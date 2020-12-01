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Баку находится в контакте с миротворцами по вопросу пропавших военных

Баку находится в контакте с миротворцами по вопросу пропавших военных

Азербайджан находится в контакте с командованием российских миротворцев в связи с пропавшими в Карабахе военнослужащими, говорится в заявлении государственной... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T16:59

2020-12-01T16:59

2020-12-01T16:59

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

ильхам алиев

владимир путин

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 1 дек - РИА Новости. Азербайджан находится в контакте с командованием российских миротворцев в связи с пропавшими в Карабахе военнослужащими, говорится в заявлении государственной комиссии по делам пленных и пропавших без вести граждан.Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно ему, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Двадцатого ноября Баку официально был передан Агдамский район, 25 ноября – Кельбаджарский, а 1 декабря – Лачинский, он же последний.

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире