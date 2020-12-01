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Алиев заявил о продолжении процесса обмена телами и пленными в Карабахе

Алиев заявил о продолжении процесса обмена телами и пленными в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о продолжении процесса обмена телами и пленными в Карабахе между Баку и Ереваном. РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T12:52

2020-12-01T12:52

2020-12-01T12:52

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

ильхам алиев

владимир путин

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 1 дек – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о продолжении процесса обмена телами и пленными в Карабахе между Баку и Ереваном.Ранее президент Армении Армен Саркисян обратился с просьбой к российскому коллеге Владимиру Путину помочь в возвращении на родину военнопленных, удерживаемых в Азербайджане после эскалации конфликта в Нагорном КарабахеБоевые действия в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Баку и Ереван ввели военное положение и обвинили друг друга в атаках на гражданское население. Жертвами обострившегося конфликта стали как военнослужащие, так и мирные жители с обеих сторон. В ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал с президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным соглашение о прекращении огня и боевых действий в Карабахе.Согласно документу, Баку и Ереван останавливаются на занятых позициях, а под контроль Азербайджана переходит часть территории Нагорного Карабаха. Двадцатого ноября Баку официально был передан Агдамский район, 25 ноября – Кельбаджарский, а 1 декабря – Лачинский, он же последний.

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире