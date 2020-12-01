https://ria.ru/20201201/mnogodetnye-1586950100.html

Многодетную семью из Оренбуржья оставили зимовать в разрушающемся доме

Многодетную семью из Оренбуржья оставили зимовать в разрушающемся доме

Любовь и Алексей Сыругины из Оренбуржья восемнадцать лет воспитывают приемных детей. Сначала взяли к себе сына и дочь родственников, лишенных прав. Те привели... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T08:00

2020-12-01T08:00

2020-12-01T08:07

сироты

многодетные семьи

ремонт

жилье

приемные семьи

общероссийский народный фронт

юрий берг

кувандык

москва

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости, Анжелика Панченко. Любовь и Алексей Сыругины из Оренбуржья восемнадцать лет воспитывают приемных детей. Сначала взяли к себе сына и дочь родственников, лишенных прав. Те привели друзей из приюта, их тоже забрали. Тогда и другие сироты стали проситься к Сыругиным, и они никому не отказывали. В малогабаритной "трешке" особо не развернешься. В 2013-м на многодетную семью обратили внимание, Сыругины приняли участие в региональном социальном проекте "Теплый дом". В приюте нового типа обещали комфортные условия каждому воспитаннику. На строительство выделили 17 миллионов рублей из областного бюджета. Но дом возводили наспех, непродуманно, и жить в нем холодно и небезопасно. Сыругины беспокоятся за здоровье детей, обращаются во все инстанции, однако помочь им никто не торопится. Не заберете — в детдом отправятЛюбови Сыругиной шестьдесят один, по профессии она пищевик-технолог. Алексею пятьдесят пять, 25 из них работает учителем. В селе Ибрагимово Кувандыкского района, где они сейчас живут, Алексей преподает в школе математику, физику, музыку и руководит народным хором "Родничок". В 2002-м у супругов был небольшой частный дом. "Свои дети уже выросли, а тут семья дальних родственников попала в сложную жизненную ситуацию", — вспоминает Любовь Григорьевна. Мать и отец 11-летней Оли и девятилетнего Вани только и делали, что пьянствовали и выясняли отношения. Потом развелись, девочку с мальчиком забрала бабушка. Когда она умерла, сестра с братом попали в приют. Любовь и Алексей пригласили их погостить на выходные. Наготовили пельменей, напекли пирожков. "Вместе сели за стол: пообедали, поговорили. Потом вышли во двор, показали детям хозяйство, отвели погулять. Им у нас понравилось". Прощаясь, Оля и Ваня попросили через неделю взять их снова. "Мы пообещали. В следующий раз муж подходит к приюту и слышит крики со второго этажа: "Идет! Идет!" Они ждали, не отходили от окна. Мы забрали их насовсем".В родительской семье Олю и Ваню "ни к чему не приучили: ни помыться, ни зубы почистить". Долго еще Любовь находила под подушками припрятанные куски хлеба, печенье, конфеты. Плакала от жалости. Они с Алексеем терпеливо объясняли подросткам, как заправлять кровати, мыть посуду, помогать по хозяйству. Те "все схватывали на лету и слушались беспрекословно". Школа, где преподавал Сыругин и учились приемные дети, была далеко, "добирались на двух автобусах с пересадкой". Супруги обменяли дом на трехкомнатную квартиру: "Рядом с остановкой, чтобы ездить было удобнее". Поблизости находится социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Аленушка". "Там дети живут по два-три месяца, пока не получат статус сироты, в это время их стараются пристроить", — говорит Любовь. Это соседство и определило дальнейшую судьбу супругов. "С Олей и Ваней в школе учились двое детей из "Аленушки". Оля привела в гости подругу, Ваня — друга. Наташа с Вовой попросили: "Мы тоже хотим к вам". Посоветовались и решили потесниться. В одной комнате разместили девчонок, в другой мальчишек, в третьей — сами".Однажды Алексей вернулся с работы и сказал жене, что в школе еще один мальчик, изъятый у пьющих родителей, ходит за ним по пятам: "В глаза заглядывает, чуть не плачет, просится к нам". "Возьмем?""Жалко стало мальчишку, опять пошла в "Аленушку", поговорила с директором. "Пойдем, Ванек, к нам", — говорю. Воспитательница, провожавшая Ивана, погладила его по голове: "Видишь, сбылось твое новогоднее желание". И объяснила, что перед Новым годом пацан рыдал: "Почему Сыругины всех берут, а меня — нет?" Загадал желание Деду Морозу. "Вот так хотели дети к нам в семью попасть", — не без гордости произносит Любовь. Стали родителями для 28 детейВоспитанников Сыругины не выбирали: "кто просился, того и брали". А в центре знали, где всегда отзовутся на детскую беду. "Однажды звонят: "У нас двое — восьми и десяти лет, на них уже путевки пришли. Если вы их сегодня не посмотрите и не заберете, завтра в детдом отправят". Помчались. Взяли". Потом были еще трое мальчиков. "Мама у них тоже запила. Газ, свет в доме отключили. Пришла патронажная сестра, а братья — восьми месяцев, двух и трех лет — сидят в холоде. У младшего ручки-ножки синие, чуть не обмороженные. Отвезли всех в больницу. Самый маленький там три месяца в кроватке провел. Когда мы их взяли, ему был без малого год, а он даже ползать не умел".