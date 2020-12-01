https://ria.ru/20201201/koronavirus-1587156704.html

В Минздраве назвали регионы с наиболее тревожной ситуацией по COVID-19

В Минздраве назвали регионы с наиболее тревожной ситуацией по COVID-19

Наибольшую тревогу из-за ситуации с коронавирусом и свободными койками вызывают Калининградская область и Санкт-Петербург, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T14:23

2020-12-01T14:23

2020-12-01T17:03

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Наибольшую тревогу из-за ситуации с коронавирусом и свободными койками вызывают Калининградская область и Санкт-Петербург, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.По его словам, менее пяти процентов свободного коечного фонда отмечается в 17 регионах.Всего в стране развернули 276 тысяч коек, сейчас 21 процент из них свободны, добавил министр. Что касается реанимационных коек, то их достаточно, продолжил Мурашко. При этом практически 80 процентов пациентов с COVID-19 проходят амбулаторное лечение."В стационарных учреждениях находятся в общей сложности 217 тысяч пациентов, 16 тысяч — с коронавирусной инфекцией, с подозрением на нее. И 16 тысяч пациентов — с внебольничными пневмониями иной этиологии и проходящие стадию диагностики этиологического компонента развития данного заболевания", — уточнил Мурашко.За минувшие сутки в России выявили 26 402 заразившихся коронавирусом, а их общее число превысило 2,3 миллиона. Более 40 тысяч человек умерли, 1,8 миллиона выздоровели.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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