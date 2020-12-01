https://ria.ru/20201201/mer-1587079811.html
Мэру Владивостока внесли новое представление
Мэру Владивостока внесли новое представление
Прокурор Владивостока внес еще одно представление мэру Олегу Гуменюку, теперь из-за того, что после снежного циклона на островах Русский и Попова не было... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T05:35
2020-12-01T05:35
2020-12-01T05:35
последствия непогоды в приморье
приморский океанариум
дальневосточный федеральный университет
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
русский (остров)
владивосток
приморский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586036390_0:171:3074:1900_1400x0_80_0_0_bf2e9ed57651647d79d448938bad32b1.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 1 дек – РИА Новости. Прокурор Владивостока внес еще одно представление мэру Олегу Гуменюку, теперь из-за того, что после снежного циклона на островах Русский и Попова не было обеспечено надёжное электроснабжение и транспортная доступность местных жителей, сообщает прокуратура Приморья.По данным прокуратуры, в период действия во Владивостоке режима ЧС не организовано эффективное взаимодействие ответственных служб за ликвидацию последствий циклона, что привело к "затягиванию процесса подключения объектов к коммунальным ресурсам"."Также муниципалитетом без должного внимания оставлены вопросы организации бесперебойного электроснабжения жителей острова Попова, длительное время не решен вопрос строительства на островной территории объектов электроснабжения. Кроме того, чрезвычайная ситуация показала недостаточность имеющегося ресурса в виде одного плавсредства для удовлетворения потребности населения островных территорий", - сообщает прокуратура.Отмечается, что мэрия не предусмотрела возможность оперативного фрахтования паромов на период ЧС в соседних портах.Утром 21 ноября движение по мосту на остров Русский закрыли из-за падения льда с вант. Его открытие несколько раз переносили. Несколько дней мостовики ждали, пока лёд на вантах оттает сам, потом их начали чистить вручную альпинисты. Власти организовали паром "Босфор Восточный", который вывозит людей на материк, он вмещает 20 машин и курсирует с периодичностью раз в два часа, при этом уехать на нем очень сложно: очереди на него каждый раз ждут несколько десятков автомобилей и множество людей. Этот же паром периодически забирает жителей острова Попова.В конце ноября прокуратура уже внесла представление мэру Владивостока, в тот раз - за недостаточное количество техники и ресурсов на устранении последствий снежного циклона в городе.Русский мост – единственный способ попасть на остров Русский, регулярного паромного сообщения нет. На острове живут несколько тысяч человек, расположен Дальневосточный федеральный университет, медцентр ДВФУ, военные и пожарная части, Приморский океанариум, академия МЧС.В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды.
https://ria.ru/20201125/vladivostok-1586191974.html
русский (остров)
владивосток
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586036390_328:0:3059:2048_1400x0_80_0_0_49cd1944c1c0f1248e18074d57609f75.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
последствия непогоды в приморье, приморский океанариум, дальневосточный федеральный университет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), русский (остров), владивосток, приморский край, происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 1 дек – РИА Новости.
Прокурор Владивостока
внес еще одно представление мэру Олегу Гуменюку, теперь из-за того, что после снежного циклона на островах Русский
и Попова не было обеспечено надёжное электроснабжение и транспортная доступность местных жителей, сообщает прокуратура Приморья.
"По выявленным нарушениям прокурором Владивостока в адрес главы города внесено представление с требованием рассмотреть вопросы обеспечения надежного электроснабжения, а также обеспечения транспортной доступности жителей островных территорий", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, в период действия во Владивостоке режима ЧС не организовано эффективное взаимодействие ответственных служб за ликвидацию последствий циклона, что привело к "затягиванию процесса подключения объектов к коммунальным ресурсам".
"Также муниципалитетом без должного внимания оставлены вопросы организации бесперебойного электроснабжения жителей острова Попова, длительное время не решен вопрос строительства на островной территории объектов электроснабжения. Кроме того, чрезвычайная ситуация показала недостаточность имеющегося ресурса в виде одного плавсредства для удовлетворения потребности населения островных территорий", - сообщает прокуратура.