Всего Сыругины приняли в семью 28 детей. Восемнадцать теперь взрослые, живут самостоятельно. "У Оли семья, двое деток, — рассказывает Любовь. — Ваня тоже женился. Саша пришла к нам в пятом классе, окончила школу, отучилась в Москве в Финансовом университете при правительстве России, вышла там замуж. У нее две дочки, муж — кандидат технических наук". Успешно покоряет столицу еще одна приемная дочь: "Яна тоже поступила в университет, но ей специальность "реклама и связи с общественностью" не понравилась — стала учиться на актрису. Уже снялась в популярном телешоу. Яна у нас звезда — красавица, фигуристая". Приемным детям Сыругины дали не только кров: некоторым пришлось восстанавливать документы, выбивать инвалидность и квартиры, оплачивать доставшиеся от родителей долги по коммунальным платежам. "Наши выпускники все получили жилье. С Сашей долго бегали по судам: здесь ее с учета сняли, а в Москве не ставили, но мы добились — выделили там "однушку". Теперь боремся за четверых братьев и сестер. Их мама купила двухкомнатную квартиру на материнский капитал, 62 "квадрата". Выходит по двенадцать метров на человека, а в Медногорске, откуда мы их взяли, соцнорма — десять. В квартире и пять минут находиться невозможно: газ, свет отключены, даже провода оборваны. Кругом бутылки, окурки. И долг по "коммуналке" огромный. Но комиссия признала квартиру пригодной, и суд отказал детям в постановке на очередь. Однако по закону совместное проживание с лишенными родительских прав запрещено, снова будем судиться". При этом воспитывают Сыругины детей так, чтобы у них не осталось обид — а ведь порой доходит до ненависти — к кровным матерям и отцам. "Втолковываем, что они им дали жизнь, объясняем, как отец и мать важны для человека. Просто эти родители — несчастные и больные люди. И дети вырастают, находят их, помогают. Ольга с Иваном кодировали свою маму. Яна забрала в Москву, устроила на работу". А еще каждый, кто уходил от них в самостоятельное плавание, получил подъемные: Любовь и Алексей берегли каждую копейку из детских пенсий и пособий. "Мы копили и продолжаем копить для них, — говорит Сыругина. — У Саши, когда она "выпустилась", набежало 300 тысяч рублей. Она на них купила машину, возит теперь старшую дочку на гимнастику". "Теплый дом" оказался холоднымВ квартире приходилось тесниться. "У нас было семь, восемь и даже 11 воспитанников одновременно. Во всех спальнях — двухъярусные кровати, в зале спали на диванах, раскладных креслах. Ели по очереди. К тому же квартира на втором этаже, а внизу — старики. Дети прыгали, шумели, мальчики еще и хулиганили". Три года Алексей и Любовь обращались к чиновникам: "Просили, чтобы ребята жили на земле, где был бы огород, скотина, чтобы к труду приучались, понимали, откуда что берется".И добились результата. Семье пообещали соцжилье, в котором будут "обеспечены домашние условия каждому ребенку". В 2013-м Сыругиных пригласили в пилотный проект "Теплый дом". Его инициировали правительство Оренбургской области и экс-губернатор Юрий Берг. Только дом в Ибрагимово оказался совсем не теплым. Супруги обратили внимание чиновников на недоделки. В доме поставили еще четыре батареи, но это не решило проблему. "На втором этаже у нас пять детских спален. Температура в них не поднимается выше 16 градусов. Спать под одеялом нормально. Но как играть, заниматься? Помещение, где я планировала оборудовать игровую, совсем холодное: находится прямо над гаражом. Пока мы там устроили семейный музей. Разложили фотографии дедов, погибших на войне, родительские медали — это наш "Бессмертный полк". Храним все детские грамоты, дневники, тетради, поделки".А тем временем Сыругиным позвонили из опеки и настояли на том, чтобы они взяли еще четверых: "Заявили: у вас двое выпустились, нечего дому простаивать". В данный момент в семье десять воспитанников. Жилье пытались утеплить своими силами и за собственный счет. "На первом этаже, где гостиная и кухня, на ковролин постелили линолеум, чтобы хоть там стало комфортнее. Но в морозы дети ходят по дому в валенках, простывают". И это еще не все. "С прошлого года по стенам пошли сильные трещины, в цокольном этаже плитка полопалась. Снаружи штукатурка отслаивается, местами обвалилась. Дом муниципальный. Мы стали писать: помогите, пожалуйста, отремонтировать, боимся за жизнь и здоровье детей. Ответ: денег нет — у нас дотационный район. По договору соцнайма мы должны поддерживать дом в жилом состоянии. Делаем все, что можем: несколько раз перекрашивали стены, замазывали трещины, однако они снова появляются. А снаружи оштукатурить не можем: мы же не специалисты. Если нанимать, надо платить за материалы, работу. Мы просто не осилим".