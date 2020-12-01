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В Германии назвали наезд на пешеходов в Трире безумным поступком

В Германии назвали наезд на пешеходов в Трире безумным поступком

"Безумным поступком" назвала наезд на пешеходов в Трире глава земли Рейнланд-Пфальц Малу Драйер, она добавила, что в ходе ЧП погиб в том числе маленький... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T20:08

2020-12-01T20:08

2020-12-01T20:08

наезд на пешеходов в германии

трир

рейнланд-пфальц

германия

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БЕРЛИН, 1 дек - РИА Новости. "Безумным поступком" назвала наезд на пешеходов в Трире глава земли Рейнланд-Пфальц Малу Драйер, она добавила, что в ходе ЧП погиб в том числе маленький ребенок."Люди в одну секунду потеряли жизни, были убиты в результате этого безумного поступка, в том числе маленький ребенок, малыш", - сказала Драйер, прибывшая на место трагедии.Сопровождающий ее глава МВД Рейнланд-Пфальц Роджер Левенц добавил, что розыскные мероприятия на месте происшествия продлятся всю ночь. Он отказался предоставить дополнительную информацию о мотивах водителя, совершившего наезд, сославшись на то, что нужно дождаться официального заявления полиции Трира.Автомобиль въехал во второй половине дня во вторник в пешеходную зону Трира, есть погибшие и пострадавшие, водитель задержан полицией. Это гражданин Германии, ему 51 год. О его мотивах пока ничего неизвестно, заявил официальный представитель полиции. Как сообщил в соцсети Twitter официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, в правительстве "потрясены случившемся в Трире".По данным СМИ, число жертв автонаезда выросло до четырех человек, среди погибших есть ребенок, сообщил телеканал N24.

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рейнланд-пфальц

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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