Отмечается, что мэрия не предусмотрела возможность оперативного фрахтования паромов на период ЧС в соседних портах.
Утром 21 ноября движение по мосту на остров Русский закрыли из-за падения льда с вант. Его открытие несколько раз переносили. Несколько дней мостовики ждали, пока лёд на вантах оттает сам, потом их начали чистить вручную альпинисты. Власти организовали паром "Босфор Восточный", который вывозит людей на материк, он вмещает 20 машин и курсирует с периодичностью раз в два часа, при этом уехать на нем очень сложно: очереди на него каждый раз ждут несколько десятков автомобилей и множество людей. Этот же паром периодически забирает жителей острова Попова.
В конце ноября прокуратура уже внесла представление мэру Владивостока, в тот раз - за недостаточное количество техники и ресурсов на устранении последствий снежного циклона в городе.
Русский мост – единственный способ попасть на остров Русский, регулярного паромного сообщения нет. На острове живут несколько тысяч человек, расположен Дальневосточный федеральный университет
, медцентр ДВФУ, военные и пожарная части, Приморский океанариум
, академия МЧС
.
В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды.
Последствия ледяного шторма в Приморье
1 из 10
Дождь со снегом в Приморье не прекращался двое суток. Метеорологи зафиксировали чрезвычайно высокую толщину обледенения проводов и деревьев — до 12 миллиметров.
2 из 10
Во Владивостоке машины и линии электропередачи оказались под коркой льда. Падали деревья и столбы, остановился общественный транспорт.
3 из 10
Из-за ледяного дождя произошли массовые аварийные отключения в распределительных сетях.
4 из 10
В некоторых районах города до сих пор нет света. Около 50 тысяч человек остаются без тепла.
5 из 10
Такого здесь не было 30 лет.
6 из 10
Из-за обледенения вант закрыли мост на остров Русский. Людей на материк вывозит паром, который ходит раз в два часа.
7 из 10
К ликвидации последствий ледяного шторма привлекли более двух тысяч человек и 800 единиц техники.
8 из 10
Премьер Михаил Мишустин поручил главе Минвостокразвития Алексею Чекункову создать рабочую группу по ликвидации последствий стихии и помощи пострадавшим.
9 из 10
Чекунков в понедельник прилетел в Приморье и по итогам совещания рабочей группы заявил, что в течение суток в квартирах жителей появятся вода и тепло.
10 из 10
"Пик кризиса пройден", — заверил журналистов глава Минвостокразвития.
1 из 10
Дождь со снегом в Приморье не прекращался двое суток. Метеорологи зафиксировали чрезвычайно высокую толщину обледенения проводов и деревьев — до 12 миллиметров.
2 из 10
Во Владивостоке машины и линии электропередачи оказались под коркой льда. Падали деревья и столбы, остановился общественный транспорт.
3 из 10
Из-за ледяного дождя произошли массовые аварийные отключения в распределительных сетях.
4 из 10
В некоторых районах города до сих пор нет света. Около 50 тысяч человек остаются без тепла.
5 из 10
Такого здесь не было 30 лет.
6 из 10
Из-за обледенения вант закрыли мост на остров Русский. Людей на материк вывозит паром, который ходит раз в два часа.
7 из 10
К ликвидации последствий ледяного шторма привлекли более двух тысяч человек и 800 единиц техники.
8 из 10
Премьер Михаил Мишустин поручил главе Минвостокразвития Алексею Чекункову создать рабочую группу по ликвидации последствий стихии и помощи пострадавшим.
9 из 10
Чекунков в понедельник прилетел в Приморье и по итогам совещания рабочей группы заявил, что в течение суток в квартирах жителей появятся вода и тепло.
10 из 10
"Пик кризиса пройден", — заверил журналистов глава Минвостокразвития.