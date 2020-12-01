Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201201/kirgiziya-1587089283.html
На российской военной базе "Кант" в Киргизии открыли военную комендатуру
На российской военной базе "Кант" в Киргизии открыли военную комендатуру
Военная комендатура сформирована в составе объединенной российской военной базы "Кант", дислоцированной в Киргизии, сообщил журналистам начальник регионального... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T09:14
2020-12-01T09:14
кант (аэродром)
киргизия
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/102837/47/1028374765_0:135:3162:1914_1400x0_80_0_0_2f751e28e4f1c082e9b231b7969a1ca1.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 дек – РИА Новости. Военная комендатура сформирована в составе объединенной российской военной базы "Кант", дислоцированной в Киргизии, сообщил журналистам начальник регионального управления военной полиции Центрального военного округа (ЦВО) полковник юстиции Константин Смирнов."На протяжении двух лет военнослужащие военной полиции Центрального военного округа выполняли задачи на территории военной базы на ротационной основе по временному штатно-должностному расчету. С началом зимнего периода обучения мы открыли в Киргизии военную комендатуру на постоянной основе. С 1 декабря личный состав комендатуры приступил к выполнению задач по предназначению", - приводятся в сообщении ЦВО слова Смирнова.Он добавил, что это третья по счету военная комендатура, дислоцированная за рубежом. Еще два подразделения выполняют задачи в местах дислокации воинских частей, расположенных на территории Таджикистана и Казахстана.На вооружении военной комендатуры армейские внедорожники УАЗ "Патриот", комплексы связи, а также штатные образцы стрелкового вооружения и оружия нелетального действия: бесствольные пистолеты "Оса", электрошоковые устройства "Гюрза" и специальные средства индивидуальной защиты "Авангард".Основными задачами военнослужащих военной полиции являются обеспечение и поддержание правопорядка и воинской дисциплины в местах дислокации войск, а также охрана российских военных объектов в Киргизии, уточняет ЦВО.
https://ria.ru/20201024/baza-1581327690.html
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/102837/47/1028374765_216:0:2947:2048_1400x0_80_0_0_8b1f10538674fb902b3774bfc03a3686.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кант (аэродром), киргизия, безопасность

На российской военной базе "Кант" в Киргизии открыли военную комендатуру

09:14 01.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Пирогов / Перейти в фотобанкАвиабаза "Кант" в Киргизии
Авиабаза Кант в Киргизии - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Владимир Пирогов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 дек – РИА Новости. Военная комендатура сформирована в составе объединенной российской военной базы "Кант", дислоцированной в Киргизии, сообщил журналистам начальник регионального управления военной полиции Центрального военного округа (ЦВО) полковник юстиции Константин Смирнов.
"На протяжении двух лет военнослужащие военной полиции Центрального военного округа выполняли задачи на территории военной базы на ротационной основе по временному штатно-должностному расчету. С началом зимнего периода обучения мы открыли в Киргизии военную комендатуру на постоянной основе. С 1 декабря личный состав комендатуры приступил к выполнению задач по предназначению", - приводятся в сообщении ЦВО слова Смирнова.
Бронированные разведывательно-дозорные машины (БРДМ-2), переданные Киргизии, на территории авиабазы Кант - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
24 октября, 13:00
Киргизия готова рассмотреть вопрос о расширении российской авиабазы Кант
Он добавил, что это третья по счету военная комендатура, дислоцированная за рубежом. Еще два подразделения выполняют задачи в местах дислокации воинских частей, расположенных на территории Таджикистана и Казахстана.
На вооружении военной комендатуры армейские внедорожники УАЗ "Патриот", комплексы связи, а также штатные образцы стрелкового вооружения и оружия нелетального действия: бесствольные пистолеты "Оса", электрошоковые устройства "Гюрза" и специальные средства индивидуальной защиты "Авангард".
Основными задачами военнослужащих военной полиции являются обеспечение и поддержание правопорядка и воинской дисциплины в местах дислокации войск, а также охрана российских военных объектов в Киргизии, уточняет ЦВО.
 
Кант (аэродром)КиргизияБезопасность
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:07Нарышкин рассказал, как удалось сохранить внешнюю разведку в 1991 году
09:07В Москве 6575 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:05Башкирские депутаты предложили запретить передвижные зоопарки
09:05Создание российского аппарата для наблюдения за Солнцем приостановили
08:49При пожаре в забитой мусором квартире в Петербурге погиб человек
08:47Мадуро уйдет в отставку, если оппозиция победит на парламентских выборах
08:44В мире выявили почти четыре миллиона случаев COVID-19 за неделю
08:42МВД перечислило шесть оснований для недопуска к экзамену на права
08:36Венгерские специалисты прибыли в Россию для изучения вакцины "Спутник V"
08:36Красноярская фабрика игрушек выпустила елочные шары в масках от COVID-19
08:35Водителю машины, ушедшей под лед в ХМАО, предъявили обвинение
08:27Постпред Украины при ООН поставил в один ряд нацистов и советских воинов
08:26"Вкусвилл" ответил на претензии Роскачества по сливочному маслу
08:19Роскачество обнаружило дрожжи и плесень в сливочном масле "Избенка"
07:47Во Владивостоке управляющим компаниям выписали штрафы за неубранный снег
07:43Постпред Украины в ООН озвучил свою версию Второй мировой войны
07:43На предприятии в Красноярском крае, где разлилась нефть, нашли нарушения
07:29Трамп назвал фейком новости о расследовании по президентскому помилованию
07:27Россия доставила гумпомощь в Нагорный Карабах до наступления холодов
07:09Опрос показал, сколько компаний откажутся от новогодних корпоративов
Лента новостейМолния