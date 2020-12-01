Вопрос о миротворцах в Приднестровье должны решить жители, заявил Миронов
© РИА Новости / Сергей КузнецовРоссийский миротворец на блокпосту, расположенном на въезде в город Бендеры
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия" в ГД Сергей Миронов считает, что вопрос о том, должны ли оставаться в Приднестровье российские миротворцы, должны решать жители этого региона, сообщает во вторник пресс-служба фракции.
Избранный президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции в понедельник заявила, что с территории Приднестровья должна быть выведена оперативная группа российских военных, охраняющих склады с оружием, и вывезено само оружие, а также предложила оставить в Приднестровье вместо миротворцев гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что изменение статус-кво может привести к дестабилизации в Приднестровье, РФ рассчитывает на обсуждение темы миротворцев и отсутствие резких движений.
"Приднестровье – не территория, а прежде всего население, большинство которого составляют граждане РФ, население, которое неоднократно высказывалось на референдумах за присоединение к России. Голос жителей Приднестровья и должен определять будущее российских миротворцев", – заявил Миронов.
Он назвал слова Санду о том, что необходимость в миротворцах отпала, "детским лепетом". "Именно благодаря российскому контингенту на этой земле почти тридцать лет не звучат выстрелы. Без этого щита политические демагоги быстро доведут ситуацию до опасной черты", – сказал лидер СР.