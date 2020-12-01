https://ria.ru/20201201/nato-1587171070.html

Косачев пригрозил ответить на действия НАТО в Черном море

Косачев пригрозил ответить на действия НАТО в Черном море

Действия НАТО в Черном море будут вызывать ответную реакцию РФ и других государств, не входящих в альянс, заявил глава международного комитет Совфеда Константин РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T15:16

2020-12-01T15:16

2020-12-01T15:16

россия

обсе

черное море

совет федерации рф

нато

константин косачев

в мире

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Действия НАТО в Черном море будут вызывать ответную реакцию РФ и других государств, не входящих в альянс, заявил глава международного комитет Совфеда Константин Косачев."Действия НАТО, в том числе в Черноморском регионе, убивают букву и дух ОБСЕ", - сказал Косачев в эфире телеканала "Вместе РФ" во вторник.Он подчеркнул, что отвергается сам принцип неделимости безопасности. Кроме того, несмотря на изначальные договоренности, члены альянса заявляют о необходимости обеспечивать "безопасность" свою и своих союзников в любом регионе мира, добавил он."Это происходит и в Черном море, где действия НАТО, конечно, вызовут ответные действия со стороны России и со стороны других государств, не входящих в альянс", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20201130/nato-1586998771.html

россия

черное море

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россия, обсе, черное море, совет федерации рф, нато, константин косачев, в мире