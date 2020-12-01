https://ria.ru/20201201/mishustin-1587160314.html

Мишустин предостерег от проведения массовых мероприятий

Мишустин предостерег от проведения массовых мероприятий

Пренебрегать здоровьем россиян ради коммерческой выгоды недопустимо, есть четкие правила организации мероприятий в России, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T14:34

2020-12-01T14:34

2020-12-01T15:07

распространение нового коронавируса

анна попова

чиж & co

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

баста (василий вакуленко)

санкт-петербург

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Пренебрегать здоровьем россиян ради коммерческой выгоды недопустимо, есть четкие правила организации мероприятий в России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания назвала недопустимыми массовые концерты, ведомство подало в суд на тех, кто проводил один из них в прошедшие выходные.Ранее некоторые пользователи соцсетей возмутились тем, что на концерте Басты в Петербурге в пятницу многочисленные зрители не соблюдали действующие ограничения. Появились видео, из которых можно сделать вывод, что на концерте не соблюдалась социальная дистанция. Глава Роспотребнадзора поручила управлению ведомства по Санкт-Петербургу уточнить все обстоятельства концерта и принять необходимые решения. Также сообщалось, что концерт группы "Чиж & Co", проведение которого не было согласовано с городскими властями, прошел в одном из клубов Петербурга с нарушением санитарных норм по COVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201130/basta-1587058830.html

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анна попова, чиж & co, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), баста (василий вакуленко), санкт-петербург, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мишустин, общество