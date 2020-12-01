https://ria.ru/20201201/koronavirus-1587169744.html

В Петербурге свободны около 6% коек для пациентов с COVID-19

В Петербурге свободны около 6% коек для пациентов с COVID-19

Почти 11 тысяч коек для пациентов с COVID-19 и пневмониями развернуты в настоящее время в Санкт-Петербурге, из них свободны около 6%, говорится в сообщении... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T15:10

2020-12-01T15:10

2020-12-01T15:10

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек - РИА Новости. Почти 11 тысяч коек для пациентов с COVID-19 и пневмониями развернуты в настоящее время в Санкт-Петербурге, из них свободны около 6%, говорится в сообщении аппарата вице-губернатора города Олега Эргашева.Отмечается, что еще один федеральный стационар в Петербурге начал прием пациентов с коронавирусом - НИИ фтизиопульмонологии Минздрава России. Здесь развернуты 55 коек для оказания помощи пациентам с коронавирусом и пневмониями."Сегодня в Петербурге пациентов с COVID-19 и пневмониями принимают 16 городских и пять федеральных стационаров, развернута 10901 койка, из которых свободны около 6%", - говорится в сообщении.За последние сутки в Петербурге выявлены 3697 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, госпитализированы 597 пациентов. Еженедельный прирост заболеваемости составил 7,5%."Привлечение федеральных клиник к приему пациентов с COVID-19 позволяет снизить нагрузку на городские больницы и создать необходимый резерв для оказания медицинской помощи пациентам, которые переносят заболевание в тяжелой и средне-тяжелой форме", - сказал Эргашев, слова которого приводятся с сообщении.По данным городского оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге выявили 3697 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 1890 человек. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировали 129604 случая заражения COVID-19. Скончались 5517 человек. Выздоровел 73191 человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201201/koronavirus-1587158567.html

https://ria.ru/20201123/koronavirus-1585860899.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, санкт-петербург