Мишустин предостерег от проведения массовых мероприятий
14:34 01.12.2020 (обновлено: 15:07 01.12.2020)
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Пренебрегать здоровьем россиян ради коммерческой выгоды недопустимо, есть четкие правила организации мероприятий в России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Нам, конечно, необходимо разобраться и в случае доказанной вины организаторов мероприятия принимать административные меры. И, конечно, пренебрегать безопасностью наших сограждан ради коммерческой выгоды – это недопустимо. Тем более, что есть четко установленные Роспотребнадзором и региональными нормативными документами правила организации подобных мероприятий", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания назвала недопустимыми массовые концерты, ведомство подало в суд на тех, кто проводил один из них в прошедшие выходные.
Слава об аншлаге на концерте Басты в Петербурге дошла до Мишустина: пренебрегать здоровьем россиян ради выгоды недопустимо pic.twitter.com/YCN554vbOK— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) December 1, 2020
Ранее некоторые пользователи соцсетей возмутились тем, что на концерте Басты в Петербурге в пятницу многочисленные зрители не соблюдали действующие ограничения. Появились видео, из которых можно сделать вывод, что на концерте не соблюдалась социальная дистанция. Глава Роспотребнадзора поручила управлению ведомства по Санкт-Петербургу уточнить все обстоятельства концерта и принять необходимые решения. Также сообщалось, что концерт группы "Чиж & Co", проведение которого не было согласовано с городскими властями, прошел в одном из клубов Петербурга с нарушением санитарных норм по COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.