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Вопрос о миротворцах в Приднестровье должны решить жители, заявил Миронов
Вопрос о миротворцах в Приднестровье должны решить жители, заявил Миронов
Лидер фракции "Справедливая Россия" в ГД Сергей Миронов считает, что вопрос о том, должны ли оставаться в Приднестровье российские миротворцы, должны решать... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T16:21
2020-12-01T16:21
майя санду
обсе
сергей миронов
справедливая россия
госдума рф
молдавия
в мире
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия" в ГД Сергей Миронов считает, что вопрос о том, должны ли оставаться в Приднестровье российские миротворцы, должны решать жители этого региона, сообщает во вторник пресс-служба фракции.Избранный президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции в понедельник заявила, что с территории Приднестровья должна быть выведена оперативная группа российских военных, охраняющих склады с оружием, и вывезено само оружие, а также предложила оставить в Приднестровье вместо миротворцев гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что изменение статус-кво может привести к дестабилизации в Приднестровье, РФ рассчитывает на обсуждение темы миротворцев и отсутствие резких движений.Он назвал слова Санду о том, что необходимость в миротворцах отпала, "детским лепетом". "Именно благодаря российскому контингенту на этой земле почти тридцать лет не звучат выстрелы. Без этого щита политические демагоги быстро доведут ситуацию до опасной черты", – сказал лидер СР.
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майя санду, обсе, сергей миронов, справедливая россия, госдума рф, молдавия, в мире

Вопрос о миротворцах в Приднестровье должны решить жители, заявил Миронов

16:21 01.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей КузнецовРоссийский миротворец на блокпосту, расположенном на въезде в город Бендеры
Российский миротворец на блокпосту, расположенном на въезде в город Бендеры - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия" в ГД Сергей Миронов считает, что вопрос о том, должны ли оставаться в Приднестровье российские миротворцы, должны решать жители этого региона, сообщает во вторник пресс-служба фракции.
Избранный президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции в понедельник заявила, что с территории Приднестровья должна быть выведена оперативная группа российских военных, охраняющих склады с оружием, и вывезено само оружие, а также предложила оставить в Приднестровье вместо миротворцев гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что изменение статус-кво может привести к дестабилизации в Приднестровье, РФ рассчитывает на обсуждение темы миротворцев и отсутствие резких движений.

"Приднестровье – не территория, а прежде всего население, большинство которого составляют граждане РФ, население, которое неоднократно высказывалось на референдумах за присоединение к России. Голос жителей Приднестровья и должен определять будущее российских миротворцев", – заявил Миронов.

Он назвал слова Санду о том, что необходимость в миротворцах отпала, "детским лепетом". "Именно благодаря российскому контингенту на этой земле почти тридцать лет не звучат выстрелы. Без этого щита политические демагоги быстро доведут ситуацию до опасной черты", – сказал лидер СР.
Военнослужащие принимают участие в учениях Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдавия - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
30 ноября, 22:28
ОБСЕ отреагировала на заявление Санду о миротворцах РФ в Приднестровье
 
Майя СандуОБСЕСергей МироновСправедливая РоссияГосдума РФМолдавияВ мире
 
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