Гидрологи оценили ситуацию с водоснабжением Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Засушливый ноябрь привел к дальнейшему истощению запасов воды в водохранилищах Крыма, приток или отсутствовал, или был незначительным, сообщил крымский гидрометцентр.
"В ноябре на территории Крыма преобладал антициклональный тип погоды, поэтому было сухо… Длительная засуха и отсутствие стокообразующих осадков способствовали дальнейшему истощению водности рек, на которых сохранялся режим глубокой осенней межени", - сообщили гидрологи гидрометцентра Крыма по итогам наблюдений за реками Крыма в ноябре.
В Крымских горах выпало незначительное для этого времени года количество осадков: метеопост "Ай-Петри" зафиксирован 35,2 мм (54% нормы), метеопост "Ангарский Перевал" - 25,9 мм (41% нормы). В верховьях рек Альма, Черная и в большинстве селевых рек округов Алушты, Судака и Феодосии сохранялось пересыхание. Средние за месяц расходы воды на реках Салгир, Малый Салгир и в среднем течении реки Качи снижены более чем вдвое, а на остальных реках в пределах 1-17% от нормы, сообщили гидрологи.
"Приток воды в водохранилища естественного стока был незначительным и в миллионах кубических метров составил: Белогорское – 0,57, Симферопольское – 0,39, Счастливое – 0,1. Приток воды в водохранилища Чернореченское (используется для снабжения Севастополя) и Партизанское (для подачи воды в Симферополь) отсутствовал. Общий суммарный запас воды во всех водохранилищах к началу зимы составил 36,67 миллиона кубометров, что на 62,6 миллиона кубометров меньше, чем год назад", – сообщили в гидрометцентре.
20 ноября, 11:33В Совфеде подготовили предложения по обеспечению Крыма водой
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин говорил, что Крым получит около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть средств - из федерального бюджета. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.
Вопрос водоснабжения решался за счет бурения новых скважин и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В результате местные власти были вынуждены ввести жесткие графики подачи воды в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах. Ограничения также затронули Алушту и близлежащие прибрежные поселки на южном берегу, Ялту, Белогорск и Евпаторию.