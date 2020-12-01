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Косачев пригрозил ответить на действия НАТО в Черном море
Косачев пригрозил ответить на действия НАТО в Черном море
Действия НАТО в Черном море будут вызывать ответную реакцию РФ и других государств, не входящих в альянс, заявил глава международного комитет Совфеда Константин РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T15:16
2020-12-01T15:16
россия
обсе
черное море
совет федерации рф
нато
константин косачев
в мире
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Действия НАТО в Черном море будут вызывать ответную реакцию РФ и других государств, не входящих в альянс, заявил глава международного комитет Совфеда Константин Косачев."Действия НАТО, в том числе в Черноморском регионе, убивают букву и дух ОБСЕ", - сказал Косачев в эфире телеканала "Вместе РФ" во вторник.Он подчеркнул, что отвергается сам принцип неделимости безопасности. Кроме того, несмотря на изначальные договоренности, члены альянса заявляют о необходимости обеспечивать "безопасность" свою и своих союзников в любом регионе мира, добавил он."Это происходит и в Черном море, где действия НАТО, конечно, вызовут ответные действия со стороны России и со стороны других государств, не входящих в альянс", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20201130/nato-1586998771.html
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россия, обсе, черное море, совет федерации рф, нато, константин косачев, в мире

Косачев пригрозил ответить на действия НАТО в Черном море

15:16 01.12.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкОдин из четырех противоминных кораблей НАТО входит в порт Одессы
Один из четырех противоминных кораблей НАТО входит в порт Одессы - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Действия НАТО в Черном море будут вызывать ответную реакцию РФ и других государств, не входящих в альянс, заявил глава международного комитет Совфеда Константин Косачев.
"Действия НАТО, в том числе в Черноморском регионе, убивают букву и дух ОБСЕ", - сказал Косачев в эфире телеканала "Вместе РФ" во вторник.
Он подчеркнул, что отвергается сам принцип неделимости безопасности. Кроме того, несмотря на изначальные договоренности, члены альянса заявляют о необходимости обеспечивать "безопасность" свою и своих союзников в любом регионе мира, добавил он.
"Это происходит и в Черном море, где действия НАТО, конечно, вызовут ответные действия со стороны России и со стороны других государств, не входящих в альянс", - подчеркнул он.
Один из четырех противоминных кораблей НАТО входит в порт Одессы - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
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