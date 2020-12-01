Авиакомпания рассказала о "судьбе" таинственного монолита в США
© Фото : Utah Highway PatrolМеталлический монолит, обнаруженный сотрудниками департамента общественной безопасности пустыне штата Юта
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Американская авиакомпания Southwest Airlines в шутливой форме прокомментировала исчезновение обнаруженного в пустыне в Юте таинственного монолита из блестящего металла высотой в два человеческих роста.
Находку, напоминающую сооружение пришельцев, сделали сотрудники департамента общественной безопасности штата во время облета пустыни на вертолете. Власти отказались сообщать точное местоположение монолита, однако люди смогли отыскать его самостоятельно. Позже стало известно, что объект исчез.
Sorry y’all, we needed it back. https://t.co/tuOKj1igF7 pic.twitter.com/d3SOF4GeMS— Southwest Airlines (@SouthwestAir) November 29, 2020
Пользователи оценили чувство юмора представителей перевозчика.
"Невероятно, молодцы!" — написал @AdamAJohnson.
"Отлично, я доволен. Тайна раскрыта", — сыронизировал @JO_clever_KE.
"Именно за это я и люблю вас", — призналась @JerseyGirl8.
"Неужели это правда?" — задался вопросом @Brosner85.
В авиакомпании ответили подписчику: "Нет, это не правда. На самом деле".
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Американская пресса отмечала, что обнаруженный в пустыне объект похож на инопланетный обелиск из фильма Стэнли Кубрика "Космическая одиссея 2001 года", если не считать того, что он не черного, а серебристого цвета.
Власти начали изучать происхождение объекта, а бюро штата по землеустройству заявило о незаконности установки. Однако в бюро подчеркнули, что не убирали монолит.
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