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Минцифры предложило сократить срок переноса номеров при смене оператора
Минцифры предложило сократить срок переноса номеров при смене оператора
Сроки переноса номеров сотовой связи при смене оператора в рамках услуги MNP могут сократить для физлиц до 2 часов с 8 дней, соответствующий проект... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T18:52
2020-12-01T18:52
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
общество
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Сроки переноса номеров сотовой связи при смене оператора в рамках услуги MNP могут сократить для физлиц до 2 часов с 8 дней, соответствующий проект постановления правительства, подготовленный Минцифры РФ, опубликован на портале проектов нормативных актов.Услуга переноса номера при смене оператора в России действует с 1 декабря 2013 года. Сейчас операторы обязаны оказывать эту услугу гражданам в восьмидневный срок, юридическим лицам - за 29 дней."Проектом постановления предлагается установить сроки перенесения абонентских номеров: в течение 2-х часов – для физических лиц и 3-х часов – для юридических лиц со времени направления оператором-реципиентом запроса о переносимом абонентском номере оператору базы данных перенесенных абонентских номеров (либо позднее по желанию абонента)", - говорится в пояснительной записке.При этом в самом проекте указывается, что "в любом случае дата начала оказания услуг подвижной радиотелефонной связи оператором-реципиентом не может превышать 6 месяцев со времени направления оператором-реципиентом запроса о переносимом абонентском номере оператору базы данных перенесенных абонентских номеров".
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министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), общество

Минцифры предложило сократить срок переноса номеров при смене оператора

18:52 01.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСИМ-карты сотовых операторов мобильной связи
СИМ-карты сотовых операторов мобильной связи - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Сроки переноса номеров сотовой связи при смене оператора в рамках услуги MNP могут сократить для физлиц до 2 часов с 8 дней, соответствующий проект постановления правительства, подготовленный Минцифры РФ, опубликован на портале проектов нормативных актов.
Услуга переноса номера при смене оператора в России действует с 1 декабря 2013 года. Сейчас операторы обязаны оказывать эту услугу гражданам в восьмидневный срок, юридическим лицам - за 29 дней.
"Проектом постановления предлагается установить сроки перенесения абонентских номеров: в течение 2-х часов – для физических лиц и 3-х часов – для юридических лиц со времени направления оператором-реципиентом запроса о переносимом абонентском номере оператору базы данных перенесенных абонентских номеров (либо позднее по желанию абонента)", - говорится в пояснительной записке.
При этом в самом проекте указывается, что "в любом случае дата начала оказания услуг подвижной радиотелефонной связи оператором-реципиентом не может превышать 6 месяцев со времени направления оператором-реципиентом запроса о переносимом абонентском номере оператору базы данных перенесенных абонентских номеров".
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