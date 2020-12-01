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В Германии назвали наезд на пешеходов в Трире безумным поступком
В Германии назвали наезд на пешеходов в Трире безумным поступком
"Безумным поступком" назвала наезд на пешеходов в Трире глава земли Рейнланд-Пфальц Малу Драйер, она добавила, что в ходе ЧП погиб в том числе маленький... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T20:08
2020-12-01T20:08
2020-12-01T20:08
наезд на пешеходов в германии
трир
рейнланд-пфальц
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в мире
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БЕРЛИН, 1 дек - РИА Новости. "Безумным поступком" назвала наезд на пешеходов в Трире глава земли Рейнланд-Пфальц Малу Драйер, она добавила, что в ходе ЧП погиб в том числе маленький ребенок."Люди в одну секунду потеряли жизни, были убиты в результате этого безумного поступка, в том числе маленький ребенок, малыш", - сказала Драйер, прибывшая на место трагедии.Сопровождающий ее глава МВД Рейнланд-Пфальц Роджер Левенц добавил, что розыскные мероприятия на месте происшествия продлятся всю ночь. Он отказался предоставить дополнительную информацию о мотивах водителя, совершившего наезд, сославшись на то, что нужно дождаться официального заявления полиции Трира.Автомобиль въехал во второй половине дня во вторник в пешеходную зону Трира, есть погибшие и пострадавшие, водитель задержан полицией. Это гражданин Германии, ему 51 год. О его мотивах пока ничего неизвестно, заявил официальный представитель полиции. Как сообщил в соцсети Twitter официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, в правительстве "потрясены случившемся в Трире".По данным СМИ, число жертв автонаезда выросло до четырех человек, среди погибших есть ребенок, сообщил телеканал N24.
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Первые кадры с места ДТП в Трире
Первые кадры с места ДТП в Трире
2020-12-01T20:08
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Кадры задержания водителя в Германии, въехавшего в толпу
Кадры задержания водителя в Германии, въехавшего в толпу
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видео, наезд на пешеходов в германии, трир, рейнланд-пфальц, германия, в мире
БЕРЛИН, 1 дек - РИА Новости.
"Безумным поступком" назвала наезд на пешеходов в Трире
глава земли Рейнланд-Пфальц
Малу Драйер, она добавила, что в ходе ЧП погиб в том числе маленький ребенок.
"Люди в одну секунду потеряли жизни, были убиты в результате этого безумного поступка, в том числе маленький ребенок, малыш", - сказала Драйер, прибывшая на место трагедии.
Сопровождающий ее глава МВД Рейнланд-Пфальц Роджер Левенц добавил, что розыскные мероприятия на месте происшествия продлятся всю ночь. Он отказался предоставить дополнительную информацию о мотивах водителя, совершившего наезд, сославшись на то, что нужно дождаться официального заявления полиции Трира.
Автомобиль въехал во второй половине дня во вторник в пешеходную зону Трира, есть погибшие и пострадавшие, водитель задержан полицией. Это гражданин Германии
, ему 51 год. О его мотивах пока ничего неизвестно, заявил официальный представитель полиции. Как сообщил в соцсети Twitter
официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт
, в правительстве "потрясены случившемся в Трире".
По данным СМИ, число жертв автонаезда выросло до четырех человек, среди погибших есть ребенок, сообщил телеканал N24.