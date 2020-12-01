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Онищенко призвал заболевших COVID-19 не делать КТ без назначения врача
Онищенко призвал заболевших COVID-19 не делать КТ без назначения врача
Академик РАН, депутат ГД Геннадий Онищенко призвал заразившихся коронавирусом не делать компьютерную томографию без назначения врача, чтобы избежать... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T12:23
2020-12-01T12:23
2020-12-01T12:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российская академия наук
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геннадий онищенко
общество
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Академик РАН, депутат ГД Геннадий Онищенко призвал заразившихся коронавирусом не делать компьютерную томографию без назначения врача, чтобы избежать радиационного облучения.Он добавил, что опытный врач и без КТ определит, есть у пациента пневмония или нет. Онищенко напомнил, что медицинское облучение – второе по значению среди радиационных излучений, на него приходится 15% от общего объема."Сегодня в этих 15% медицинского облучения половина уже КТ. Поэтому не надо увлекаться этим", - заключил депутат ГД.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российская академия наук, госдума рф, геннадий онищенко, общество