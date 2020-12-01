https://ria.ru/20201201/luna-1587215412.html

Китайский аппарат "Чанъэ-5" успешно приземлился на Луну

Китайский аппарат "Чанъэ-5" успешно приземлился на Луну

Китайский зонд "Чанъэ-5" совершил успешную посадку в заданном районе на поверхности Луны, говорится в сообщении программы КНР по изучению спутника Земли. РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T18:19

2020-12-01T18:19

2020-12-01T21:55

луна

космос - риа наука

китай

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ПЕКИН, 1 дек — РИА Новости. Китайский зонд "Чанъэ-5" совершил успешную посадку в заданном районе на поверхности Луны, говорится в сообщении программы КНР по изучению спутника Земли.Уточняется, что прилунение произошло в 23:11 (18:11 мск) на видимой стороне Луны в районе с координатами 51,8 градуса западной долготы и 43,1 градуса северной широты.Для посадки выбрали область к северу от пика Рюмкера в Океане Бурь. Установленная на посадочном модуле камера сделала снимки места прилунения. Для Китая это уже третья успешная мягкая посадка зонда на поверхность Луны.Сразу после прилунения спускаемый аппарат проверил состояние и работу всех приборов, были развернуты солнечные батареи и направленная антенна.В ближайшее время начнется автоматический сбор лунного грунта при помощи установленных на посадочном модуле бурового устройства и манипулятора с ковшом. Сбор образцов реголита продлится около двух земных дней.Далее образцы будут загружены в специальный контейнер аппарата для взлета, который должен состыковаться с орбитальным модулем, после чего контейнер с грунтом будет перегружен в возвращаемый аппарат.Приземление планируется на 16 или 17 декабря в районе хошуна Сыцзыван в автономном районе Внутренняя Монголия.Аппарат "Чанъэ-5" общим весом 8,2 тонны запустили утром 24 ноября. Это первый за 44 года космический зонд, отправленный за лунным грунтом. В случае успеха Китай станет третьей страной после США и СССР, которая смогла осуществить подобную миссию.Зонд "Чанъэ-5" изначально планировали запустить в конце ноября 2017 года, однако из-за аварии ракеты-носителя "Чанчжэн-5" в июле 2017 года миссию пришлось отложить на конец 2019 года, но затем ее снова перенесли.Китайская программа зондирования Луны "Чанъэ" включает в себя три этапа: облет вокруг спутника Земли ("Чанъэ-1" и "Чанъэ-2"), посадка на Луну ("Чанъэ-3" и "Чанъэ-4") и возвращение с Луны на Землю ("Чанъэ-5" и "Чанъэ-6"). Миссия "Чанъэ-7" предполагает общее исследование Южного полюса Луны, в том числе комплексное зондирование лунного рельефа. "Чанъэ-8", кроме научных исследований, должен провести на лунной поверхности ключевые испытания ряда технологий.

https://ria.ru/20201127/stantsiya-1586598572.html

https://ria.ru/20201125/luna-1586196761.html

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Кадры посадки китайского зонда на Луну Кадры посадки китайского зонда на Луну 2020-12-01T18:19 true PT0M10S

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луна, космос - риа наука, китай