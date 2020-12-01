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https://ria.ru/20201201/monolit-1587077685.html
Авиакомпания рассказала о "судьбе" таинственного монолита в США
Авиакомпания рассказала о "судьбе" таинственного монолита в США
Американская авиакомпания Southwest Airlines в шутливой форме прокомментировала исчезновение обнаруженного в пустыне в Юте таинственного монолита из блестящего... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T04:25
2020-12-01T04:25
southwest airlines
стэнли кубрик
юта
сша
в мире
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История с таинственным монолитом в США получила неожиданный поворот
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Американская авиакомпания Southwest Airlines в шутливой форме прокомментировала исчезновение обнаруженного в пустыне в Юте таинственного монолита из блестящего металла высотой в два человеческих роста.Находку, напоминающую сооружение пришельцев, сделали сотрудники департамента общественной безопасности штата во время облета пустыни на вертолете. Власти отказались сообщать точное местоположение монолита, однако люди смогли отыскать его самостоятельно. Позже стало известно, что объект исчез.Пользователи оценили чувство юмора представителей перевозчика."Невероятно, молодцы!" — написал @AdamAJohnson."Отлично, я доволен. Тайна раскрыта", — сыронизировал @JO_clever_KE."Именно за это я и люблю вас", — призналась @JerseyGirl8."Неужели это правда?" — задался вопросом @Brosner85.В авиакомпании ответили подписчику: "Нет, это не правда. На самом деле".Американская пресса отмечала, что обнаруженный в пустыне объект похож на инопланетный обелиск из фильма Стэнли Кубрика "Космическая одиссея 2001 года", если не считать того, что он не черного, а серебристого цвета.Власти начали изучать происхождение объекта, а бюро штата по землеустройству заявило о незаконности установки. Однако в бюро подчеркнули, что не убирали монолит.
https://ria.ru/20201130/monolit-1587041618.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201105/mlechnyy-1583185316.html
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southwest airlines, стэнли кубрик, юта, сша, в мире

Авиакомпания рассказала о "судьбе" таинственного монолита в США

04:25 01.12.2020
 
© Фото : Utah Highway PatrolМеталлический монолит, обнаруженный сотрудниками департамента общественной безопасности пустыне штата Юта
Металлический монолит, обнаруженный сотрудниками департамента общественной безопасности пустыне штата Юта - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© Фото : Utah Highway Patrol
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Американская авиакомпания Southwest Airlines в шутливой форме прокомментировала исчезновение обнаруженного в пустыне в Юте таинственного монолита из блестящего металла высотой в два человеческих роста.
Находку, напоминающую сооружение пришельцев, сделали сотрудники департамента общественной безопасности штата во время облета пустыни на вертолете. Власти отказались сообщать точное местоположение монолита, однако люди смогли отыскать его самостоятельно. Позже стало известно, что объект исчез.

"Извините, нам нужно было забрать его обратно", — говорится в Twitter авиакомпании.

Пользователи оценили чувство юмора представителей перевозчика.
"Невероятно, молодцы!" — написал @AdamAJohnson.
"Отлично, я доволен. Тайна раскрыта", — сыронизировал @JO_clever_KE.
"Именно за это я и люблю вас", — призналась @JerseyGirl8.
"Неужели это правда?" — задался вопросом @Brosner85.
В авиакомпании ответили подписчику: "Нет, это не правда. На самом деле".
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В Румынии нашли еще один таинственный монолит
Американская пресса отмечала, что обнаруженный в пустыне объект похож на инопланетный обелиск из фильма Стэнли Кубрика "Космическая одиссея 2001 года", если не считать того, что он не черного, а серебристого цвета.
Власти начали изучать происхождение объекта, а бюро штата по землеустройству заявило о незаконности установки. Однако в бюро подчеркнули, что не убирали монолит.
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Southwest AirlinesСтэнли КубрикЮтаСШАВ мире
 
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