В Ленобласти 16 многодетных матерей получили знак отличия
© Администрация Ленинградской областиСтоп-кадр онлайн-трансляции вручения знака отличия "Слава матери" многодетным матерям в Ленинградской области
© Администрация Ленинградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек — РИА Новости. В Ленинградской области знаком отличия "Слава матери" наградили 16 многодетных матерей, которые воспитывают пятерых и более детей - торжественную церемонию в онлайн формате провел губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, а награды родителям вручили главы администраций районов на местах.
"Всегда приятно проводить такие торжественные мероприятия, потому что заряжаешься позитивной энергетикой. Улыбки детей, оптимизм мамы и папы всегда вызывают огромное уважение и позитивные чувства. Надеюсь, от того, что у нас церемония в режиме онлайн, менее теплой она не станет. Такой способ мы применяем для того, чтобы уберечь наши уважаемые семьи", — сказал губернатор.
© Администрация Ленинградской областиСтоп-кадр онлайн-трансляции вручения знака отличия "Слава матери" многодетным матерям в Ленинградской области
© Администрация Ленинградской области
Стоп-кадр онлайн-трансляции вручения знака отличия "Слава матери" многодетным матерям в Ленинградской области
Вместе с почетным знаком многодетные мамы получают премию в 100 тысяч рублей.
С 2007 года региональную награду получили 378 многодетных матерей. Также были вручены сертификаты на выплату трех миллионов рублей для приобретения жилья семьям, в которых одновременно родились трое и более детей. В этом году их получили две семьи из Выборгского и Гатчинского районов. Первые сертификаты были вручены губернатором Ленинградской области в мае 2015 года. Всего с начала реализации проекта в Ленинградской области 23 многодетных семьи получили сертификаты и улучшили свои жилищные условия, добавили в пресс-службе.