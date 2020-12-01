Баку находится в контакте с миротворцами по вопросу пропавших военных
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСпециалисты Международного противоминного центра Минобороны России в Карабахе
БАКУ, 1 дек - РИА Новости. Азербайджан находится в контакте с командованием российских миротворцев в связи с пропавшими в Карабахе военнослужащими, говорится в заявлении государственной комиссии по делам пленных и пропавших без вести граждан.
"Азербайджанская сторона регулярно предоставляла информацию о военнопленных армянах Международному комитету Красного Креста (МККК) и командованию миротворческих сил Российской Федерации, создавала все условия для посещения их представителями МККК, организовывала телефонную связь некоторых пленных со своими родителями. Также продолжаются контакты с МККК и командованием миротворческих сил Российской Федерации для определения судьбы наших военнослужащих, которые считаются без вести пропавшими", - говорится в пресс-релизе комиссии.
Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно ему, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Двадцатого ноября Баку официально был передан Агдамский район, 25 ноября – Кельбаджарский, а 1 декабря – Лачинский, он же последний.