Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201201/naezd-1587236102.html
В Германии назвали наезд на пешеходов в Трире безумным поступком
В Германии назвали наезд на пешеходов в Трире безумным поступком
"Безумным поступком" назвала наезд на пешеходов в Трире глава земли Рейнланд-Пфальц Малу Драйер, она добавила, что в ходе ЧП погиб в том числе маленький... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T20:08
2020-12-01T20:08
наезд на пешеходов в германии
трир
рейнланд-пфальц
германия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587223031_0:137:3072:1865_1400x0_80_0_0_ea5167157d40c81cf9f8196b16df5c8d.jpg
БЕРЛИН, 1 дек - РИА Новости. "Безумным поступком" назвала наезд на пешеходов в Трире глава земли Рейнланд-Пфальц Малу Драйер, она добавила, что в ходе ЧП погиб в том числе маленький ребенок."Люди в одну секунду потеряли жизни, были убиты в результате этого безумного поступка, в том числе маленький ребенок, малыш", - сказала Драйер, прибывшая на место трагедии.Сопровождающий ее глава МВД Рейнланд-Пфальц Роджер Левенц добавил, что розыскные мероприятия на месте происшествия продлятся всю ночь. Он отказался предоставить дополнительную информацию о мотивах водителя, совершившего наезд, сославшись на то, что нужно дождаться официального заявления полиции Трира.Автомобиль въехал во второй половине дня во вторник в пешеходную зону Трира, есть погибшие и пострадавшие, водитель задержан полицией. Это гражданин Германии, ему 51 год. О его мотивах пока ничего неизвестно, заявил официальный представитель полиции. Как сообщил в соцсети Twitter официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, в правительстве "потрясены случившемся в Трире".По данным СМИ, число жертв автонаезда выросло до четырех человек, среди погибших есть ребенок, сообщил телеканал N24.
трир
рейнланд-пфальц
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Первые кадры с места ДТП в Трире
Первые кадры с места ДТП в Трире
2020-12-01T20:08
true
PT0M44S
Кадры задержания водителя в Германии, въехавшего в толпу
Кадры задержания водителя в Германии, въехавшего в толпу
2020-12-01T20:08
true
PT1M03S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587223031_57:0:2788:2048_1400x0_80_0_0_aaf630dbbd0b2d30487c5500f24153cf.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, наезд на пешеходов в германии, трир, рейнланд-пфальц, германия, в мире
В Германии назвали наезд на пешеходов в Трире безумным поступком
БЕРЛИН, 1 дек - РИА Новости. "Безумным поступком" назвала наезд на пешеходов в Трире глава земли Рейнланд-Пфальц Малу Драйер, она добавила, что в ходе ЧП погиб в том числе маленький ребенок.
2020-12-01T20:08
true
PT0M44S

В Германии назвали наезд на пешеходов в Трире безумным поступком

20:08 01.12.2020
 
© AP Photo / dpa/Harald TittelСотрудники полиции на месте наезда на пешеходов в городе Трир, Германия
Сотрудники полиции на месте наезда на пешеходов в городе Трир, Германия - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© AP Photo / dpa/Harald Tittel
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 1 дек - РИА Новости. "Безумным поступком" назвала наезд на пешеходов в Трире глава земли Рейнланд-Пфальц Малу Драйер, она добавила, что в ходе ЧП погиб в том числе маленький ребенок.
"Люди в одну секунду потеряли жизни, были убиты в результате этого безумного поступка, в том числе маленький ребенок, малыш", - сказала Драйер, прибывшая на место трагедии.
Сопровождающий ее глава МВД Рейнланд-Пфальц Роджер Левенц добавил, что розыскные мероприятия на месте происшествия продлятся всю ночь. Он отказался предоставить дополнительную информацию о мотивах водителя, совершившего наезд, сославшись на то, что нужно дождаться официального заявления полиции Трира.
Автомобиль въехал во второй половине дня во вторник в пешеходную зону Трира, есть погибшие и пострадавшие, водитель задержан полицией. Это гражданин Германии, ему 51 год. О его мотивах пока ничего неизвестно, заявил официальный представитель полиции. Как сообщил в соцсети Twitter официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, в правительстве "потрясены случившемся в Трире".
По данным СМИ, число жертв автонаезда выросло до четырех человек, среди погибших есть ребенок, сообщил телеканал N24.
 
Наезд на пешеходов в ГерманииТрирРейнланд-ПфальцГерманияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:20Байден может учредить должность руководителя по делам Азии, сообщили СМИ
09:19Нарышкин рассказал, кто открыл российскую внешнюю разведку для общества
09:14Байден не намерен сразу отменять пошлины в 25% на продукцию из Китая
09:07Нарышкин рассказал, как удалось сохранить внешнюю разведку в 1991 году
09:07В Москве 6575 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:05Башкирские депутаты предложили запретить передвижные зоопарки
09:05Создание российского аппарата для наблюдения за Солнцем приостановили
08:49При пожаре в забитой мусором квартире в Петербурге погиб человек
08:47Мадуро уйдет в отставку, если оппозиция победит на парламентских выборах
08:44В мире выявили почти четыре миллиона случаев COVID-19 за неделю
08:42МВД перечислило шесть оснований для недопуска к экзамену на права
08:36Венгерские специалисты прибыли в Россию для изучения вакцины "Спутник V"
08:36Красноярская фабрика игрушек выпустила елочные шары в масках от COVID-19
08:35Водителю машины, ушедшей под лед в ХМАО, предъявили обвинение
08:27Постпред Украины при ООН поставил в один ряд нацистов и советских воинов
08:26"Вкусвилл" ответил на претензии Роскачества по сливочному маслу
08:19Роскачество обнаружило дрожжи и плесень в сливочном масле "Избенка"
08:04Рогозин опубликовал видео своих тренировок в стрельбе из пистолета
07:47Во Владивостоке управляющим компаниям выписали штрафы за неубранный снег
07:43Постпред Украины в ООН озвучил свою версию Второй мировой войны
Лента новостейМолния