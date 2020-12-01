https://ria.ru/20201201/monolit-1587077685.html

Авиакомпания рассказала о "судьбе" таинственного монолита в США

Авиакомпания рассказала о "судьбе" таинственного монолита в США

Американская авиакомпания Southwest Airlines в шутливой форме прокомментировала исчезновение обнаруженного в пустыне в Юте таинственного монолита из блестящего... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T04:25

2020-12-01T04:25

2020-12-01T04:25

southwest airlines

стэнли кубрик

юта

сша

в мире

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История с таинственным монолитом в США получила неожиданный поворот

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Американская авиакомпания Southwest Airlines в шутливой форме прокомментировала исчезновение обнаруженного в пустыне в Юте таинственного монолита из блестящего металла высотой в два человеческих роста.Находку, напоминающую сооружение пришельцев, сделали сотрудники департамента общественной безопасности штата во время облета пустыни на вертолете. Власти отказались сообщать точное местоположение монолита, однако люди смогли отыскать его самостоятельно. Позже стало известно, что объект исчез.Пользователи оценили чувство юмора представителей перевозчика."Невероятно, молодцы!" — написал @AdamAJohnson."Отлично, я доволен. Тайна раскрыта", — сыронизировал @JO_clever_KE."Именно за это я и люблю вас", — призналась @JerseyGirl8."Неужели это правда?" — задался вопросом @Brosner85.В авиакомпании ответили подписчику: "Нет, это не правда. На самом деле".Американская пресса отмечала, что обнаруженный в пустыне объект похож на инопланетный обелиск из фильма Стэнли Кубрика "Космическая одиссея 2001 года", если не считать того, что он не черного, а серебристого цвета.Власти начали изучать происхождение объекта, а бюро штата по землеустройству заявило о незаконности установки. Однако в бюро подчеркнули, что не убирали монолит.

https://ria.ru/20201130/monolit-1587041618.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201105/mlechnyy-1583185316.html

юта

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

southwest airlines, стэнли кубрик, юта, сша, в мире