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Источник: в Петербурге фотомодель задержали за убийство мужа
Источник: в Петербурге фотомодель задержали за убийство мужа
В Санкт-Петербурге фотомодель задержали по подозрению в убийстве мужа, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T09:53
2020-12-01T09:53
2020-12-01T19:09
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санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В Санкт-Петербурге фотомодель задержали по подозрению в убийстве мужа, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.По его словам, 28 ноября в полицию поступило сообщение от службы скорой помощи, что в квартире дома по Гагаринской улице мужчину ранили ножом. Пострадавшего госпитализировали. На месте происшествия задержали его жену — 25-летнюю жительницу Московской области. Как выяснилось, она ударила супруга ножом из ревности.На следующий день мужчина скончался в больнице.По предварительным данным, задержанная — это Лилия Судакова, снимавшаяся для гламурных журналов. Ее подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. Женщине грозит до 15 лет колонии.
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московская область (подмосковье), санкт-петербург, происшествия