Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201201/kontsert-1587193902.html
Ледовому дворцу грозит штраф до 500 тысяч из-за концерта Басты
Ледовому дворцу грозит штраф до 500 тысяч из-за концерта Басты
В материалах Роспотребнадзора, поданных в суд, о нарушениях, зафиксированных на концерте артиста Басты в Петербурге, указано, что зрители не пользовались... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T16:51
2020-12-01T22:33
александр попов
анна попова
здоровье - общество
михаил мишустин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
баста (василий вакуленко)
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/153227/24/1532272411_0:69:2620:1543_1400x0_80_0_0_e263e85fcaea4097e1018c0638d3f119.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек — РИА Новости. В материалах Роспотребнадзора, поданных в суд, о нарушениях, зафиксированных на концерте артиста Басты в Петербурге, указано, что зрители не пользовались масками и не соблюдали социальную дистанцию, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга."Специалист-эксперт Роспотребнадзора по Петербургу Артем Юшев составил протокол. Из него следует, что на концерте Басты в ОАО "Дворец спорта" не соблюдались меры по недопущению распространения новых случаев коронавирусной инфекции, а именно: зрители не использовали СИЗ; не соблюдали социальную дистанцию", — говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов.В материалах Роспотребнадзора также указано, что зал не обеспечил разделение потоков зрителей, а также не организовал сидячие места, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.Ранее в соцсетях возмутились тем, что на концерте Басты в Петербурге многочисленные зрители не соблюдали ограничения. Появились видео, из которых можно сделать вывод, что на концерте не соблюдалась социальная дистанция. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила управлению ведомства по Петербургу уточнить все обстоятельства концерта и принять решения. Во вторник Попова сообщила о вынесении протокола о приостановлении деятельности спортивно-развлекательного центра. Материалы дела переданы в суд. В пресс-службе Басты утверждают, что представитель комитета по культуре присутствовал на концерте и не выявил ни одного нарушения, не было составлено протоколов."Специалист-эксперт Роспотребнадзора по Петербургу Артем Юшев составил протокол. Из него следует, что ОАО "Дворец Спорта" не обеспечило просмотр мероприятия посетителями исключительно на зрительских местах, не обеспечило разделение потоков зрителей, что привело к созданию толпы", — говорится в сообщении пресс-службы судов города.Как отмечается, Роспотребнадзор указывает, что, по словам организатора площадки концерта, комитет по культуре Петербурга согласовал заявку на выступление Басты на действующих условиях. Так, 27 ноября на мероприятии присутствовало 6306 человек, 28 ноября — 6208 при вместимости дворца в 13 тысяч зрителей.Ранее сообщалось, что ОАО "Дворец спорта" вменяется часть 2 статьи 6.3 КоАП России ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"). Санкция предполагает для юридических лиц штраф от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.Губернатор города Александр Беглов, говоря о деятельности спортивных и концертных учреждений, ранее пообещал "ужесточать санкции в отношении тех, кто сегодня действует против интересов города и горожан". Он отметил, что, если на концертах не соблюдаются ограничительные меры по COVID-19, их нужно останавливать. Премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник заявил, что пренебрегать здоровьем россиян ради коммерческой выгоды недопустимо, есть четкие правила организации мероприятий в России. По его словам, "необходимо разобраться и в случае доказанной вины организаторов мероприятия принимать административные меры".Действующие ограничительные меры по коронавирусу в Петербурге предусматривают, в частности, ограничение заполняемости залов театров, кинотеатров и концертных площадок. С середины ноября предельное количество зрителей было установлено на уровне 50 процентов. С 1 декабря заполняемость концертных залов, а также залов в театрах и кинотеатрах не должна превышать 25 процентов от количества зрительских мест.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201130/basta-1587058830.html
https://ria.ru/20201201/kontserty-1587159403.html
https://ria.ru/20201201/basta-1587180234.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/153227/24/1532272411_13:0:2620:1955_1400x0_80_0_0_b1ff44a5ffc76670b58b2d9d93067e0e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр попов, анна попова, здоровье - общество, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), баста (василий вакуленко), санкт-петербург, общество

