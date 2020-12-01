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Алтайский край
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В парках Барнаула, Славгорода и Заринска откроют "Народную лыжню"
В парках Барнаула, Славгорода и Заринска откроют "Народную лыжню"
Министерство спорта Алтайского края совместно с общественниками и жителями региона начало прокладывать "Народную лыжню" в городских парках Барнаула, Славгорода, РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T07:36
2020-12-01T07:36
алтайский край
минспорт
заринск
славгород
барнаул
общество
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БАРНАУЛ, 1 дек – РИА Новости. Министерство спорта Алтайского края совместно с общественниками и жителями региона начало прокладывать "Народную лыжню" в городских парках Барнаула, Славгорода, Заринска, сообщает краевое правительство.Во время выездных совещаний специалисты несколько раз обследовали территорию. В итоге решено было проложить лыжню в более чем один километр. Трасса расположена с минимальным пересечением пешеходного трафика. Любители активного отдыха смогут ей воспользоваться весь световой день."В планах этого зимнего сезона создание инфраструктуры: пункта проката, кафе, освещения, теплых раздевалок. Правда, это все будет зависеть от самих жителей. Если мы увидим интерес с их стороны, активность, то будем и дальше развивать эту территорию. Впрочем, лично у меня такая уверенность есть, что не зря мы это все делаем", - приводятся в сообщении слова директора Парка спорта Алексея Трофимова.Он пояснил, что еще 14 ноября представители парка, общественники и чиновники из краевого Минспорта провели субботник в парке имени Ленина. На подмогу пришли краевые стройотряды. Все вместе расчистили территорию от мусора и кустарников для будущей трассы. Аналогичные субботники провели в парках "Юбилейный" и "Изумрудный" в Барнауле. В Заринске и Славгороде также готовят к открытию свои лыжные трассы."Уверен, этот проект вдохнет новую жизнь в городские парки. Долгое время эти территории стояли заброшенные. Настало время их возрождения. У нас было несколько идей, как привлечь горожан. В итоге к зимнему сезону совместно с общественниками придумали создать "Народную лыжню". К инициативе присоединились Заринск и Славгород, так проект стал региональным", - рассказал министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев.В Минспорте отметили, что в настоящее время подготовка трасс закончена, а чтобы окончательно доработать маршруты осталось дождаться хорошего снегопада. Открыть все пять трасс, планируют одновременно. Также разрабатывается единая стилистика "Народной лыжни". В планах организаторов привлечь к проекту "Народная лыжня" и другие города и районные центры Алтайского края.
https://ria.ru/20201130/byudzhet-1586916305.html
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минспорт, заринск, славгород, барнаул, общество

В парках Барнаула, Славгорода и Заринска откроют "Народную лыжню"

07:36 01.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир ПесняОтдыхающие во время катания на лыжах
Отдыхающие во время катания на лыжах - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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БАРНАУЛ, 1 дек – РИА Новости. Министерство спорта Алтайского края совместно с общественниками и жителями региона начало прокладывать "Народную лыжню" в городских парках Барнаула, Славгорода, Заринска, сообщает краевое правительство.
"Проект получил название "Народная лыжня". Первую лыжню заложили в парке имени Ленина (Барнаул). Это совместный проект парка спорта имени Алексея Смертина, краевого спортивного ведомства и общественников региона. У этой лыжни есть свое название – "Лыжня Ильича", - говорится в сообщении.
Во время выездных совещаний специалисты несколько раз обследовали территорию. В итоге решено было проложить лыжню в более чем один километр. Трасса расположена с минимальным пересечением пешеходного трафика. Любители активного отдыха смогут ей воспользоваться весь световой день.
"В планах этого зимнего сезона создание инфраструктуры: пункта проката, кафе, освещения, теплых раздевалок. Правда, это все будет зависеть от самих жителей. Если мы увидим интерес с их стороны, активность, то будем и дальше развивать эту территорию. Впрочем, лично у меня такая уверенность есть, что не зря мы это все делаем", - приводятся в сообщении слова директора Парка спорта Алексея Трофимова.
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Он пояснил, что еще 14 ноября представители парка, общественники и чиновники из краевого Минспорта провели субботник в парке имени Ленина. На подмогу пришли краевые стройотряды. Все вместе расчистили территорию от мусора и кустарников для будущей трассы. Аналогичные субботники провели в парках "Юбилейный" и "Изумрудный" в Барнауле. В Заринске и Славгороде также готовят к открытию свои лыжные трассы.
"Уверен, этот проект вдохнет новую жизнь в городские парки. Долгое время эти территории стояли заброшенные. Настало время их возрождения. У нас было несколько идей, как привлечь горожан. В итоге к зимнему сезону совместно с общественниками придумали создать "Народную лыжню". К инициативе присоединились Заринск и Славгород, так проект стал региональным", - рассказал министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев.
В Минспорте отметили, что в настоящее время подготовка трасс закончена, а чтобы окончательно доработать маршруты осталось дождаться хорошего снегопада. Открыть все пять трасс, планируют одновременно. Также разрабатывается единая стилистика "Народной лыжни". В планах организаторов привлечь к проекту "Народная лыжня" и другие города и районные центры Алтайского края.
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