyy-1587048329.html

https://ria.ru/20201124/navalnyy-1586080238.html

швеция

москва

берлин (город)

россия

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