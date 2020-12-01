В Госдуме рассказали об интересах НАТО в Черном море
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек выразил мнение, что у НАТО нет никаких интересов в Черном море, кроме создания угрозы национальной безопасности России.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главы МИД стран-членов НАТО обсудят в ходе видеоконференции в среду с участием министров Грузии и Украины деятельность альянса в регионе Черного моря. Он также вновь обвинил Россию в "нарушении территориальной целостности" Украины и Грузии, отметив также "усиление российского военного присутствия в Крыму".
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"Нет никаких интересов НАТО в Чёрном море, кроме как создавать угрозу национальной безопасности России. И поэтому нашим ответом этой агрессивной Североатлантической организации будет высокая боеготовность российских вооружённых сил в регионе", - сказал Бальбек РИА Новости.
По мнению депутата, раз Россия для НАТО - агрессор, "то и они для нас никакие не партнёры, а, значит, все наши действия по отношению к разведывательным силам НАТО, к кораблям, несущим ударное ракетное вооружение, абсолютно оправданы и адекватны".
"Так что пусть потом не скулят про то, что их помехами заглушили, истребитель на перехват отправили, держат на прицеле противокорабельного комплекса - они только такой ответ и понимают. Разговаривать по-человечески эти джентльмены могут только после удара по зубам", - заключил он.
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