Ледовому дворцу грозит штраф до 500 тысяч из-за концерта Басты

16:51 01.12.2020 (обновлено: 22:33 01.12.2020)
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкРэпер Василий Вакуленко (Баста)
Рэпер Василий Вакуленко (Баста) - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек — РИА Новости. В материалах Роспотребнадзора, поданных в суд, о нарушениях, зафиксированных на концерте артиста Басты в Петербурге, указано, что зрители не пользовались масками и не соблюдали социальную дистанцию, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
"Специалист-эксперт Роспотребнадзора по Петербургу Артем Юшев составил протокол. Из него следует, что на концерте Басты в ОАО "Дворец спорта" не соблюдались меры по недопущению распространения новых случаев коронавирусной инфекции, а именно: зрители не использовали СИЗ; не соблюдали социальную дистанцию", — говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов.
В материалах Роспотребнадзора также указано, что зал не обеспечил разделение потоков зрителей, а также не организовал сидячие места, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Ранее в соцсетях возмутились тем, что на концерте Басты в Петербурге многочисленные зрители не соблюдали ограничения. Появились видео, из которых можно сделать вывод, что на концерте не соблюдалась социальная дистанция. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила управлению ведомства по Петербургу уточнить все обстоятельства концерта и принять решения. Во вторник Попова сообщила о вынесении протокола о приостановлении деятельности спортивно-развлекательного центра. Материалы дела переданы в суд. В пресс-службе Басты утверждают, что представитель комитета по культуре присутствовал на концерте и не выявил ни одного нарушения, не было составлено протоколов.
Рэпер Баста - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
30 ноября, 21:31Культура
Баста ответил на обвинения в нарушении мер по COVID-19 на концерте
"Специалист-эксперт Роспотребнадзора по Петербургу Артем Юшев составил протокол. Из него следует, что ОАО "Дворец Спорта" не обеспечило просмотр мероприятия посетителями исключительно на зрительских местах, не обеспечило разделение потоков зрителей, что привело к созданию толпы", — говорится в сообщении пресс-службы судов города.
Как отмечается, Роспотребнадзор указывает, что, по словам организатора площадки концерта, комитет по культуре Петербурга согласовал заявку на выступление Басты на действующих условиях. Так, 27 ноября на мероприятии присутствовало 6306 человек, 28 ноября — 6208 при вместимости дворца в 13 тысяч зрителей.
Ранее сообщалось, что ОАО "Дворец спорта" вменяется часть 2 статьи 6.3 КоАП России ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"). Санкция предполагает для юридических лиц штраф от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Зритель снимает на мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
Вчера, 14:33Распространение нового коронавируса
Роспотребнадзор подал в суд на одного из организаторов массового концерта
Губернатор города Александр Беглов, говоря о деятельности спортивных и концертных учреждений, ранее пообещал "ужесточать санкции в отношении тех, кто сегодня действует против интересов города и горожан". Он отметил, что, если на концертах не соблюдаются ограничительные меры по COVID-19, их нужно останавливать. Премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник заявил, что пренебрегать здоровьем россиян ради коммерческой выгоды недопустимо, есть четкие правила организации мероприятий в России. По его словам, "необходимо разобраться и в случае доказанной вины организаторов мероприятия принимать административные меры".
Действующие ограничительные меры по коронавирусу в Петербурге предусматривают, в частности, ограничение заполняемости залов театров, кинотеатров и концертных площадок. С середины ноября предельное количество зрителей было установлено на уровне 50 процентов. С 1 декабря заполняемость концертных залов, а также залов в театрах и кинотеатрах не должна превышать 25 процентов от количества зрительских мест.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спортивный комплекс Ледовый в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
Вчера, 16:02
Ледовый дворец в Петербурге могут закрыть из-за концерта Басты
 
Александр ПоповАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Баста (Василий Вакуленко)Санкт-ПетербургОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:07Нарышкин рассказал, как удалось сохранить внешнюю разведку в 1991 году
09:07В Москве 6575 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:05Башкирские депутаты предложили запретить передвижные зоопарки
09:05Создание российского аппарата для наблюдения за Солнцем приостановили
08:49При пожаре в забитой мусором квартире в Петербурге погиб человек
08:47Мадуро уйдет в отставку, если оппозиция победит на парламентских выборах
08:44В мире выявили почти четыре миллиона случаев COVID-19 за неделю
08:42МВД перечислило шесть оснований для недопуска к экзамену на права
08:36Венгерские специалисты прибыли в Россию для изучения вакцины "Спутник V"
08:36Красноярская фабрика игрушек выпустила елочные шары в масках от COVID-19
08:35Водителю машины, ушедшей под лед в ХМАО, предъявили обвинение
08:27Постпред Украины при ООН поставил в один ряд нацистов и советских воинов
08:26"Вкусвилл" ответил на претензии Роскачества по сливочному маслу
08:19Роскачество обнаружило дрожжи и плесень в сливочном масле "Избенка"
07:47Во Владивостоке управляющим компаниям выписали штрафы за неубранный снег
07:43Постпред Украины в ООН озвучил свою версию Второй мировой войны
07:43На предприятии в Красноярском крае, где разлилась нефть, нашли нарушения
07:29Трамп назвал фейком новости о расследовании по президентскому помилованию
07:27Россия доставила гумпомощь в Нагорный Карабах до наступления холодов
07:09Опрос показал, сколько компаний откажутся от новогодних корпоративов
Лента новостейМолния