Сыругины получают по шесть тысяч на ребенка в месяц. "Плюс наша зарплата: у мужа оклад 5500, у меня столько же, еще мне доплачивают по 500 рублей за третьего и последующих детей. В общем, за десятерых — около 15 тысяч", — подсчитывает Любовь. Приняли дом с недостаткамиНа эту ситуацию обратили внимание, только когда о трудностях многодетной семьи сообщили местные СМИ. Как рассказали РИА Новости в региональном отделении ОНФ, члены которого побывали у Сыругиных, дом в целом не приспособлен для детей: слишком крутые ступени из кафеля, много входных дверей и во всех — щели. "Отопительные приборы в комнатах небольшие, полы очень холодные, двери не прилегают плотно к стенам", — описывает эксперт отделения в области строительства Татьяна Савельева. По ее словам, по всему периметру цокольного этажа, где спортзал, появилась плесень. На стенах образовалось множество горизонтальных и вертикальных трещин, за которыми необходимо наблюдать при помощи специальных маяков. "Когда принимали дом, построенный на бюджетные деньги, почему-то не обратили внимание на недостаточное отопление, отсутствие гидроизоляции, отмостки, выполненные без уклона, из-за чего вода разрушает блоки фундамента", — перечисляет Савельева. А способ укладки ковролина — прямо на голый бетон — она считает "неуместным в жилом строении".Как рассказали общественники, строительство по проекту "Теплый дом" было личным решением экс-губернатора. Но домом для Сыругиных все и закончилось. Другие многодетные отказались: слишком дорогое обслуживание. "Все, что могли, по дому Сыругины сделали сами, но фасадные работы им не по карману. Штукатурка — это для богатых: каждые пять лет старый слой нужно снимать и накладывать новый", — пояснили в ОНФ. И отметили, что эта семья — одна из самых больших в Оренбургской области. Опекуны "очень трудолюбивы, заботливы и активны": построили большую теплицу, завели коров, коз, свиней. Занимаются музыкой в хоре — Алексей играет на баяне, Любовь и дети поют. Для односельчан сделали зеленую аллею: посадили в Ибрагимово липы и сосны. Каждому ребенку супруги приобрели сенсорные смартфоны — чтобы могли учиться дистанционно."Детские деньги трогать не будем"После публикаций в СМИ Кувандыкский межрайонный прокурор организовал проверку. Как следует из официального заявления, местные власти даже не осмотрели здание и не собирались делать в нем ремонт. Главе Кувандыка вынесли предостережение "о недопустимости нарушений закона", а сотрудников администрации обязали устранить недостатки.РИА Новости направило запрос в администрацию. Оперативный ответ мы не получили. Но местным журналистам главный специалист отдела капитального строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства, газификации и связи Андрей Шкитин пояснил, что одномоментно выделить деньги на приведение дома в порядок невозможно: понадобится около миллиона рублей. Не исключено, что работы распланируют на три года.Любовь Сыругина говорит, что комиссия к ним приезжала. "Смету вроде составили, но ремонт обещают начать не раньше весны. А стены зиму могут не выдержать. На улице штукатурка отслоилась, висит. Упадет на голову кому-то из детей, кто будет отвечать?"Супругам посоветовали пока обнести строение по периметру красной лентой. Сделали. Но у них воспитанники от десяти лет. "Далеко дом не обойдешь: на крыльцо заходить нужно, беседка рядом, из гаража надо выезжать — хоть отгораживай, хоть не отгораживай", — переживает Любовь. Также Сыругиным порекомендовали "лучше топить". Однако больше всего приемную мать возмущает то, что кто-то из членов комиссии упрекнул их с мужем в излишней экономии детских денег. "У некоторых умерли отцы, матери, и им перечисляют областные социальные пенсии. Вроде бы по 4800, точно не скажу: они же на личные счета идут. Мы их можем тратить, но стараемся этого не делать. Снимаем немного, только когда вывозим всех на море. И много ли накопится с пенсии? За год 40-48 тысяч. А дети выпустятся — поедут учиться. Вдруг не поступят на бюджет? Тогда придется платить. Да и жить на что-то, обустраиваться нужно: квартиру получат — надо мебель покупать. Детские деньги мы трогать не будем", — заверяет Любовь.Приемные родители надеются, что в областном бюджете, откуда семь лет назад выделили 17 миллионов рублей на непродуманное жилье для детей, найдутся средства, чтобы исправить ошибки.

https://ria.ru/20200423/1570411800.html

https://ria.ru/20201113/mnogodetnye-1584352364.html

https://ria.ru/20200811/1575603199.html

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