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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201201/mishustin-1587160314.html
Мишустин предостерег от проведения массовых мероприятий
Мишустин предостерег от проведения массовых мероприятий
Пренебрегать здоровьем россиян ради коммерческой выгоды недопустимо, есть четкие правила организации мероприятий в России, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T14:34
2020-12-01T15:07
распространение нового коронавируса
анна попова
чиж & co
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
баста (василий вакуленко)
санкт-петербург
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Пренебрегать здоровьем россиян ради коммерческой выгоды недопустимо, есть четкие правила организации мероприятий в России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания назвала недопустимыми массовые концерты, ведомство подало в суд на тех, кто проводил один из них в прошедшие выходные.Ранее некоторые пользователи соцсетей возмутились тем, что на концерте Басты в Петербурге в пятницу многочисленные зрители не соблюдали действующие ограничения. Появились видео, из которых можно сделать вывод, что на концерте не соблюдалась социальная дистанция. Глава Роспотребнадзора поручила управлению ведомства по Санкт-Петербургу уточнить все обстоятельства концерта и принять необходимые решения. Также сообщалось, что концерт группы "Чиж &amp; Co", проведение которого не было согласовано с городскими властями, прошел в одном из клубов Петербурга с нарушением санитарных норм по COVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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анна попова, чиж & co, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), баста (василий вакуленко), санкт-петербург, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мишустин, общество

Мишустин предостерег от проведения массовых мероприятий

14:34 01.12.2020 (обновлено: 15:07 01.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Пренебрегать здоровьем россиян ради коммерческой выгоды недопустимо, есть четкие правила организации мероприятий в России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Нам, конечно, необходимо разобраться и в случае доказанной вины организаторов мероприятия принимать административные меры. И, конечно, пренебрегать безопасностью наших сограждан ради коммерческой выгоды – это недопустимо. Тем более, что есть четко установленные Роспотребнадзором и региональными нормативными документами правила организации подобных мероприятий", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания назвала недопустимыми массовые концерты, ведомство подало в суд на тех, кто проводил один из них в прошедшие выходные.
Ранее некоторые пользователи соцсетей возмутились тем, что на концерте Басты в Петербурге в пятницу многочисленные зрители не соблюдали действующие ограничения. Появились видео, из которых можно сделать вывод, что на концерте не соблюдалась социальная дистанция. Глава Роспотребнадзора поручила управлению ведомства по Санкт-Петербургу уточнить все обстоятельства концерта и принять необходимые решения. Также сообщалось, что концерт группы "Чиж & Co", проведение которого не было согласовано с городскими властями, прошел в одном из клубов Петербурга с нарушением санитарных норм по COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Рэпер Баста - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
30 ноября, 21:31Культура
Баста ответил на обвинения в нарушении мер по COVID-19 на концерте
 
Распространение нового коронавирусаАнна ПоповаЧиж & CoЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Баста (Василий Вакуленко)Санкт-ПетербургКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МишустинОбщество
 
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