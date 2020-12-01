https://ria.ru/20201201/navalnyy-1587179541.html

СК опроверг сообщения о проверке высказываний Навального

СК опроверг сообщения о проверке высказываний Навального

Следственный комитет России опроверг информацию СМИ о том, что якобы начал проверять высказывания оппозиционера Алексея Навального на предмет экстремизма. РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T15:57

2020-12-01T15:57

2020-12-01T16:05

павел петренко

россия

алексей навальный

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Следственный комитет России опроверг информацию СМИ о том, что якобы начал проверять высказывания оппозиционера Алексея Навального на предмет экстремизма.Как утверждали некоторые издания со ссылкой на анонимный источник, внимание СК РФ привлекли высказывания Навального в эфире "Эха Москвы". Якобы в Следственном комитете выясняют, не являются ли они призывом к свержению конституционного строя России.Петренко призвала прессу распространять "только проверенные сообщения, исходящие от официальных источников, а не ссылаться на анонимные источники, которые иногда преднамеренно используют ложную информацию для привлечения внимания к отдельным персонам".

https://ria.ru/20201130/navalnyy-1586992212.html

https://ria.ru/20201126/navalnyy-1586366718.html

россия

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел петренко, россия, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), происшествия