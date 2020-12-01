https://ria.ru/20201201/naezd-1587245711.html

Власти Германии не нашли террористического следа в наезде на пешеходов

Власти Германии не нашли террористического следа в наезде на пешеходов

Мужчина, совершивший наезд на людей в немецком Трире, подозревается в покушении на убийство и нанесении тяжких телесных повреждений, заявил на пресс-конференции РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T21:22

2020-12-01T21:22

2020-12-01T21:33

наезд на пешеходов в германии

трир

германия

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БЕРЛИН, 1 дек - РИА Новости. Мужчина, совершивший наезд на людей в немецком Трире, подозревается в покушении на убийство и нанесении тяжких телесных повреждений, заявил на пресс-конференции старший прокурор города Петер Фрицен."Подозреваемый - мужчина, ему 51 год, проживает в регионе и является уроженцем Трира. Мы ведем расследование против него по подозрению в покушении на убийство в четырех случаях, а также в нанесении тяжких телесных повреждений по ряду случаев. Мы исходим из того, что он коварно действовал в ходе атаки в центре города, используя автомобиль, использовал автомобиль как оружие", - сказал он.По словам прокурора, подозреваемый не был ранее судим, "мотив преступления пока совершенно не ясен", мужчина в настоящее время допрашивается, однако "у нас пока нет данных о том, что роль могли играть террористический, политический или религиозный мотивы".Автомобиль въехал во второй половине дня во вторник в пешеходную зону Трира, есть погибшие и пострадавшие, водитель задержан полицией. Это гражданин Германии, ему 51 год. О его мотивах пока ничего неизвестно, заявил ранее официальный представитель полиции. По данным МВД федеральной земли Рейнланд-Пфальц, в ходе наезда в центре Трира погибли 4 человека, 15 пострадали, более 20 человек получили психологическую травму.Как сообщил в Twitter официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, в правительстве "потрясены случившемся в Трире". Канцлер Ангела Меркель сообщила, что находится в контакте с властями региона в связи с наездом на пешеходов в Трире.

https://ria.ru/20201201/naezd-1587245811.html

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Кадры задержания водителя в Германии, въехавшего в толпу Кадры задержания водителя в Германии, въехавшего в толпу 2020-12-01T21:22 true PT1M03S

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наезд на пешеходов в германии, трир, германия, в мире