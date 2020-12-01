https://ria.ru/20201201/kontsert-1587193902.html

Ледовому дворцу грозит штраф до 500 тысяч из-за концерта Басты

Ледовому дворцу грозит штраф до 500 тысяч из-за концерта Басты

В материалах Роспотребнадзора, поданных в суд, о нарушениях, зафиксированных на концерте артиста Басты в Петербурге, указано, что зрители не пользовались... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T16:51

2020-12-01T16:51

2020-12-01T22:33

александр попов

анна попова

здоровье - общество

михаил мишустин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

баста (василий вакуленко)

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек — РИА Новости. В материалах Роспотребнадзора, поданных в суд, о нарушениях, зафиксированных на концерте артиста Басты в Петербурге, указано, что зрители не пользовались масками и не соблюдали социальную дистанцию, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга."Специалист-эксперт Роспотребнадзора по Петербургу Артем Юшев составил протокол. Из него следует, что на концерте Басты в ОАО "Дворец спорта" не соблюдались меры по недопущению распространения новых случаев коронавирусной инфекции, а именно: зрители не использовали СИЗ; не соблюдали социальную дистанцию", — говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов.В материалах Роспотребнадзора также указано, что зал не обеспечил разделение потоков зрителей, а также не организовал сидячие места, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.Ранее в соцсетях возмутились тем, что на концерте Басты в Петербурге многочисленные зрители не соблюдали ограничения. Появились видео, из которых можно сделать вывод, что на концерте не соблюдалась социальная дистанция. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила управлению ведомства по Петербургу уточнить все обстоятельства концерта и принять решения. Во вторник Попова сообщила о вынесении протокола о приостановлении деятельности спортивно-развлекательного центра. Материалы дела переданы в суд. В пресс-службе Басты утверждают, что представитель комитета по культуре присутствовал на концерте и не выявил ни одного нарушения, не было составлено протоколов."Специалист-эксперт Роспотребнадзора по Петербургу Артем Юшев составил протокол. Из него следует, что ОАО "Дворец Спорта" не обеспечило просмотр мероприятия посетителями исключительно на зрительских местах, не обеспечило разделение потоков зрителей, что привело к созданию толпы", — говорится в сообщении пресс-службы судов города.Как отмечается, Роспотребнадзор указывает, что, по словам организатора площадки концерта, комитет по культуре Петербурга согласовал заявку на выступление Басты на действующих условиях. Так, 27 ноября на мероприятии присутствовало 6306 человек, 28 ноября — 6208 при вместимости дворца в 13 тысяч зрителей.Ранее сообщалось, что ОАО "Дворец спорта" вменяется часть 2 статьи 6.3 КоАП России ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"). Санкция предполагает для юридических лиц штраф от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.Губернатор города Александр Беглов, говоря о деятельности спортивных и концертных учреждений, ранее пообещал "ужесточать санкции в отношении тех, кто сегодня действует против интересов города и горожан". Он отметил, что, если на концертах не соблюдаются ограничительные меры по COVID-19, их нужно останавливать. Премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник заявил, что пренебрегать здоровьем россиян ради коммерческой выгоды недопустимо, есть четкие правила организации мероприятий в России. По его словам, "необходимо разобраться и в случае доказанной вины организаторов мероприятия принимать административные меры".Действующие ограничительные меры по коронавирусу в Петербурге предусматривают, в частности, ограничение заполняемости залов театров, кинотеатров и концертных площадок. С середины ноября предельное количество зрителей было установлено на уровне 50 процентов. С 1 декабря заполняемость концертных залов, а также залов в театрах и кинотеатрах не должна превышать 25 процентов от количества зрительских мест.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201130/basta-1587058830.html

https://ria.ru/20201201/kontserty-1587159403.html

https://ria.ru/20201201/basta-1587180234.html

санкт-петербург

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александр попов, анна попова, здоровье - общество, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), баста (василий вакуленко), санкт-петербург, общество