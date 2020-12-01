https://ria.ru/20201201/mnogodetnye-1587133531.html

В Ленобласти 16 многодетных матерей получили знак отличия

В Ленобласти 16 многодетных матерей получили знак отличия

В Ленинградской области знаком отличия "Слава матери" наградили 16 многодетных матерей, которые воспитывают пятерых и более детей - торжественную церемонию в... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T13:11

2020-12-01T13:11

2020-12-01T13:11

ленинградская область

александр дрозденко

ленинградская область

гатчинский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек — РИА Новости. В Ленинградской области знаком отличия "Слава матери" наградили 16 многодетных матерей, которые воспитывают пятерых и более детей - торжественную церемонию в онлайн формате провел губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, а награды родителям вручили главы администраций районов на местах."Всегда приятно проводить такие торжественные мероприятия, потому что заряжаешься позитивной энергетикой. Улыбки детей, оптимизм мамы и папы всегда вызывают огромное уважение и позитивные чувства. Надеюсь, от того, что у нас церемония в режиме онлайн, менее теплой она не станет. Такой способ мы применяем для того, чтобы уберечь наши уважаемые семьи", — сказал губернатор.Вместе с почетным знаком многодетные мамы получают премию в 100 тысяч рублей.С 2007 года региональную награду получили 378 многодетных матерей. Также были вручены сертификаты на выплату трех миллионов рублей для приобретения жилья семьям, в которых одновременно родились трое и более детей. В этом году их получили две семьи из Выборгского и Гатчинского районов. Первые сертификаты были вручены губернатором Ленинградской области в мае 2015 года. Всего с начала реализации проекта в Ленинградской области 23 многодетных семьи получили сертификаты и улучшили свои жилищные условия, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20201130/podderzhka-1586958954.html

ленинградская область

гатчинский район

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александр дрозденко, ленинградская область, гатчинский район