Штабу Трампа дали опросить свидетелей в Неваде о нарушениях на выборах
© AP Photo / John LocherСторонники президента Дональда Трампа во время акции протеста перед избирательным отделом округа Кларк в Лас-Вегасе
© AP Photo / John Locher
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Советник штаба президента США Дональда Трампа сообщила, что им позволили опросить свидетелей в штате Невада о нарушениях на президентских выборах.
"Штат, за которым нужно следить на этой неделе, - это Невада… Нам теперь позволено допрашивать свидетелей", - заявила Кейли Макинани в интервью телеканалу Fox News на вопрос о судебных исках Трампа.
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Она отметила, что опрос свидетелей в Неваде может пройти в среду и четверг.
Пресс-секретарь Белого дома также снова обвинила демократов в том, что они ранее не позволяли штабу Трампа опрашивать свидетелей и задавать вопросы о прошедших в США выборах.
Сам Трамп написал в Twitter, что судья в округе Кларк штата Невада позволил изучить используемое на выборах оборудование и запечатанные контейнеры.
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Ранее Трамп обещал обнародовать "шокирующие" данные о голосовании в Неваде. Представители Трампа в Неваде обратились в прокуратуру штата с жалобой, где заявили, что там незаконно по почте проголосовали 3026 человек, которые ранее покинули штат. Генпрокурор Невады Аарон Форд назвал эту жалобу "мусором".
Трамп не признает победу демократа Джо Байдена на президентских выборах, на которую указывают предварительные данные, и оспаривает результаты в суде ряда штатов.