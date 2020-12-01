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Гидрологи оценили ситуацию с водоснабжением Крыма
Гидрологи оценили ситуацию с водоснабжением Крыма
Засушливый ноябрь привел к дальнейшему истощению запасов воды в водохранилищах Крыма, приток или отсутствовал, или был незначительным, сообщил крымский... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T12:58
2020-12-01T12:58
михаил мишустин
белогорск
республика крым
севастополь
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Засушливый ноябрь привел к дальнейшему истощению запасов воды в водохранилищах Крыма, приток или отсутствовал, или был незначительным, сообщил крымский гидрометцентр."В ноябре на территории Крыма преобладал антициклональный тип погоды, поэтому было сухо… Длительная засуха и отсутствие стокообразующих осадков способствовали дальнейшему истощению водности рек, на которых сохранялся режим глубокой осенней межени", - сообщили гидрологи гидрометцентра Крыма по итогам наблюдений за реками Крыма в ноябре.В Крымских горах выпало незначительное для этого времени года количество осадков: метеопост "Ай-Петри" зафиксирован 35,2 мм (54% нормы), метеопост "Ангарский Перевал" - 25,9 мм (41% нормы). В верховьях рек Альма, Черная и в большинстве селевых рек округов Алушты, Судака и Феодосии сохранялось пересыхание. Средние за месяц расходы воды на реках Салгир, Малый Салгир и в среднем течении реки Качи снижены более чем вдвое, а на остальных реках в пределах 1-17% от нормы, сообщили гидрологи."Приток воды в водохранилища естественного стока был незначительным и в миллионах кубических метров составил: Белогорское –&nbsp; 0,57, Симферопольское – 0,39, Счастливое – 0,1. Приток воды в водохранилища Чернореченское (используется для снабжения Севастополя) и Партизанское (для подачи воды в Симферополь) отсутствовал. Общий суммарный запас воды во всех водохранилищах к началу зимы составил 36,67 миллиона кубометров, что на 62,6 миллиона кубометров меньше, чем год назад", – сообщили в гидрометцентре.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин говорил, что Крым получит около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть средств - из федерального бюджета. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.Вопрос водоснабжения решался за счет бурения новых скважин и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В результате местные власти были вынуждены ввести жесткие графики подачи воды в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах. Ограничения также затронули Алушту и близлежащие прибрежные поселки на южном берегу, Ялту, Белогорск и Евпаторию.
https://ria.ru/20201128/krym-1586734615.html
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михаил мишустин, белогорск, республика крым, севастополь, общество

Гидрологи оценили ситуацию с водоснабжением Крыма

12:58 01.12.2020
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Симферопольское водохранилище
Вид на Симферопольское водохранилище - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Засушливый ноябрь привел к дальнейшему истощению запасов воды в водохранилищах Крыма, приток или отсутствовал, или был незначительным, сообщил крымский гидрометцентр.
"В ноябре на территории Крыма преобладал антициклональный тип погоды, поэтому было сухо… Длительная засуха и отсутствие стокообразующих осадков способствовали дальнейшему истощению водности рек, на которых сохранялся режим глубокой осенней межени", - сообщили гидрологи гидрометцентра Крыма по итогам наблюдений за реками Крыма в ноябре.
Председатель Общественной организации Региональная белорусская национально-культурная автономия Республики Крым Роман Чегринец - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
28 ноября, 11:50
В Крыму призвали Киев не ждать от США помощи в возвращении полуострова
В Крымских горах выпало незначительное для этого времени года количество осадков: метеопост "Ай-Петри" зафиксирован 35,2 мм (54% нормы), метеопост "Ангарский Перевал" - 25,9 мм (41% нормы). В верховьях рек Альма, Черная и в большинстве селевых рек округов Алушты, Судака и Феодосии сохранялось пересыхание. Средние за месяц расходы воды на реках Салгир, Малый Салгир и в среднем течении реки Качи снижены более чем вдвое, а на остальных реках в пределах 1-17% от нормы, сообщили гидрологи.
"Приток воды в водохранилища естественного стока был незначительным и в миллионах кубических метров составил: Белогорское –  0,57, Симферопольское – 0,39, Счастливое – 0,1. Приток воды в водохранилища Чернореченское (используется для снабжения Севастополя) и Партизанское (для подачи воды в Симферополь) отсутствовал. Общий суммарный запас воды во всех водохранилищах к началу зимы составил 36,67 миллиона кубометров, что на 62,6 миллиона кубометров меньше, чем год назад", – сообщили в гидрометцентре.
Озеро Кояш в Опукском природном заповеднике Крыма - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
20 ноября, 11:33
В Совфеде подготовили предложения по обеспечению Крыма водой
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин говорил, что Крым получит около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть средств - из федерального бюджета. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.
Вопрос водоснабжения решался за счет бурения новых скважин и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В результате местные власти были вынуждены ввести жесткие графики подачи воды в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах. Ограничения также затронули Алушту и близлежащие прибрежные поселки на южном берегу, Ялту, Белогорск и Евпаторию.
 
Михаил МишустинБелогорскРеспублика КрымСевастопольОбщество
 
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