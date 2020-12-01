https://ria.ru/20201201/nomer-1587222923.html

Минцифры предложило сократить срок переноса номеров при смене оператора

Минцифры предложило сократить срок переноса номеров при смене оператора

Сроки переноса номеров сотовой связи при смене оператора в рамках услуги MNP могут сократить для физлиц до 2 часов с 8 дней, соответствующий проект... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T18:52

2020-12-01T18:52

2020-12-01T18:52

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

общество

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Сроки переноса номеров сотовой связи при смене оператора в рамках услуги MNP могут сократить для физлиц до 2 часов с 8 дней, соответствующий проект постановления правительства, подготовленный Минцифры РФ, опубликован на портале проектов нормативных актов.Услуга переноса номера при смене оператора в России действует с 1 декабря 2013 года. Сейчас операторы обязаны оказывать эту услугу гражданам в восьмидневный срок, юридическим лицам - за 29 дней."Проектом постановления предлагается установить сроки перенесения абонентских номеров: в течение 2-х часов – для физических лиц и 3-х часов – для юридических лиц со времени направления оператором-реципиентом запроса о переносимом абонентском номере оператору базы данных перенесенных абонентских номеров (либо позднее по желанию абонента)", - говорится в пояснительной записке.При этом в самом проекте указывается, что "в любом случае дата начала оказания услуг подвижной радиотелефонной связи оператором-реципиентом не может превышать 6 месяцев со времени направления оператором-реципиентом запроса о переносимом абонентском номере оператору базы данных перенесенных абонентских номеров".

https://ria.ru/20201009/rostekh-1578978200.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), общество