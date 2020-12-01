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Мэру Владивостока внесли новое представление
Мэру Владивостока внесли новое представление
Прокурор Владивостока внес еще одно представление мэру Олегу Гуменюку, теперь из-за того, что после снежного циклона на островах Русский и Попова не было... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T05:35
2020-12-01T05:35
последствия непогоды в приморье
приморский океанариум
дальневосточный федеральный университет
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
русский (остров)
владивосток
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 1 дек – РИА Новости. Прокурор Владивостока внес еще одно представление мэру Олегу Гуменюку, теперь из-за того, что после снежного циклона на островах Русский и Попова не было обеспечено надёжное электроснабжение и транспортная доступность местных жителей, сообщает прокуратура Приморья.По данным прокуратуры, в период действия во Владивостоке режима ЧС не организовано эффективное взаимодействие ответственных служб за ликвидацию последствий циклона, что привело к "затягиванию процесса подключения объектов к коммунальным ресурсам"."Также муниципалитетом без должного внимания оставлены вопросы организации бесперебойного электроснабжения жителей острова Попова, длительное время не решен вопрос строительства на островной территории объектов электроснабжения. Кроме того, чрезвычайная ситуация показала недостаточность имеющегося ресурса в виде одного плавсредства для удовлетворения потребности населения островных территорий", - сообщает прокуратура.Отмечается, что мэрия не предусмотрела возможность оперативного фрахтования паромов на период ЧС в соседних портах.Утром 21 ноября движение по мосту на остров Русский закрыли из-за падения льда с вант. Его открытие несколько раз переносили. Несколько дней мостовики ждали, пока лёд на вантах оттает сам, потом их начали чистить вручную альпинисты. Власти организовали паром "Босфор Восточный", который вывозит людей на материк, он вмещает 20 машин и курсирует с периодичностью раз в два часа, при этом уехать на нем очень сложно: очереди на него каждый раз ждут несколько десятков автомобилей и множество людей. Этот же паром периодически забирает жителей острова Попова.В конце ноября прокуратура уже внесла представление мэру Владивостока, в тот раз - за недостаточное количество техники и ресурсов на устранении последствий снежного циклона в городе.Русский мост – единственный способ попасть на остров Русский, регулярного паромного сообщения нет. На острове живут несколько тысяч человек, расположен Дальневосточный федеральный университет, медцентр ДВФУ, военные и пожарная части, Приморский океанариум, академия МЧС.В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды.
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последствия непогоды в приморье, приморский океанариум, дальневосточный федеральный университет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), русский (остров), владивосток, приморский край, происшествия

Мэру Владивостока внесли новое представление

05:35 01.12.2020
 
© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанкВид на город Владивосток
Вид на город Владивосток - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Татьяна Меель
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ВЛАДИВОСТОК, 1 дек – РИА Новости. Прокурор Владивостока внес еще одно представление мэру Олегу Гуменюку, теперь из-за того, что после снежного циклона на островах Русский и Попова не было обеспечено надёжное электроснабжение и транспортная доступность местных жителей, сообщает прокуратура Приморья.
"По выявленным нарушениям прокурором Владивостока в адрес главы города внесено представление с требованием рассмотреть вопросы обеспечения надежного электроснабжения, а также обеспечения транспортной доступности жителей островных территорий", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, в период действия во Владивостоке режима ЧС не организовано эффективное взаимодействие ответственных служб за ликвидацию последствий циклона, что привело к "затягиванию процесса подключения объектов к коммунальным ресурсам".
"Также муниципалитетом без должного внимания оставлены вопросы организации бесперебойного электроснабжения жителей острова Попова, длительное время не решен вопрос строительства на островной территории объектов электроснабжения. Кроме того, чрезвычайная ситуация показала недостаточность имеющегося ресурса в виде одного плавсредства для удовлетворения потребности населения островных территорий", - сообщает прокуратура.
Отмечается, что мэрия не предусмотрела возможность оперативного фрахтования паромов на период ЧС в соседних портах.
Последствия ледяного дождя во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
25 ноября, 08:01
Мэру Владивостока внесли представление из-за плохой уборки снега
Утром 21 ноября движение по мосту на остров Русский закрыли из-за падения льда с вант. Его открытие несколько раз переносили. Несколько дней мостовики ждали, пока лёд на вантах оттает сам, потом их начали чистить вручную альпинисты. Власти организовали паром "Босфор Восточный", который вывозит людей на материк, он вмещает 20 машин и курсирует с периодичностью раз в два часа, при этом уехать на нем очень сложно: очереди на него каждый раз ждут несколько десятков автомобилей и множество людей. Этот же паром периодически забирает жителей острова Попова.
В конце ноября прокуратура уже внесла представление мэру Владивостока, в тот раз - за недостаточное количество техники и ресурсов на устранении последствий снежного циклона в городе.
Русский мост – единственный способ попасть на остров Русский, регулярного паромного сообщения нет. На острове живут несколько тысяч человек, расположен Дальневосточный федеральный университет, медцентр ДВФУ, военные и пожарная части, Приморский океанариум, академия МЧС.
В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды.
Последствия ледяного шторма в Приморье
© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанк

Дождь со снегом в Приморье не прекращался двое суток. Метеорологи зафиксировали чрезвычайно высокую толщину обледенения проводов и деревьев — до 12 миллиметров.

