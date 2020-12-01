Алиев заявил о продолжении процесса обмена телами и пленными в Карабахе
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБлокпост азербайджанских вооруженных сил на въезде в город Шуша
БАКУ, 1 дек – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о продолжении процесса обмена телами и пленными в Карабахе между Баку и Ереваном.
Ранее президент Армении Армен Саркисян обратился с просьбой к российскому коллеге Владимиру Путину помочь в возвращении на родину военнопленных, удерживаемых в Азербайджане после эскалации конфликта в Нагорном Карабахе
"В восьмом пункте (соглашения по Карабаху – ред.) говорится, что производится обмен военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами, а также телами. Этот процесс уже продолжается – обмен как телами, так и пленными, и заложниками", - заявил Алиев в своем обращении к народу по случаю перехода под контроль Баку Лачинского района в Карабахе.
Боевые действия в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Баку и Ереван ввели военное положение и обвинили друг друга в атаках на гражданское население. Жертвами обострившегося конфликта стали как военнослужащие, так и мирные жители с обеих сторон. В ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал с президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным соглашение о прекращении огня и боевых действий в Карабахе.
Согласно документу, Баку и Ереван останавливаются на занятых позициях, а под контроль Азербайджана переходит часть территории Нагорного Карабаха. Двадцатого ноября Баку официально был передан Агдамский район, 25 ноября – Кельбаджарский, а 1 декабря – Лачинский, он же последний.