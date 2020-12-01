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СК опроверг сообщения о проверке высказываний Навального
СК опроверг сообщения о проверке высказываний Навального
Следственный комитет России опроверг информацию СМИ о том, что якобы начал проверять высказывания оппозиционера Алексея Навального на предмет экстремизма. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T15:57
2020-12-01T16:05
павел петренко
россия
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Следственный комитет России опроверг информацию СМИ о том, что якобы начал проверять высказывания оппозиционера Алексея Навального на предмет экстремизма.Как утверждали некоторые издания со ссылкой на анонимный источник, внимание СК РФ привлекли высказывания Навального в эфире "Эха Москвы". Якобы в Следственном комитете выясняют, не являются ли они призывом к свержению конституционного строя России.Петренко призвала прессу распространять "только проверенные сообщения, исходящие от официальных источников, а не ссылаться на анонимные источники, которые иногда преднамеренно используют ложную информацию для привлечения внимания к отдельным персонам".
https://ria.ru/20201130/navalnyy-1586992212.html
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павел петренко, россия, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

СК опроверг сообщения о проверке высказываний Навального

15:57 01.12.2020 (обновлено: 16:05 01.12.2020)
 
© Фото : @navalny/InstagramАлексей Навальный в клинике "Шарите" в Берлине
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© Фото : @navalny/Instagram
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Следственный комитет России опроверг информацию СМИ о том, что якобы начал проверять высказывания оппозиционера Алексея Навального на предмет экстремизма.
Как утверждали некоторые издания со ссылкой на анонимный источник, внимание СК РФ привлекли высказывания Навального в эфире "Эха Москвы". Якобы в Следственном комитете выясняют, не являются ли они призывом к свержению конституционного строя России.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
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"Распространенная в СМИ информация о проведении проверки в ГСУСК по Москве по высказываниям Навального не соответствует действительности", - заявила во вторник журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Петренко призвала прессу распространять "только проверенные сообщения, исходящие от официальных источников, а не ссылаться на анонимные источники, которые иногда преднамеренно используют ложную информацию для привлечения внимания к отдельным персонам".
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Павел ПетренкоРоссияАлексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
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