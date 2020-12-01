Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201201/nato-1587143826.html
В Госдуме рассказали об интересах НАТО в Черном море
В Госдуме рассказали об интересах НАТО в Черном море
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек выразил мнение, что у НАТО нет никаких интересов в Черном море, кроме создания угрозы национальной безопасности России. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T13:31
2020-12-01T13:31
руслан бальбек
нато
йенс столтенберг
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156202/09/1562020959_0:46:3072:1774_1400x0_80_0_0_afd550e1756ce414c6fca42387c55256.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек выразил мнение, что у НАТО нет никаких интересов в Черном море, кроме создания угрозы национальной безопасности России.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главы МИД стран-членов НАТО обсудят в ходе видеоконференции в среду с участием министров Грузии и Украины деятельность альянса в регионе Черного моря. Он также вновь обвинил Россию в "нарушении территориальной целостности" Украины и Грузии, отметив также "усиление российского военного присутствия в Крыму"."Нет никаких интересов НАТО в Чёрном море, кроме как создавать угрозу национальной безопасности России. И поэтому нашим ответом этой агрессивной Североатлантической организации будет высокая боеготовность российских вооружённых сил в регионе", - сказал Бальбек РИА Новости.По мнению депутата, раз Россия для НАТО - агрессор, "то и они для нас никакие не партнёры, а, значит, все наши действия по отношению к разведывательным силам НАТО, к кораблям, несущим ударное ракетное вооружение, абсолютно оправданы и адекватны"."Так что пусть потом не скулят про то, что их помехами заглушили, истребитель на перехват отправили, держат на прицеле противокорабельного комплекса - они только такой ответ и понимают. Разговаривать по-человечески эти джентльмены могут только после удара по зубам", - заключил он.
https://ria.ru/20201130/oruzhie-1587071062.html
https://ria.ru/20201110/nato-1583969924.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156202/09/1562020959_177:0:2908:2048_1400x0_80_0_0_849b708e76bc5a3db1544cabb42c7b75.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
руслан бальбек, нато, йенс столтенберг, в мире

В Госдуме рассказали об интересах НАТО в Черном море

13:31 01.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРуслан Бальбек
Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек выразил мнение, что у НАТО нет никаких интересов в Черном море, кроме создания угрозы национальной безопасности России.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главы МИД стран-членов НАТО обсудят в ходе видеоконференции в среду с участием министров Грузии и Украины деятельность альянса в регионе Черного моря. Он также вновь обвинил Россию в "нарушении территориальной целостности" Украины и Грузии, отметив также "усиление российского военного присутствия в Крыму".
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД. 5 августа 2019 - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
30 ноября, 23:42
Рябков призвал НАТО прекратить совместные ядерные миссии
"Нет никаких интересов НАТО в Чёрном море, кроме как создавать угрозу национальной безопасности России. И поэтому нашим ответом этой агрессивной Североатлантической организации будет высокая боеготовность российских вооружённых сил в регионе", - сказал Бальбек РИА Новости.
По мнению депутата, раз Россия для НАТО - агрессор, "то и они для нас никакие не партнёры, а, значит, все наши действия по отношению к разведывательным силам НАТО, к кораблям, несущим ударное ракетное вооружение, абсолютно оправданы и адекватны".
"Так что пусть потом не скулят про то, что их помехами заглушили, истребитель на перехват отправили, держат на прицеле противокорабельного комплекса - они только такой ответ и понимают. Разговаривать по-человечески эти джентльмены могут только после удара по зубам", - заключил он.
Президент РФ Владимир Путин во время видеоконференции - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 17:01
Путин заявил о расширении присутствия НАТО у российских границ
 
Руслан БальбекНАТОЙенс СтолтенбергВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:20Байден может учредить должность руководителя по делам Азии, сообщили СМИ
09:19Нарышкин рассказал, кто открыл российскую внешнюю разведку для общества
09:14Байден не намерен сразу отменять пошлины в 25% на продукцию из Китая
09:07Нарышкин рассказал, как удалось сохранить внешнюю разведку в 1991 году
09:07В Москве 6575 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:05Башкирские депутаты предложили запретить передвижные зоопарки
09:05Создание российского аппарата для наблюдения за Солнцем приостановили
08:49При пожаре в забитой мусором квартире в Петербурге погиб человек
08:47Мадуро уйдет в отставку, если оппозиция победит на парламентских выборах
08:44В мире выявили почти четыре миллиона случаев COVID-19 за неделю
08:42МВД перечислило шесть оснований для недопуска к экзамену на права
08:36Венгерские специалисты прибыли в Россию для изучения вакцины "Спутник V"
08:36Красноярская фабрика игрушек выпустила елочные шары в масках от COVID-19
08:35Водителю машины, ушедшей под лед в ХМАО, предъявили обвинение
08:27Постпред Украины при ООН поставил в один ряд нацистов и советских воинов
08:26"Вкусвилл" ответил на претензии Роскачества по сливочному маслу
08:19Роскачество обнаружило дрожжи и плесень в сливочном масле "Избенка"
08:04Рогозин опубликовал видео своих тренировок в стрельбе из пистолета
07:47Во Владивостоке управляющим компаниям выписали штрафы за неубранный снег
07:43Постпред Украины в ООН озвучил свою версию Второй мировой войны
Лента новостейМолния