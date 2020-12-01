https://ria.ru/20201201/koronavirus-1587156704.html
В Минздраве назвали регионы с наиболее тревожной ситуацией по COVID-19
В Минздраве назвали регионы с наиболее тревожной ситуацией по COVID-19
Наибольшую тревогу из-за ситуации с коронавирусом и свободными койками вызывают Калининградская область и Санкт-Петербург, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T14:23
2020-12-01T14:23
2020-12-01T17:03
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581753436_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_a9775ef6743ebe38e3c23405339e44ba.jpg
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Наибольшую тревогу из-за ситуации с коронавирусом и свободными койками вызывают Калининградская область и Санкт-Петербург, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.По его словам, менее пяти процентов свободного коечного фонда отмечается в 17 регионах.Всего в стране развернули 276 тысяч коек, сейчас 21 процент из них свободны, добавил министр. Что касается реанимационных коек, то их достаточно, продолжил Мурашко. При этом практически 80 процентов пациентов с COVID-19 проходят амбулаторное лечение."В стационарных учреждениях находятся в общей сложности 217 тысяч пациентов, 16 тысяч — с коронавирусной инфекцией, с подозрением на нее. И 16 тысяч пациентов — с внебольничными пневмониями иной этиологии и проходящие стадию диагностики этиологического компонента развития данного заболевания", — уточнил Мурашко.За минувшие сутки в России выявили 26 402 заразившихся коронавирусом, а их общее число превысило 2,3 миллиона. Более 40 тысяч человек умерли, 1,8 миллиона выздоровели.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581753436_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_5acbb643c132ce55d9a4cc05faa2ca58.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости.
Наибольшую тревогу из-за ситуации с коронавирусом и свободными койками вызывают Калининградская область
и Санкт-Петербург
, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко
на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.
По его словам, менее пяти процентов свободного коечного фонда отмечается в 17 регионах.
Всего в стране развернули 276 тысяч коек, сейчас 21 процент из них свободны, добавил министр.
Что касается реанимационных коек, то их достаточно, продолжил Мурашко.
"Но хочу отметить, что количество пациентов, требующих реанимационной защиты, в последний месяц все-таки увеличилось", — сказал он.
При этом практически 80 процентов пациентов с COVID-19 проходят амбулаторное лечение.
"В стационарных учреждениях находятся в общей сложности 217 тысяч пациентов, 16 тысяч — с коронавирусной инфекцией, с подозрением на нее. И 16 тысяч пациентов — с внебольничными пневмониями иной этиологии и проходящие стадию диагностики этиологического компонента развития данного заболевания", — уточнил Мурашко.
За минувшие сутки в России выявили 26 402 заразившихся коронавирусом, а их общее число превысило 2,3 миллиона. Более 40 тысяч человек умерли, 1,8 миллиона выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.