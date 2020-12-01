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Источник: в Петербурге фотомодель задержали за убийство мужа

Источник: в Петербурге фотомодель задержали за убийство мужа

В Санкт-Петербурге фотомодель задержали по подозрению в убийстве мужа, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T09:53

2020-12-01T09:53

2020-12-01T19:09

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

происшествия

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В Санкт-Петербурге фотомодель задержали по подозрению в убийстве мужа, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.По его словам, 28 ноября в полицию поступило сообщение от службы скорой помощи, что в квартире дома по Гагаринской улице мужчину ранили ножом. Пострадавшего госпитализировали. На месте происшествия задержали его жену — 25-летнюю жительницу Московской области. Как выяснилось, она ударила супруга ножом из ревности.На следующий день мужчина скончался в больнице.По предварительным данным, задержанная — это Лилия Судакова, снимавшаяся для гламурных журналов. Ее подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. Женщине грозит до 15 лет колонии.

https://ria.ru/20200528/1572093161.html

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), санкт-петербург, происшествия