Последствия снежного циклона в Приморье
1 из 10

Дождь со снегом в Приморье не прекращался двое суток. Метеорологи зафиксировали чрезвычайно высокую толщину обледенения проводов и деревьев — до 12 миллиметров.

© РИА Новости / Татьяна Меель
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© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанк

Во Владивостоке машины и линии электропередачи оказались под коркой льда. Падали деревья и столбы, остановился общественный транспорт.

Последствия снежного циклона в Приморье
2 из 10

Во Владивостоке машины и линии электропередачи оказались под коркой льда. Падали деревья и столбы, остановился общественный транспорт.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
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© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанк

Из-за ледяного дождя произошли массовые аварийные отключения в распределительных сетях.

Последствия снежного циклона в Приморье
3 из 10

Из-за ледяного дождя произошли массовые аварийные отключения в распределительных сетях.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
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© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанк

В некоторых районах города до сих пор нет света. Около 50 тысяч человек остаются без тепла.

Вид на город Владивосток
4 из 10

В некоторых районах города до сих пор нет света. Около 50 тысяч человек остаются без тепла.

© РИА Новости / Татьяна Меель
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© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанк

Такого здесь не было 30 лет.

Последствия снежного циклона в Приморье
5 из 10

Такого здесь не было 30 лет.

© РИА Новости / Татьяна Меель
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© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанк

Из-за обледенения вант закрыли мост на остров Русский. Людей на материк вывозит паром, который ходит раз в два часа.

Последствия снежного циклона в Приморье
6 из 10

Из-за обледенения вант закрыли мост на остров Русский. Людей на материк вывозит паром, который ходит раз в два часа.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
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© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанк

К ликвидации последствий ледяного шторма привлекли более двух тысяч человек и 800 единиц техники.

Последствия снежного циклона в Приморье
7 из 10

К ликвидации последствий ледяного шторма привлекли более двух тысяч человек и 800 единиц техники.

© РИА Новости / Татьяна Меель
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© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанк

Премьер Михаил Мишустин поручил главе Минвостокразвития Алексею Чекункову создать рабочую группу по ликвидации последствий стихии и помощи пострадавшим.

Последствия снежного циклона в Приморье
8 из 10

Премьер Михаил Мишустин поручил главе Минвостокразвития Алексею Чекункову создать рабочую группу по ликвидации последствий стихии и помощи пострадавшим.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
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© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанк

Чекунков в понедельник прилетел в Приморье и по итогам совещания рабочей группы заявил, что в течение суток в квартирах жителей появятся вода и тепло.

Последствия снежного циклона в Приморье
9 из 10

Чекунков в понедельник прилетел в Приморье и по итогам совещания рабочей группы заявил, что в течение суток в квартирах жителей появятся вода и тепло.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
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© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанк

"Пик кризиса пройден", — заверил журналистов глава Минвостокразвития.

Последствия снежного циклона в Приморье
10 из 10

"Пик кризиса пройден", — заверил журналистов глава Минвостокразвития.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
1 из 10

Дождь со снегом в Приморье не прекращался двое суток. Метеорологи зафиксировали чрезвычайно высокую толщину обледенения проводов и деревьев — до 12 миллиметров.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
2 из 10

Во Владивостоке машины и линии электропередачи оказались под коркой льда. Падали деревья и столбы, остановился общественный транспорт.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
3 из 10

Из-за ледяного дождя произошли массовые аварийные отключения в распределительных сетях.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
4 из 10

В некоторых районах города до сих пор нет света. Около 50 тысяч человек остаются без тепла.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
5 из 10

Такого здесь не было 30 лет.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
6 из 10

Из-за обледенения вант закрыли мост на остров Русский. Людей на материк вывозит паром, который ходит раз в два часа.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
7 из 10

К ликвидации последствий ледяного шторма привлекли более двух тысяч человек и 800 единиц техники.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
8 из 10

Премьер Михаил Мишустин поручил главе Минвостокразвития Алексею Чекункову создать рабочую группу по ликвидации последствий стихии и помощи пострадавшим.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
9 из 10

Чекунков в понедельник прилетел в Приморье и по итогам совещания рабочей группы заявил, что в течение суток в квартирах жителей появятся вода и тепло.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
10 из 10

"Пик кризиса пройден", — заверил журналистов глава Минвостокразвития.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
 
Последствия непогоды в ПриморьеПриморский океанариумДальневосточный федеральный университетМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Русский (остров)ВладивостокПриморский крайПроисшествия
 
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