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Китайский аппарат "Чанъэ-5" успешно приземлился на Луну
Китайский аппарат "Чанъэ-5" успешно приземлился на Луну
Китайский зонд "Чанъэ-5" совершил успешную посадку в заданном районе на поверхности Луны, говорится в сообщении программы КНР по изучению спутника Земли. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T18:19
2020-12-01T21:55
луна
космос - риа наука
китай
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ПЕКИН, 1 дек — РИА Новости. Китайский зонд "Чанъэ-5" совершил успешную посадку в заданном районе на поверхности Луны, говорится в сообщении программы КНР по изучению спутника Земли.Уточняется, что прилунение произошло в 23:11 (18:11 мск) на видимой стороне Луны в районе с координатами 51,8 градуса западной долготы и 43,1 градуса северной широты.Для посадки выбрали область к северу от пика Рюмкера в Океане Бурь. Установленная на посадочном модуле камера сделала снимки места прилунения. Для Китая это уже третья успешная мягкая посадка зонда на поверхность Луны.Сразу после прилунения спускаемый аппарат проверил состояние и работу всех приборов, были развернуты солнечные батареи и направленная антенна.В ближайшее время начнется автоматический сбор лунного грунта при помощи установленных на посадочном модуле бурового устройства и манипулятора с ковшом. Сбор образцов реголита продлится около двух земных дней.Далее образцы будут загружены в специальный контейнер аппарата для взлета, который должен состыковаться с орбитальным модулем, после чего контейнер с грунтом будет перегружен в возвращаемый аппарат.Приземление планируется на 16 или 17 декабря в районе хошуна Сыцзыван в автономном районе Внутренняя Монголия.Аппарат "Чанъэ-5" общим весом 8,2 тонны запустили утром 24 ноября. Это первый за 44 года космический зонд, отправленный за лунным грунтом. В случае успеха Китай станет третьей страной после США и СССР, которая смогла осуществить подобную миссию.Зонд "Чанъэ-5" изначально планировали запустить в конце ноября 2017 года, однако из-за аварии ракеты-носителя "Чанчжэн-5" в июле 2017 года миссию пришлось отложить на конец 2019 года, но затем ее снова перенесли.Китайская программа зондирования Луны "Чанъэ" включает в себя три этапа: облет вокруг спутника Земли ("Чанъэ-1" и "Чанъэ-2"), посадка на Луну ("Чанъэ-3" и "Чанъэ-4") и возвращение с Луны на Землю ("Чанъэ-5" и "Чанъэ-6"). Миссия "Чанъэ-7" предполагает общее исследование Южного полюса Луны, в том числе комплексное зондирование лунного рельефа. "Чанъэ-8", кроме научных исследований, должен провести на лунной поверхности ключевые испытания ряда технологий.
https://ria.ru/20201127/stantsiya-1586598572.html
https://ria.ru/20201125/luna-1586196761.html
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Кадры посадки китайского зонда на Луну
Кадры посадки китайского зонда на Луну
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луна, космос - риа наука, китай

Китайский аппарат "Чанъэ-5" успешно приземлился на Луну

18:19 01.12.2020 (обновлено: 21:55 01.12.2020)
 
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ПЕКИН, 1 дек — РИА Новости. Китайский зонд "Чанъэ-5" совершил успешную посадку в заданном районе на поверхности Луны, говорится в сообщении программы КНР по изучению спутника Земли.
Уточняется, что прилунение произошло в 23:11 (18:11 мск) на видимой стороне Луны в районе с координатами 51,8 градуса западной долготы и 43,1 градуса северной широты.
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Для посадки выбрали область к северу от пика Рюмкера в Океане Бурь. Установленная на посадочном модуле камера сделала снимки места прилунения. Для Китая это уже третья успешная мягкая посадка зонда на поверхность Луны.
Сразу после прилунения спускаемый аппарат проверил состояние и работу всех приборов, были развернуты солнечные батареи и направленная антенна.
В ближайшее время начнется автоматический сбор лунного грунта при помощи установленных на посадочном модуле бурового устройства и манипулятора с ковшом. Сбор образцов реголита продлится около двух земных дней.
Далее образцы будут загружены в специальный контейнер аппарата для взлета, который должен состыковаться с орбитальным модулем, после чего контейнер с грунтом будет перегружен в возвращаемый аппарат.
Приземление планируется на 16 или 17 декабря в районе хошуна Сыцзыван в автономном районе Внутренняя Монголия.
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Зонд "Чанъэ-5" изначально планировали запустить в конце ноября 2017 года, однако из-за аварии ракеты-носителя "Чанчжэн-5" в июле 2017 года миссию пришлось отложить на конец 2019 года, но затем ее снова перенесли.
Китайская программа зондирования Луны "Чанъэ" включает в себя три этапа: облет вокруг спутника Земли ("Чанъэ-1" и "Чанъэ-2"), посадка на Луну ("Чанъэ-3" и "Чанъэ-4") и возвращение с Луны на Землю ("Чанъэ-5" и "Чанъэ-6"). Миссия "Чанъэ-7" предполагает общее исследование Южного полюса Луны, в том числе комплексное зондирование лунного рельефа. "Чанъэ-8", кроме научных исследований, должен провести на лунной поверхности ключевые испытания ряда технологий.
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