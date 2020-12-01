Власти Германии не нашли террористического следа в наезде на пешеходов
21:22 01.12.2020 (обновлено: 21:33 01.12.2020)
© AP Photo / dpa / Harald TittelСотрудники полиции на месте наезда на пешеходов в городе Трир, Германия
© AP Photo / dpa / Harald Tittel
БЕРЛИН, 1 дек - РИА Новости. Мужчина, совершивший наезд на людей в немецком Трире, подозревается в покушении на убийство и нанесении тяжких телесных повреждений, заявил на пресс-конференции старший прокурор города Петер Фрицен.
"Подозреваемый - мужчина, ему 51 год, проживает в регионе и является уроженцем Трира. Мы ведем расследование против него по подозрению в покушении на убийство в четырех случаях, а также в нанесении тяжких телесных повреждений по ряду случаев. Мы исходим из того, что он коварно действовал в ходе атаки в центре города, используя автомобиль, использовал автомобиль как оружие", - сказал он.
По словам прокурора, подозреваемый не был ранее судим, "мотив преступления пока совершенно не ясен", мужчина в настоящее время допрашивается, однако "у нас пока нет данных о том, что роль могли играть террористический, политический или религиозный мотивы".
Автомобиль въехал во второй половине дня во вторник в пешеходную зону Трира, есть погибшие и пострадавшие, водитель задержан полицией. Это гражданин Германии, ему 51 год. О его мотивах пока ничего неизвестно, заявил ранее официальный представитель полиции. По данным МВД федеральной земли Рейнланд-Пфальц, в ходе наезда в центре Трира погибли 4 человека, 15 пострадали, более 20 человек получили психологическую травму.
Как сообщил в Twitter официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, в правительстве "потрясены случившемся в Трире". Канцлер Ангела Меркель сообщила, что находится в контакте с властями региона в связи с наездом на пешеходов в Трире.
Вчера, 21:22Наехавший на пешеходов в Трире был нетрезв