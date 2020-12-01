https://ria.ru/20201201/kirgiziya-1587089283.html

На российской военной базе "Кант" в Киргизии открыли военную комендатуру

На российской военной базе "Кант" в Киргизии открыли военную комендатуру

Военная комендатура сформирована в составе объединенной российской военной базы "Кант", дислоцированной в Киргизии, сообщил журналистам начальник регионального... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T09:14

2020-12-01T09:14

2020-12-01T09:14

кант (аэродром)

киргизия

безопасность

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 дек – РИА Новости. Военная комендатура сформирована в составе объединенной российской военной базы "Кант", дислоцированной в Киргизии, сообщил журналистам начальник регионального управления военной полиции Центрального военного округа (ЦВО) полковник юстиции Константин Смирнов."На протяжении двух лет военнослужащие военной полиции Центрального военного округа выполняли задачи на территории военной базы на ротационной основе по временному штатно-должностному расчету. С началом зимнего периода обучения мы открыли в Киргизии военную комендатуру на постоянной основе. С 1 декабря личный состав комендатуры приступил к выполнению задач по предназначению", - приводятся в сообщении ЦВО слова Смирнова.Он добавил, что это третья по счету военная комендатура, дислоцированная за рубежом. Еще два подразделения выполняют задачи в местах дислокации воинских частей, расположенных на территории Таджикистана и Казахстана.На вооружении военной комендатуры армейские внедорожники УАЗ "Патриот", комплексы связи, а также штатные образцы стрелкового вооружения и оружия нелетального действия: бесствольные пистолеты "Оса", электрошоковые устройства "Гюрза" и специальные средства индивидуальной защиты "Авангард".Основными задачами военнослужащих военной полиции являются обеспечение и поддержание правопорядка и воинской дисциплины в местах дислокации войск, а также охрана российских военных объектов в Киргизии, уточняет ЦВО.

https://ria.ru/20201024/baza-1581327690.html

киргизия

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кант (аэродром), киргизия, безопасность