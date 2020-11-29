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Исчез обнаруженный в пустыне в Юте таинственный монолит
Исчез обнаруженный в пустыне в Юте таинственный монолит
Таинственный монолит из блестящего металла высотой в два человеческих роста, обнаруженный в пустыне американского штата Юта несколько дней назад, исчез,... РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T06:45
2020-11-29T07:22
стэнли кубрик
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Таинственный монолит из блестящего металла высотой в два человеческих роста, обнаруженный в пустыне американского штата Юта несколько дней назад, исчез, сообщает местное бюро по землеустройству.Находка, напоминающая сооружение пришельцев, была сделана сотрудниками департамента общественной безопасности Юты во время облета пустыни на вертолете в рамках миссии по учету толсторогих баранов на юго-востоке штата. Власти отказались сообщать точное местоположение монолита, однако люди смогли отыскать его через два дня после того, как о нем стало известно из СМИ. Американская пресса отмечала, что обнаруженный в пустыне объект похож на инопланетный обелиск из фильма Стэнли Кубрика "Космическая Одиссея 2001 года", если не считать того, что он не черного, а серебристого цвета.Власти начали изучать происхождение объекта, а бюро штата по землеустройству заявило о незаконности установки. Однако в бюро заявили, что не убирали монолит.Как сообщает издание Salt Lake Tribune, все, что осталось от монолита, - это металлический треугольник, который раньше был на верху конструкции, и выемка в земле, там, где находился объект.Житель Колорадо Риккардо Марино сообщил изданию, что по дороге к монолиту видел грузовик, удаляющийся от места, где расположен объект, перевозивший большой прямоугольный предмет около 22.40. Он не уточнил, что именно вез автомобиль, однако, когда он прибыл на место, монолит уже исчез.
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стэнли кубрик, колорадо, юта, сша, в мире

Исчез обнаруженный в пустыне в Юте таинственный монолит

06:45 29.11.2020 (обновлено: 07:22 29.11.2020)
 
© Фото : Utah Highway PatrolМеталлический монолит, обнаруженный сотрудниками департамента общественной безопасности пустыне штата Юта
Металлический монолит, обнаруженный сотрудниками департамента общественной безопасности пустыне штата Юта - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© Фото : Utah Highway Patrol
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Таинственный монолит из блестящего металла высотой в два человеческих роста, обнаруженный в пустыне американского штата Юта несколько дней назад, исчез, сообщает местное бюро по землеустройству.
Находка, напоминающая сооружение пришельцев, была сделана сотрудниками департамента общественной безопасности Юты во время облета пустыни на вертолете в рамках миссии по учету толсторогих баранов на юго-востоке штата. Власти отказались сообщать точное местоположение монолита, однако люди смогли отыскать его через два дня после того, как о нем стало известно из СМИ. Американская пресса отмечала, что обнаруженный в пустыне объект похож на инопланетный обелиск из фильма Стэнли Кубрика "Космическая Одиссея 2001 года", если не считать того, что он не черного, а серебристого цвета.
Власти начали изучать происхождение объекта, а бюро штата по землеустройству заявило о незаконности установки. Однако в бюро заявили, что не убирали монолит.
"Мы получили достоверные сообщения о том, что незаконно установленная конструкция, именуемая "монолитом", была удалена... неизвестной стороной...", - сообщает бюро в Facebook. Уточняется, что монолит убрали вечером 27 ноября.
Как сообщает издание Salt Lake Tribune, все, что осталось от монолита, - это металлический треугольник, который раньше был на верху конструкции, и выемка в земле, там, где находился объект.
Житель Колорадо Риккардо Марино сообщил изданию, что по дороге к монолиту видел грузовик, удаляющийся от места, где расположен объект, перевозивший большой прямоугольный предмет около 22.40. Он не уточнил, что именно вез автомобиль, однако, когда он прибыл на место, монолит уже исчез.
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Стэнли КубрикКолорадоЮтаСШАВ мире
 
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