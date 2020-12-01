https://ria.ru/20201201/odkb-1587203901.html
В ОДКБ создадут механизм по борьбе с угрозами биологической безопасности
В ОДКБ создадут механизм по борьбе с угрозами биологической безопасности
Специальный механизм по противодействию угрозам в сфере биологической безопасности в скором времени будет сформирован в рамках Организации Договора о... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T17:33
2020-12-01T17:33
2020-12-01T17:33
сергей лавров
одкб
белоруссия
таджикистан
армения
в мире
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Специальный механизм по противодействию угрозам в сфере биологической безопасности в скором времени будет сформирован в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров"Много внимания уделили задачам повышения нашей способности противостоять угрозам в сфере биологической безопасности. На этот счет есть целый ряд предложений, которые сейчас продолжают обсуждаться", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам заседания СМИД ОДКБ."Я уверен, что мы в скором времени сформируем специальный механизм в рамках ОДКБ, который будет эти угрозы рассматривать и вырабатывать конкретные рекомендации о путях их купирования", - подчеркнул он.В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
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белоруссия
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сергей лавров, одкб, белоруссия, таджикистан, армения, в мире