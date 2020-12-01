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В Совфеде рассказали о выплате россиянам двух пенсий в декабре
В Совфеде рассказали о выплате россиянам двух пенсий в декабре
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова объяснила в беседе с изданием "Парламентская газета", кому из пенсионеров... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T01:27
2020-12-01T01:27
россия
елена бибикова
пенсии
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова объяснила в беседе с изданием "Парламентская газета", кому из пенсионеров полагается двойная выплата в декабре.По словам члена верхней палаты парламента, в России существует практика начисления январской пенсии в конце декабря россиянам, которым "Почта России" доставляет выплаты с 1 по 3 января включительно."Этим людям пенсии будут доставлены в конце декабря. Сумма придет полностью — за весь январь", — пояснила она.Как пройдет индексацияРанее сенатор сообщила об индексации пенсий в 2021 году для неработающих пенсионеров. Увеличение составит 6,3 процента — почти в два раза выше инфляции, которая, как показывают прогнозы, будет на уровне 3,7-3,8 процента.Кроме того, отмечтила член Совфеда, с 1 февраля ожидается увеличение ежемесячных выплат ветеранам боевых действий и инвалидам всех категорий. Причем в этом случае размер индексации устанавливается на основе индекса потребительских цен за предыдущий год, добавила парламентарий. Сейчас, по ее словам, этот показатель составляет 3,8 процента.Кроме того, Бибикова сообщила об индексации социальных пенсий с 1 апреля на величину "прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионера". Сейчас он находится на уровне 2,6 процента, но в будущем показатель могут скорректировать.Кому назначат пенсию раньше срокаПраво на досрочные выплаты получат работающие на особо тяжелых и опасных рабочих местах, заявил агентству "Прайм" глава Центра анализа НПФ "Сафмар" Евгений Биезбардис.Среди таких он назвал в том числе работников металлургических, машиностроительных и химических производств, горнодобывающей отрасли. Кроме того, выплаты назначат работникам, занятым в особо важных для общества сферах: педагогам, медикам, артистам, утверждает Биезбардис.Досрочный выход на пенсию также полагается и некоторым предпенсионерам. Такая ситуация возможна для тех, кому до пенсии остается два года при стаже 20 или 25 лет (соответственно, мужчины или женщины), но при этом им не удается трудоустроиться после увольнения, добавил собеседник агентства. Для этого, добавил он, следует предоставить справку из центра занятости.За досрочной пенсией могут обратиться и многодетные матери, напомнил Биезбардис. Срок выхода зависит от числа детей: женщины с тремя детьми смогут выйти на пенсию на 3 года раньше нового пенсионного возраста, с четырьмя детьми — на 4 года раньше. Если у женщины от пяти детей и больше, пенсия наступает в 50 лет.
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россия, елена бибикова, пенсии, совет федерации рф, общество

В Совфеде рассказали о выплате россиянам двух пенсий в декабре

01:27 01.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкМужчина с полученной пенсией
Мужчина с полученной пенсией - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова объяснила в беседе с изданием "Парламентская газета", кому из пенсионеров полагается двойная выплата в декабре.
По словам члена верхней палаты парламента, в России существует практика начисления январской пенсии в конце декабря россиянам, которым "Почта России" доставляет выплаты с 1 по 3 января включительно.
"Этим людям пенсии будут доставлены в конце декабря. Сумма придет полностью — за весь январь", — пояснила она.

Как пройдет индексация

Ранее сенатор сообщила об индексации пенсий в 2021 году для неработающих пенсионеров. Увеличение составит 6,3 процента — почти в два раза выше инфляции, которая, как показывают прогнозы, будет на уровне 3,7-3,8 процента.
"То есть пенсия в среднем увеличится на тысячу рублей", — подчеркнула Бибикова.
Кроме того, отмечтила член Совфеда, с 1 февраля ожидается увеличение ежемесячных выплат ветеранам боевых действий и инвалидам всех категорий. Причем в этом случае размер индексации устанавливается на основе индекса потребительских цен за предыдущий год, добавила парламентарий. Сейчас, по ее словам, этот показатель составляет 3,8 процента.
Кроме того, Бибикова сообщила об индексации социальных пенсий с 1 апреля на величину "прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионера". Сейчас он находится на уровне 2,6 процента, но в будущем показатель могут скорректировать.
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Кому назначат пенсию раньше срока

Право на досрочные выплаты получат работающие на особо тяжелых и опасных рабочих местах, заявил агентству "Прайм" глава Центра анализа НПФ "Сафмар" Евгений Биезбардис.
Среди таких он назвал в том числе работников металлургических, машиностроительных и химических производств, горнодобывающей отрасли. Кроме того, выплаты назначат работникам, занятым в особо важных для общества сферах: педагогам, медикам, артистам, утверждает Биезбардис.
Досрочный выход на пенсию также полагается и некоторым предпенсионерам. Такая ситуация возможна для тех, кому до пенсии остается два года при стаже 20 или 25 лет (соответственно, мужчины или женщины), но при этом им не удается трудоустроиться после увольнения, добавил собеседник агентства. Для этого, добавил он, следует предоставить справку из центра занятости.
За досрочной пенсией могут обратиться и многодетные матери, напомнил Биезбардис. Срок выхода зависит от числа детей: женщины с тремя детьми смогут выйти на пенсию на 3 года раньше нового пенсионного возраста, с четырьмя детьми — на 4 года раньше. Если у женщины от пяти детей и больше, пенсия наступает в 50 лет.
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