https://ria.ru/20201201/mer-1587079811.html

Мэру Владивостока внесли новое представление

Мэру Владивостока внесли новое представление

Прокурор Владивостока внес еще одно представление мэру Олегу Гуменюку, теперь из-за того, что после снежного циклона на островах Русский и Попова не было... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T05:35

2020-12-01T05:35

2020-12-01T05:35

последствия непогоды в приморье

приморский океанариум

дальневосточный федеральный университет

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

русский (остров)

владивосток

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 1 дек – РИА Новости. Прокурор Владивостока внес еще одно представление мэру Олегу Гуменюку, теперь из-за того, что после снежного циклона на островах Русский и Попова не было обеспечено надёжное электроснабжение и транспортная доступность местных жителей, сообщает прокуратура Приморья.По данным прокуратуры, в период действия во Владивостоке режима ЧС не организовано эффективное взаимодействие ответственных служб за ликвидацию последствий циклона, что привело к "затягиванию процесса подключения объектов к коммунальным ресурсам"."Также муниципалитетом без должного внимания оставлены вопросы организации бесперебойного электроснабжения жителей острова Попова, длительное время не решен вопрос строительства на островной территории объектов электроснабжения. Кроме того, чрезвычайная ситуация показала недостаточность имеющегося ресурса в виде одного плавсредства для удовлетворения потребности населения островных территорий", - сообщает прокуратура.Отмечается, что мэрия не предусмотрела возможность оперативного фрахтования паромов на период ЧС в соседних портах.Утром 21 ноября движение по мосту на остров Русский закрыли из-за падения льда с вант. Его открытие несколько раз переносили. Несколько дней мостовики ждали, пока лёд на вантах оттает сам, потом их начали чистить вручную альпинисты. Власти организовали паром "Босфор Восточный", который вывозит людей на материк, он вмещает 20 машин и курсирует с периодичностью раз в два часа, при этом уехать на нем очень сложно: очереди на него каждый раз ждут несколько десятков автомобилей и множество людей. Этот же паром периодически забирает жителей острова Попова.В конце ноября прокуратура уже внесла представление мэру Владивостока, в тот раз - за недостаточное количество техники и ресурсов на устранении последствий снежного циклона в городе.Русский мост – единственный способ попасть на остров Русский, регулярного паромного сообщения нет. На острове живут несколько тысяч человек, расположен Дальневосточный федеральный университет, медцентр ДВФУ, военные и пожарная части, Приморский океанариум, академия МЧС.В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды.

https://ria.ru/20201125/vladivostok-1586191974.html

русский (остров)

владивосток

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

последствия непогоды в приморье, приморский океанариум, дальневосточный федеральный университет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), русский (остров), владивосток, приморский край, происшествия