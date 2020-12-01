https://ria.ru/20201201/kt-1587124875.html

Онищенко призвал заболевших COVID-19 не делать КТ без назначения врача

Онищенко призвал заболевших COVID-19 не делать КТ без назначения врача

Академик РАН, депутат ГД Геннадий Онищенко призвал заразившихся коронавирусом не делать компьютерную томографию без назначения врача, чтобы избежать... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T12:23

2020-12-01T12:23

2020-12-01T12:23

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

российская академия наук

госдума рф

геннадий онищенко

общество

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Академик РАН, депутат ГД Геннадий Онищенко призвал заразившихся коронавирусом не делать компьютерную томографию без назначения врача, чтобы избежать радиационного облучения.Он добавил, что опытный врач и без КТ определит, есть у пациента пневмония или нет. Онищенко напомнил, что медицинское облучение – второе по значению среди радиационных излучений, на него приходится 15% от общего объема."Сегодня в этих 15% медицинского облучения половина уже КТ. Поэтому не надо увлекаться этим", - заключил депутат ГД.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201128/onischenko-1586722715.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российская академия наук, госдума рф, геннадий онищенко, общество