https://ria.ru/20201201/mirotvortsy-1587185243.html

Вопрос о миротворцах в Приднестровье должны решить жители, заявил Миронов

Вопрос о миротворцах в Приднестровье должны решить жители, заявил Миронов

Лидер фракции "Справедливая Россия" в ГД Сергей Миронов считает, что вопрос о том, должны ли оставаться в Приднестровье российские миротворцы, должны решать... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T16:21

2020-12-01T16:21

2020-12-01T16:21

майя санду

обсе

сергей миронов

справедливая россия

госдума рф

молдавия

в мире

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия" в ГД Сергей Миронов считает, что вопрос о том, должны ли оставаться в Приднестровье российские миротворцы, должны решать жители этого региона, сообщает во вторник пресс-служба фракции.Избранный президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции в понедельник заявила, что с территории Приднестровья должна быть выведена оперативная группа российских военных, охраняющих склады с оружием, и вывезено само оружие, а также предложила оставить в Приднестровье вместо миротворцев гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что изменение статус-кво может привести к дестабилизации в Приднестровье, РФ рассчитывает на обсуждение темы миротворцев и отсутствие резких движений.Он назвал слова Санду о том, что необходимость в миротворцах отпала, "детским лепетом". "Именно благодаря российскому контингенту на этой земле почти тридцать лет не звучат выстрелы. Без этого щита политические демагоги быстро доведут ситуацию до опасной черты", – сказал лидер СР.

https://radiosputnik.ria.ru/20201130/obse-1587066282.html

молдавия

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майя санду, обсе, сергей миронов, справедливая россия, госдума рф, молдавия, в мире